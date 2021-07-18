Почему в США требовали запретить роман «Унесённые ветром» и культовый фильм с Вивьен Ли

Один из самых знаменитых бестселлеров американской литературы увидел свет 85 лет назад. Успех его был ошеломительным и принёс автору поистине мировое признание, а кинематографисты спустя три года выпустили на экраны одноименный фильм. Картина с Вивьен Ли в главной роли завоевала сердца миллионов зрителей во всём мире и стала обладательницей восьми «Оскаров» из четырнадцати, на которые номинировалась. Почему же возник скандал вокруг этих двух шедевров, а фильм был даже изъят из открытого доступа?

Забытые главы



Сразу же после своего выхода в печать роман «Унесённые ветром» стал бестселлером, его издавали миллионными тиражами. Маргарет Митчелл, у которой ушло десять лет на написание книги, мгновенно из простой домохозяйки превратилась в знаменитость мирового уровня.



В своё время она была успешным репортёром, но после перелома лодыжки была вынуждена оставить профессию и стала заниматься домом и семьёй. Однако прекратить писать она не могла и начала работу над романом, которому суждено было стать шедевром, хотя, как признавалась сама Маргарет Митчелл, она писала его «для себя».







Работу над книгой она вела по собственной системе: сначала родился финал, а уже потом появились предыдущие главы. Когда роман был окончен, Маргарет всё же решилась отправить его в издательство. И вскоре получила оттуда согласие на публикацию, правда, издатель сетовал на то, что первые главы «где-то потерялись». Как оказалось, писательница попросту забыла их отправить, при этом вариантов начала произведения, как и его названия, было несколько. А ещё у романа было, по мнению автора, очень много недостатков, поэтому, когда 30 июня 1936 года он увидел свет, успех стал неожиданностью для самой Маргарет Мичелл.





Камень преткновения



Спустя три с лишним года на экраны вышел одноименный фильм, собравший за все годы проката больше четырёх миллиардов долларов. События романа, разворачивающиеся на фоне гражданской войны второй половины XIX века между Союзом 20 штатов и 4 пограничных рабовладельческих штатов Севера, оставшихся в Союзе, с одной стороны, и Конфедерацией 11 рабовладельческих штатов Юга.



Впервые призывы запретить картину прозвучали в 2015 году от кинокритика Лу Люменик, считавшего позорным для США называть «Унесённых ветром» культовым фильмом именно из-за того, что в нём рабство не выглядит столь ужасно, как на самом деле.







В августе 2017 года «Унесённых ветром» даже сняли с показа в американском Мемфисе (штат Теннеси) из-за жалоб местных жителей на романтизацию в картине рабовладельческого строя. Тогда запрету предшествовали столкновения в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) ультраправых и их сторонников, в результате которых погибли три человека. Причиной столкновения стал протест националистов против демонтажа памятника генералу конфедератов Роберту Эварду Ли.

И всё же миллионы зрителей на протяжении восьмидесяти с лишним лет не раз пересматривали культовую оскароносную картину, пока вокруг неё не разгорелся скандал в 2020 году. Фильм изъяли из открытого доступа по причине «приуменьшения в нём ужасов царившего в Америке рабства».







Студия WarnerMedia, которая и изъяла фильм, заявила о том, что в ленте нашли своё отображение расовые и этнические предрассудки, распространённые ранее в американском обществе. И владельцы студии приняли решение снять картину с показов до тех пор, пока эти моменты не будут осуждены, считая без этого демонстрацию фильма безответственной.



В то время роман и картина «Унесённые ветром» подверглись критике в самый разгар протестов, связанных с убийством Джорджа Флойда, темнокожего американца, погибшего после ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Тогда было создано движение BLM – «Жизни чёрных важны» (Black Lives Matter). Именно активисты этого движения и требовали запретить фильм, в частности, из-за сцены, где освобождённые рабы просят своих господ взять их назад в услужение, и ещё по причине реакции одного из героев на смешанные браки, одна мысль о которых приводила его в настоящий ужас.







Когда же WarnerMedia сделала своё заявления и закрыла доступ к фильму, востребованность картины на Amazon взлетела, вознеся картину на вершину продаж. В результате запретить «Унесённых ветром» так и не удалось. Его вернули в открытый доступ с определёнными оговорками на тему реалий того времени, в которое происходят события. Правда, не исключено, что фильм и роман попытаются запретить ещё не раз.







Имя Маргарет Митчелл было овеяно легендами ещё при её жизни, а на следующий день после её трагической гибели все материалы и ранние рукописи «Унесённых ветром» были сожжены. Супруг писательницы, согласно её завещанию, оставил только те материалы, которые делали авторство его жены неоспоримым. Джон Марш стал вторым мужем Маргарет Митчелл, и ему в течение двух лет приходилось мириться с тем, что супруга не расставалась с пистолетом даже по ночам.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/170721/50476/

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