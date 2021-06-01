Нож Тутанхамона просто космос!

Когда археологи нашли гробницу Тутанхамона и извлекли древние артефакты, их внимание особенно привлек нож. Он отличался от оружия и металлических предметов той эпохи, которые были найдены ранее. Поверхностный анализ показал, что в ноже использовались материалы, крайне редкие на Земле. Дальнейшее изучение ножа только подтвердило теорию: металл ножа носит внеземное происхождение.

Находка В 1925 году британский археолог Говард Картер обнаружил два кинжала, скрытые под погребальными одеяниями фараона. Находку долгое времен не признавали в мировом ученом сообществе, поскольку подобные изделия просто не встречались в древнем Египте. Фараона Тутанхамона мумифицировали более 3300 лет назад, а технология, позволяющая получить аналогичные материалы была разработана лишь в средние века.

Проверка

Состав железа требовалось проверить. Чтобы не повредить материал, итальянские и египетские ученые прибегли к неинвазивной рентгеновской технике. Таким образом, они смогли установить точный состав сплава. Главный автор исследования Даниэла Комели говорит, что результаты анализа удивили всех, поскольку явно указывали на внеземное происхождение клинка. Метеоритное железо значительно отличается от земного высоким содержанием никеля — это и стало отправной точкой для ученых.

Точная информация

Самое главное — нет никаких шансов ошибки. Методика, используемая для анализа лезвия называется рентгеновской флуоресцентной спектроскопией. С ее помощью можно получить исчерпывающие данные о любой археологической находке, что позволяет исследователям максимально точно идентифицировать ее элементарные составляющие.

Поиск метеорита

Обширные изыскания позволили установить, что на побережье Красного моря в Египте часто падали метеориты. Один из небесных скитальцев был обнаружен за триста километров от Александрии. Ученые выяснили, что уровень никеля и кобальта в этом метеорите был аналогичен тому, что содержится в царском клинке.

Развитая цивилизация

Из работы Даниэла Комели следует логичный вывод: египтяне не только знали о том, что с неба падают железные сплавы, но и умели их использовать для создания предметов вооружения. Кинжал Тутанхамона изготовлен очень качественно, что говорит о высоком уровне мастерства египтян в обработке железа. То есть, еще в XIII веке до н.э., за две тысячи лет до зарождения западной цивилизации, египтяне уже обладали невероятным уровнем знания.

Источник : https://sci-hit.com/2019/08/nozh-tutanhamona-prosto-kosmos.h...

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