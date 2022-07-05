Как шут объяснил королю с помощью ледышки куда уходят все налоги

Придворный шут был на особом счету у королевских семей. По крайне мере он мог зло пошутить и ничего ему за это не будет — шут же, чего с него взять? Часто шуты имели некие привилегии. Но миф, что все шуты были глупцами, способными только и делать, что веселить публику.

Тогда же вместо современных психологов короля вполне могли научить чему-то шуты. Например, шут Филиппа VI французского один раз очень доходчиво объяснил, почему в казну поступает мало налогов.

придворный шук

На дворе был XIV век и война изрядно потрепала казну французского королевства. Многие города были сожжены, области разорены, появились разбойники. И в период голода королю надо было как-то снова брать налоги с нищих и озлобленных граждан, чтобы восстановить страну. Уже тогда правители не понимали в чьи карманы идут все собранные налоги с граждан. Зато это наглядно показал придворный шут.

Он взял ледышку и попросил придворных передать её королю. Пройдя через множество придворных разной иерархии ледышка растаяла и дошла до короля уже как маленький ледяной осколок. Этот наглядный пример показал королю куда пропадают все налоги его подданных. Пока деньги передают из рук в руки, то небольшую часть каждый забирает себе.

Вот такой исторический рассказ, прохожий на притчу, доходчиво объяснил королю куда идут все его собранные налоги и почему до самого короля доходят крохи.

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А вы знали об этом?

В индийском городке Гхатампур, расположенном в штате Уттар-Прадеш, живёт 14-летняя Каджол Хан. Когда она идёт по улицам, на неё показывают пальцами и шепчутся за спиной, поскольку ее окрестили "девочкой-коброй", и это не удивительно: в среде этих ядовитых рептилий она своя. Она прекрасно понимает и чувствует змей и они отвечают ей тем же.Из-за этой дружбы со змеями её исключили из школы: она принесла на занятия полный рюкзак кобр. Кобры окружали Каджол с рождения, они её лучшие друзья: с ними она ест, спит, играет. Иногда в своих играх она переходит границы, и змеи кусают её. Но у Каджол есть удивительная особенность: укус ядовитой кобры, который обычного человека убивает за 15 минут, вызывает у девочки только сильную сонливость и боль в месте укуса. Скорее всего, такая реакция вызвана тем, что у неё развился иммунитет к змеиным укусам: да, для неё это неприятно и немного болезненно, но не критично и не смертельно. Впервые её укусили когда она ещё лежала в кобельке - на неё напали сразу три змеи, которые укусили её в лицо, живот и руку. Но отец девочки знает народное средство: он делает лекарственную кашицу из одной травы, которая растёт в лесу неподалёку от дома. Эту траву он перетирает в кашицу, и делит выделившийся сок на две части: одной натирает место укуса, вторую даёт выпить дочке. В доме Каджол всегда есть бутылочка с этим волшебным средством: в работе заклинателя змей без мощного противоядия никак.

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