Проклятие аметиста в лондонском Музее естествознания

Экскурсоводы, работающие в лондонском Музее естествознания, очень любят рассказывать про аметист, завораживающих всех не только своим холодно-фиолетовым сиянием, но и ужастиками из своего прошлого. Последних насчитывается немало.



Немного мифологии

Когда-то давно жила в Древней Греции прекрасная и изящная нимфа Аметис. Все было чудесно, пока в нее не влюбился весельчак Дионис, бог виноделия. Аметис отказала ему, тогда он погнался за ней. Непорочная девушка же позвала на помощь Артемиду, которая превратила ее в белую статую. Дионис попытался оживить ее, облив вином, но статуя лишь изменила цвет, приобрела густой фиолетовый оттенок. Так, согласно легенде, и появился один из самых красивых камней. Камень считается оберегом от страстей и пагубных привычек. Перстни с ним носили на застольях дабы сохранить ясным разум.







Индия, храм Индры

Часто считается, что мистические историиканпур связаны с гигантскими драгоценными камнями, которые принадлежали известным людям. В этой истории речь о полудрагоценном камне – аметисте, который не был ни королевским, ни императорским. Он не стоил бешеных состояний, но с ним был связан целый ряд трагических судеб.



Сапфир, о котором пойдет речь, родом из Индии.

Он хранился в храме бога войны и погоды Индры, где его увидел полковник Феррис во время вооруженного мятежа, устроенного индийскими солдатами против английских колонизаторов. В Канпуре была жестокая резня, сопровождавшаяся грабежами. Убили где-то 10 тысяч жителей. Первой ошибкой Ферриса было то, что он принял аметист за сапфир очень редкого фиолетового оттенка. Воровство было второй ошибкой, о которой он потом сильно пожалел.Когда Феррис вернулся в Англию, беды и несчастья посыпались одно за другим. Стало плохо со здоровьем, финансовое положение стремительно ухудшалось. Физические недуги и проблемы с деньгами вместе с аметистом перешли по наследству к его сыну. А друг семьи, которому тот, настрадавшись, отдал камень, вдруг покончил жизнь самоубийством, но оставил записку, в которой просил вернуть камень назад его владельцу.Но нашелся человек, который не побоялся черной славы камня. Им стал сотрудник музея естественной истории Эдвард Герон-Аллен, купивший его в 1890 году. Это был образованный и разносторонне развитый человек, написавший много исследований по естествознанию, археологии и буддийской философии. Феррис, ничего не скрывая, рассказал этому виднейшему ученому своего времени правду об аметисте, но Герон-Аллен не испугался. Он считал себя выше суеверий. Ему был интересен минерал, и он захотел его изучить.Впрочем, не боялся камня Герон-Аллен недолго. После того как он стал счастливым обладателем камня, на него посыпались беды и неудачи. Герон-Аллен понимал, что все это может быть просто следствием разыгравшегося воображения и самовнушения, но камень держать при себе уже не хотел. Он пытался продать его друзьям, но один из них почти потерял имущество и заработал проблемы со здоровьем, а известная оперная певица лишилась голоса, который был смыслом ее жизни. В минуту страха Герон-Ален решился бросить камень в Риджентс-канал. Но волею судьбы через три месяца аметист снова нашел его. Камень нашли, продали ювелиру, узнавшему аметист и отдавшему его законному владельцу. Он, правда, не обрадовался. Хиромант насчет камня сказал, что он был трижды проклят. Владение камнем в глазах его владельца окончательно приобрело зловещий мистический оттенок.



Идея спасения

В 1904 году в жизни Герона-Алена произошло счастливо событие: у него появилась дочь. Он положил аметист в семь упаковок и велел своим банкирам закрыть их в ячейке и не доставать, пока он не уйдет в мир иной. Это сработало, жизнь Аллена и его семьи вошла в нормальное русло.



Музей естественной истории и новые злоключения

Когда в возрасте 83 лет Герон-Аллен умер, аметист передали в Музей естественной истории. К нему прилагалась записка, в которой было написано, что тот, кто вскроет коробку, обязан прежде всего прочитать предупреждение, а потом может делать с аметистом что сочтет нужным, но лучше всего пусть выбросит в море.



Музейные служащие совету бывшего владельца не последовали. Более того, в 2000 году его взял с собой на симпозиум Джон Уиттакар работавший в музее. Когда он был в пути, была такая страшная погода, которая могла привести к трагедии. Но еще два раза он пытался довезти камень на симпозиум. И каждый раз что-то случалось. Один раз закончился жутким расстройством желудка, а другой - страшными болями, связанными с камнями в почках.



Камень и сегодня хранится в Музее естественной истории. В подписи совершенно серьезно указывается, что аметист трижды проклят. Внук Герона-Аллена стал морским офицером. Он прожил жизнь, ни разу не прикоснувшись к семейной реликвии. От этого он наотрез отказался, веря в проклятие.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2235732955510343934/

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