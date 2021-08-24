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Корсунская икона Божией Матери: значение

То, с какой любовью склонилась над своим сыном Пресвятая Богородица, как тесно прижалась она к его щёчке и с какой благодатью смотрит на каждого, кто припадает с молитвами к её образу, доказывает, как сильно любит эта Непорочная и Святая Дева своего сына и всех людей. А сколько света в этих бездонных глазах, сколько доброты, сколько самоотверженности! Глядя на эту дивную икону, хочется забыть обо всех насущных проблемах и мирских делах.

корсунская икона божией матери

Кто написал этот величайший образ

По преданию, Корсунская икона Божией Матери была написана Апостолом Лукой. Пресвятая Богородица, как только увидела святыню, пришла в изумление и произнесла следующие слова: «Благодать рождшегося От меня и Моя да будет с сею иконою».

Описание иконы

К сожалению, со временем икона немного поменяла свой цвет. Она приобрела тёмный оттенок, но, несмотря на это, от лика и по сей день исходит невероятная мощь.

Длина святыни – 80 см, ширина – 62,3 см. Верхнее одеяние Пресвятой Богородицы красного цвета, нижнее – тёмно-синего. Младенец изображен в тёмно-зелёной одежде. На обороте святыни можно увидеть образ Николая Чудотворца.

Икона имеет очень интересную отличительную черту – это плечное изображение Богородицы и её Младенца.

Внимание художника больше всего сосредоточено на жестах и взгляде Марии и Иисуса. Лука хотел изобразить бесконечную любовь и покровительство Пресвятой Девы ко всему миру.

Очень выразительно описаны руки и пальцы. В правой руке Младенца сжат свиток, а в левой – мафорий Богородицы. Руки Пресвятой Девы нежно обнимают Иисуса, тем самым показывая, как она дорожит своим Сыном.

Это описание иконы подлинной. Существуют и переписанные образы, которые также имеют огромное значение для верующих.

описание иконы

Интересные события и хронология

О том, каким образом чудесная святыня оказалась на территории земли русской, рассказывают две легенды, которые мы вам сейчас и поведаем.

Владимир Великий

Первое предание гласит, что киевский князь Владимир очень хотел породниться с императором Византии для того, чтобы помочь ему подавить надоедливых повстанцев. Для этого он посватался к его очаровательной сестре Аннушке. Девушка согласилась выйти замуж за князя. Единственным препятствием к браку была вера Владимира, ведь он являлся язычником. Анна настояла на том, чтобы князь принял христианство, на что он быстро согласился, чем заслужил доверие красавицы.

Позже в городе Корсунь прошло торжественное венчание Владимира и Анны. После этого знаменательного события молодожёны отправились в Киев. На долгую дорогу их и благословила та самая Корсунская икона Божией Матери, которую князь забрал с собой на родину. Из Киева образ попал в Новгород, затем – в Москву, где его поместили в Кремлевском Соборе во имя Успения Пресвятой Богородицы.

храм корсунской иконы божией матери

Евфросиния Полоцкая

Второе предание гласит, что икона Корсунская, значение которой огромно, попала на Русь благодаря стараниям преподобной Евфросинии Полоцкой. В конце 12 века под её предводительством был возведён женский монастырь, который очень нуждался в иконах. Узнав о том, что в Эфесе есть чудотворный образ, который написан самим апостолом Божьим Лукой, Ефросинья тут же послала гонца Михаила с просьбой подарить монастырю эту святейшую икону. Византийцы согласились, и Корсунская икона Божией Матери отправилась в Полоцк. По пути Михаил наведался в город Корсунь, отсюда и название.

Дальнейшая судьба иконы

В 1239 году святая Евфросиния выдала замуж свою любимую внучатую племянницу Александру за Ярослава Невского. Их брак Полоцкая благословила Корсунской иконой Божией Матери, а затем принесла её девушке в дар. Позже Александра подарила икону городу Торопцу. Как говорилось в предании, святыня многократно оберегала этот населенный пункт от жестоких нападении со стороны литовцев. Тысячи людей молились пред святым ликом во время страшной эпидемии, обрушившейся на Торопец. Когда в 1812 году к городу приближались французы, местные жители, боясь за святыню, вывезли её на окраину. После этого по Торопцу прошла новость о том, что Наполеон решил поменять свой маршрут и обошёл город стороной. Затем святыню снова приняла церковь Корсунской иконы Божией Матери.

В 1917 году храмы по всей стране стали подвергаться уничтожению. Опасаясь за святыню, духовенство приняло решение отдать икону на сохранение в Русский музей (г. Санкт-Петербург). После окончания репрессий храм Корсунской иконы Божией Матери многократно пытался вернуть образ в родные стены, но власти посчитали, что святыня является достоянием государства, и отказались её отдавать. Корсунская икона Божией Матери и по сей день хранится в Русском музее.

церковь корсунской иконы божией матери

Ошибка реставраторов

После того как святыня перешла во владение Русского музея в Санкт-Петербурге, знаменитым специалистам было поручено отреставрировать икону. Они так увлеклись своей работой, что допустили огромнейшую ошибку, думая, что очищают образ от копоти. На самом деле это была тёмная кожа Пресвятой Богородицы и её Младенца. Именно так они изображались на древних византийских образах.

О чём молятся перед этим образом?

На протяжении семи столетий икона помогала верующим справляться с болезнями, бедами и горем. Перед ликом Корсунской Богородицы молятся об избавлении от скорби, печали, от душевных и физических недугов, бедности. Фермеры и работники сельского хозяйства просят улучшить погодные условия и собрать богатый урожай.

икона корсунская значение

Молитесь Пресвятой Деве Марии с открытым сердцем и самоотверженностью, и вы обязательно будете услышаны.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2285539224297671389/

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