14 познавательных фактов о теле человека

Организм человека — это вроде бы самый близкий и понятный нам инструмент. Однако новые исследования и открытия ученых продолжают удивлять.

Космический рост

При долговременном пребывании в невесомости, рост космонавтов увеличивается, примерно на 5-8 см. Это опасно, так как идет большая нагрузка на позвоночник и он теряет прочность. Когда космонавт возвращается на Землю рост постепенно возвращается к прежним данным.



Сколько мышц нужно на один шаг?

В определенной последовательности сокращается и расслабляется при одном шаге больше 200 мышц. Цифра может немного меняться, в зависимости от анатомии конкретного человека, но в целом — 200.



Обновление кожи

За один только час мы теряем около 600 000 старых клеток кожи. Обновление эпидермиса происходит каждые 28 дней, и за всю жизнь мы сбрасываем примерно 40 кг кожи.

Кожа мужчины весит в среднем 5 кг, а женщины — примерно 3 кг.



Количество волос зависит от их цвета

Цвет влияет на количество. У рыжих людей около 85 000 волос, у шатенов — около 100 000. Блондины обладают 146 000 волос, а у брюнетов около 110 000.



Четверть всех мышц находится на лице

Да, благодаря тому, что на нашем лице находится 25% от всех мышц, мы обладаем такой разнообразной мимикой.

Толщина ногтя

Что бы ни говорили в косметической индустрии, а уплотнить ноготь нельзя никакими методами — его матрикс (корень) заложен генетически.



Аппендикс не так бесполезен

Аппендикс — это не просто отросток внутри нашего организма. Он является спасителем микрофлоры толстой кишки и инкубатором кишечной палочки. Тем, кому удалили аппендикс сложнее восстанавливать микрофлору кишечника после инфекций.

Магний — залог сна

Недавние исследования показали, что достаточное количество магния в организме отвечает за хороший сон. Дефицит приводит к раздражительности, нервным срывам а еще и бруксизму (непроизвольное скрежетание зубов во сне). Если вдруг у вас проблемы со сном — сдайте анализы на магний, возможно проблема в этом.



Человеческое тело — очень богатый ресурс

В среднестатистическом человеческом теле содержится столько углерода, чтобы изготовить 900 карандашей, серы, чтобы убить всех блох на собаке среднего размера, жира, чтобы сделать 7 кусков мыла, калия, чтобы сделать выстрел из игрушечной пушки, воды, чтобы заполнить 50-литровую бочку, железа, чтобы сделать винтик для часов.

Мир создан правшами для правшей

Но каждый год в мире гибнет примерно 2000 левшей из-за ошибки в эксплуатации механизмов, которые предназначены для правшей.

И, кстати, правши живут, в среднем, на девять лет дольше левшей.

Мы можем видеть на расстояние 48 км

Конечно, наше зрение далеко от орлиного. Наши глаза настолько чувствительны, что если бы Земля была абсолютно плоской, то мы бы увидели мерцание свечи, которая горела бы на расстоянии 48 км от нас.



Ногти не нужны

По мнению многих ученых — ногти это ненужный атавизм в современном мире. Есть даже теории, что в дальнейших ступенях эволюции человек их лишится за ненадобностью.



Пупок — это экосистема

Увидеть триллионы микроорганизмов, населяющих наш организм мы не сможем, но они есть. В нашем пупке живут миллионы бактерий и из одного только пупка можно было бы сформировать экосистему размером с тропический лес.

Слезы знают почему они идут

Наши слезы прекрасно знают причину своего появления. Мы производим разные по структуре слезы, в зависимости от повода — горе, счастье, печаль, чувство вины — все это кардинально меняет их молекулярную систему.

Слеза, как и снежинка, не похожа одна на другую.

