«След» Ван Гога: почему знаменитого художника считают Джеком Потрошителем

В 1888 году в Уайтчепеле произошли события, всколыхнувшие всю Британию – серия чудовищных по своей жестокости убийств. Судмедэксперты, исследовавшие тела, установили, что убийца отлично знал человеческую анатомию и, возможно, имел немалый хирургический опыт. Личность таинственного маньяка, прозванного Джеком Потрошителем, до сих пор не установлена. Одну из версий высказал Дейл Ларнер в своей книге «Винсент по прозвищу Джек».

Совпадения и даты

Ларнер приводит несколько доказательств того, что это Джеком Потрошителем действительно мог быть знаменитый художник. Первое, на что следует обратить внимание – это совпадения дат. Четыре убийства были совершены незадолго до дня рождения матери Ван Гога, а обнаружены жертвы были в период с 5 по 10 сентября. Кстати, именно 10 сентября 1888 года матери Винсента исполнилось 70 лет.

Впрочем, доказательство это пока весьма слабое, особенно если не принимать во внимание психическое расстройство знаменитого голландца. Но о нем чуть ниже, а пока все также – о датах. В возрасте 20 лет Ван Гог покинул Голландию и переехал жить в Лондон. Менее чем через два месяца после его приезда в Туманный Альбион случилось первое убийство.

Еще один важный момент, касающийся дат. Известно, что Потрошитель регулярно оправлял письма в полицию. Всего их насчитывалось более полутора сотен. Причем за период с 24 сентября по 23 декабря 1888 года, когда была написана основная масса этих посланий, промежуток между ними не превышал 5 дней. А вот с 23 декабря 1888 года по 7 января 1889 года отмечается промежуток в 16 дней. Дейл Ларнер связывает это с тем, что как раз 23 декабря в приступе шизофрении Ван Гог отрезал себе ухо и отправился в лондонскую психлечебницу, откуда просто не имел возможности отсылать письма. К слову, ухо было удалено и у одной из жертв Потрошителя.

Картина и почерк

Письма навели исследователя и на другие доказательства – очевидную схожесть почерков Потрошителя и Ван Гога. И тот, и другой довольно своеобразно писали некоторые английские буквы, что не может не наводить на определенные подозрения. Также Ларнер нашел зашифрованное послание на картине Винсента «Ирисы». В очертании цветов явно прослеживается аналогия на тело и изуродованное лицо одной из жертв.

Вполне возможно, что о своих «похождениях» художник рассказывал в автобиографических записях или дневнике? Они были подробно изучены, но ничего компрометирующего обнаружить не удалось, за исключением одного момента. Непосредственно перед днями, когда Потрошитель совершал свои убийства, у Ван Гога были приступы шизофрении, из-за чего он частично терял память. Дни убийств в дневнике художника никак не отображены.

Конечно, приведенные доказательства довольно косвенные, но, согласитесь, заставляют кое о чем задуматься. Впрочем, сегодня эту версию многие исследователи отметают, руководствуясь дневником некоего торговца Джеймса Мейбрика, найденным в конце прошлого века. Правда тогда его посчитали фальшивкой, а сегодня все больше склоняются к подлинности. Но и это пока не единственное и окончательное мнение.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/164430-sled-van-goga-pochemu-z...

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