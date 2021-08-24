Корсунская икона Божией Матери: значение

То, с какой любовью склонилась над своим сыном Пресвятая Богородица, как тесно прижалась она к его щёчке и с какой благодатью смотрит на каждого, кто припадает с молитвами к её образу, доказывает, как сильно любит эта Непорочная и Святая Дева своего сына и всех людей. А сколько света в этих бездонных глазах, сколько доброты, сколько самоотверженности! Глядя на эту дивную икону, хочется забыть обо всех насущных проблемах и мирских делах.

Кто написал этот величайший образ

По преданию, Корсунская икона Божией Матери была написана Апостолом Лукой. Пресвятая Богородица, как только увидела святыню, пришла в изумление и произнесла следующие слова: «Благодать рождшегося От меня и Моя да будет с сею иконою».

Описание иконы

К сожалению, со временем икона немного поменяла свой цвет. Она приобрела тёмный оттенок, но, несмотря на это, от лика и по сей день исходит невероятная мощь.

Длина святыни – 80 см, ширина – 62,3 см. Верхнее одеяние Пресвятой Богородицы красного цвета, нижнее – тёмно-синего. Младенец изображен в тёмно-зелёной одежде. На обороте святыни можно увидеть образ Николая Чудотворца.

Икона имеет очень интересную отличительную черту – это плечное изображение Богородицы и её Младенца.

Внимание художника больше всего сосредоточено на жестах и взгляде Марии и Иисуса. Лука хотел изобразить бесконечную любовь и покровительство Пресвятой Девы ко всему миру.

Очень выразительно описаны руки и пальцы. В правой руке Младенца сжат свиток, а в левой – мафорий Богородицы. Руки Пресвятой Девы нежно обнимают Иисуса, тем самым показывая, как она дорожит своим Сыном.

Это описание иконы подлинной. Существуют и переписанные образы, которые также имеют огромное значение для верующих.

Интересные события и хронология

О том, каким образом чудесная святыня оказалась на территории земли русской, рассказывают две легенды, которые мы вам сейчас и поведаем.

Владимир Великий

Первое предание гласит, что киевский князь Владимир очень хотел породниться с императором Византии для того, чтобы помочь ему подавить надоедливых повстанцев. Для этого он посватался к его очаровательной сестре Аннушке. Девушка согласилась выйти замуж за князя. Единственным препятствием к браку была вера Владимира, ведь он являлся язычником. Анна настояла на том, чтобы князь принял христианство, на что он быстро согласился, чем заслужил доверие красавицы.

Позже в городе Корсунь прошло торжественное венчание Владимира и Анны. После этого знаменательного события молодожёны отправились в Киев. На долгую дорогу их и благословила та самая Корсунская икона Божией Матери, которую князь забрал с собой на родину. Из Киева образ попал в Новгород, затем – в Москву, где его поместили в Кремлевском Соборе во имя Успения Пресвятой Богородицы.

Евфросиния Полоцкая

Второе предание гласит, что икона Корсунская, значение которой огромно, попала на Русь благодаря стараниям преподобной Евфросинии Полоцкой. В конце 12 века под её предводительством был возведён женский монастырь, который очень нуждался в иконах. Узнав о том, что в Эфесе есть чудотворный образ, который написан самим апостолом Божьим Лукой, Ефросинья тут же послала гонца Михаила с просьбой подарить монастырю эту святейшую икону. Византийцы согласились, и Корсунская икона Божией Матери отправилась в Полоцк. По пути Михаил наведался в город Корсунь, отсюда и название.

Дальнейшая судьба иконы

В 1239 году святая Евфросиния выдала замуж свою любимую внучатую племянницу Александру за Ярослава Невского. Их брак Полоцкая благословила Корсунской иконой Божией Матери, а затем принесла её девушке в дар. Позже Александра подарила икону городу Торопцу. Как говорилось в предании, святыня многократно оберегала этот населенный пункт от жестоких нападении со стороны литовцев. Тысячи людей молились пред святым ликом во время страшной эпидемии, обрушившейся на Торопец. Когда в 1812 году к городу приближались французы, местные жители, боясь за святыню, вывезли её на окраину. После этого по Торопцу прошла новость о том, что Наполеон решил поменять свой маршрут и обошёл город стороной. Затем святыню снова приняла церковь Корсунской иконы Божией Матери.

В 1917 году храмы по всей стране стали подвергаться уничтожению. Опасаясь за святыню, духовенство приняло решение отдать икону на сохранение в Русский музей (г. Санкт-Петербург). После окончания репрессий храм Корсунской иконы Божией Матери многократно пытался вернуть образ в родные стены, но власти посчитали, что святыня является достоянием государства, и отказались её отдавать. Корсунская икона Божией Матери и по сей день хранится в Русском музее.

Ошибка реставраторов

После того как святыня перешла во владение Русского музея в Санкт-Петербурге, знаменитым специалистам было поручено отреставрировать икону. Они так увлеклись своей работой, что допустили огромнейшую ошибку, думая, что очищают образ от копоти. На самом деле это была тёмная кожа Пресвятой Богородицы и её Младенца. Именно так они изображались на древних византийских образах.

О чём молятся перед этим образом?

На протяжении семи столетий икона помогала верующим справляться с болезнями, бедами и горем. Перед ликом Корсунской Богородицы молятся об избавлении от скорби, печали, от душевных и физических недугов, бедности. Фермеры и работники сельского хозяйства просят улучшить погодные условия и собрать богатый урожай.

Молитесь Пресвятой Деве Марии с открытым сердцем и самоотверженностью, и вы обязательно будете услышаны.

Источник :https://religiya.temaretik.com/2285539224297671389/

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