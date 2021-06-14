Анна Голдырева: что произошло с настоящей Анкой после выхода фильма «Чапаев»

В 1934 году на экраны СССР вышел фильм братьев Васильевых «Чапаев», моментально ставший легендой. Он вошел в историю благодаря своим несомненным художественным достоинствам. Его персонажи, мгновенно полюбились зрителям и стали героями фольклора. За образами хитроумного Василия Ивановича, простодушного Петьки и красавицы Анки померкли реальные прототипы этих людей. И если с Василием Ивановичем Чапаевым все более или менее ясно, то Петька и Анка вовсе исчезли в «лучах славы» своих фольклорных «двойников».

Каким в жизни был Петька

Петр Семенович Исаев — порученец Василия Ивановича Чапаева, родился около 1890-го года в крестьянской семье, в селе Корнеевка в Саратовской губернии. Воевал на фронтах Первой Мировой войны, был старшим унтер-офицером музыкальной команды. Воевал храбро, был ранен, после чего вернулся домой.

Как и положено крестьянину из небогатой семьи, революцию принял всем сердцем. В годы гражданской войны организовал в Корнеевке отряд для подавления антибольшевистских бунтов. Петр Семенович среди односельчан пользовался уважением. За ним шли, и в созданный им отряд записывались охотно.

С Чапаевым Исаев познакомился в 1918 году и вскоре стал у него командиром эскадрона, затем был начальником связи. Сам Чапаев был неграмотным, поэтому грамотного Исаева очень уважал. Петр Семенович беззаветно верил в дело большевизма, и был предан Чапаеву как талантливому командиру и харизматичной личности, способной вести за собой народ. Неудивительно, что эти два незаурядных человека стали друзьями.

Через некоторое время Чапаев приблизил Петра Исаева к себе, сделав его своим порученцем.

О том, как погиб Петр Исаев есть разные версии. В фильме «Чапаев» показано, что он героически гибнет, прикрывая отступление своего командира. Случилось это во время боя за станицу Лбищенская, на которую внезапно напали белогвардейские части. Петька отстреливался до последнего патрона, а самую последнюю пулю выпустил в себя.

По другой версии, Петр Семенович во время этого рокового боя был с поручением в другом месте и не мог сражаться бок о бок со своим командиром. Гибель друга так потрясла его, что он застрелился.

Есть и такая версия: Петр Исаев погиб у себя дома, от ран, полученных на войне. Он так стремился к своей семье и к любимой жене, что сбежал из госпиталя, не дождавшись выздоровления. В результате раны открылись, загноились и герой скончался от заражения крови.

Была ли Анка?

Итак, Петька был женат, имел двух детей. Супругу его звали Анна Голдырева. Она была старше Петра, однако, это не помешало супругам жить душа в душу. Именно к Анне и детям Петька так стремился из госпиталя, что не мог дождаться выздоровления.

Анна не воевала на фронте и никак не могла быть прототипом знаменитой Анки-пулеметчицы. Тем не менее, в дивизии Чапаева была молодая женщина, которая стреляла из пулемета — санитарка Мария Попова. Во время одного из боев она подобралась к раненому красноармейцу-пулеметчику и пыталась доставить его в госпиталь, однако тот отказался покидать поле боя и научил Марию стрелять, помогая ей здоровой рукой. Никакого романа с ней у Петра Исаева не было, Чапаев не поощрял подобные отношения в своей дивизии. Откуда же взялась, в таком случае, колоритная Анка из фильма?

Первоначально, ее не было в сценарии. Как говорят, на Анке и вообще, на лирической линии сюжета настоял сам Сталин. Ему хотелось, чтобы герои картины были человечнее, ближе к зрителю, а самый надежный способ добиться этого – заставить героя влюбиться. Поэтому и появилась бесстрашная Анка-пулеметчица, и бессмертная сцена обучения Анки владению оружием.

У фильма «Чапаев» была даже «альтернативная» концовка, которую так и не увидел зритель: уже после войны счастливые Петька и Анка играют с детьми в прекрасном цветущем саду и раздается голос Чапаева: «Вот поженитесь, работать вместе будете. Война кончится, великолепная будет жизнь. Знаешь, какая жизнь будет? Помирать не надо!». От этих кадров создатели киноленты решили отказаться, поскольку они нарушили бы трагическое звучание гибели Чапаева.

Что же случилось с настоящей Анной – женой Петра Исаева?

Фильм, выйдя на экраны, покорил аудиторию. Лишь Анна Исаева, в девичестве Голдырева, вдова Петьки и мать двух его детей, как гласит легенда, была не в восторге. Из фильма она узнала, что ее муж Петр был, оказывается, увлечен на фронте какой-то Анкой, да еще и сам Чапаев предрекал им счастливую семейную жизнь!

Была ли Анна огорчена «вновь открывшимися обстоятельствами», простодушно приняв экранную правду за подлинные жизненные факты, или она была оскорблена тем, что память ее мужа, верного супруга и образцового семьянина, очерняют подобным образом, но она написала письмо самому Сталину, требуя разобраться. Разумеется, ответа не последовало, а фильм продолжал победное шествие по экранам страны. И тогда, как говорят, Анна покончила с собой, не выдержав позора и насмешек односельчан.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/152879-anna-goldyreva-chto-pro...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Советская история и литература богата на мифы. Один из них является миф о Василии Чапаеве, который создал в 1923 году Дмитрий Фурманов. Современники и потомки знают не столько реального Чапаева, сколько народный миф о нем.

Книга "Чапаев", написанная комиссаром Фурмановым, и одноименный фильм братьев Васильевых не во всем отражали реальную жизнь комдива. К тому же, такая яркая фигура не могла не обрасти народными домыслами.Любопытно, что даже биография Чапаева и эволюция представлений о нем – пример того, как пропаганда искажает образ яркого и противоречивого исторического героя.

Мало кто знает, что у Чапаева за участие в Первой мировой войне было 3 Георгиевских креста и Георгиевская медаль. Когда случилась революция, Чапаев не сразу стал большевиком – сначала он примкнул к эсерам, потом к анархистам, и только после попросил записать себя в партию большевиков.

Жизнь Чапаева окружена ореолом вымысла и легенд, которые нередко поощрял сам герой. Например, он уверял комиссара Дмитрия Фурманова, что он внебрачный сын артиста-цыгана и дочери казанского генерал-губернатора.

Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущем на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин. Однако в жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили, поскольку еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой.

Так Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину ,причем, «железных» коней он выбирал очень придирчиво. Первый – американский «Стевер», он забраковал из-за сильной тряски, от красного «Паккарда», пришедшего ему на смену, тоже пришлось отказаться – он не подходил для военных действий в степи.

А вот "Форд", который выжимал 70 верст по бездорожью, красному командиру пришелся по душе. Водителей Чапаев подбирал тоже лучших. Одного из них, Николая Иванова, практически силой вывезли в Москву и поставили личным шофером сестры Ленина – Анны Ульяновой-Елизаровой.

Прославившаяся не только благодаря ленте Васильевых, но и за счет сотен и тысяч анекдотов, троица Петька – Анка – Василий Иванович никакого отношения к реальности не имеет. Важно отметить, что образ Анки-пулеметчицы был создан по личному распоряжению Иосифа Сталина, которому изначальная версия картины не понравилась, и он порекомендовал ввести новых персонажей.

Прототипом Анки стала медсестра Мария Попова, а Анкой ее назвали в честь жены Фурманова. Петька же – Петр Семенович Исаев – был не простым порученцем Василия Чапаева, а успешным и образованным офицером.

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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