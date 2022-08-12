А вы знали об этом?(Статья 15)

1.

Художника Люсьена Фрейда не зря называли "психоаналитиком тел". Ведь, его дедушка знаменитый Зигмунд Фрейд. Внук основателя психоанализа пошел по творческой стезе и добился успеха. Люсьен Фрейд рисовал людей, да так, что становилось страшно. Его работы часто называют неприглядными. Но они завораживают: изображая людей без всякой жалости и сентиментальности, Фрейд словно пытался проникнуть вглубь, за телесную оболочку. Сам художник как-то сказал, что «рисует людей не как они есть, а какими они могли бы быть». Фрейд называл свое творчество автобиографическим — многие из его натурщиков были друзьями, любимыми людьми и членами семьи. Люсьен Фрейд всегда писал с натуры, в присутствии модели. Он говорил: «Я хочу, чтобы краска работала, как плоть. Если не слишком управлять моделями, а сосредоточить внимание на их физическом присутствии, могут произойти интересные вещи. Вы обнаружите, что схватили в них нечто, чего никто из нас не знал». В 2008 году его картина "Спящая социальная работница" (тучную натурщицу звали Сью и она правда работала социальным работником) ушла с молотка аукциона Christie’s за 33,6 млн долларов. Приобрел ее отечественный олигарх Роман Абрамович.

2.

До возведения Санкт-Петербурга всех умерших царей хоронили в Архангельском Соборе Московского Кремля. Тут захоронены Романовы и Рюриковичи, Иван Грозный, и Дмитрий Донской, и еще с десяток разных правителей и значимых персон того времени. Но после того, как главным городом империи стал Санкт-Петербург, нужно было искать новое место для погребения государей и их родственников. Новым местом для усыпальницы выбрали Петропавловский Собор, который в то время был самым высоким питерским строением.Маленькая дочь Петра, Наталья, была упокоена в этом Соборе самой первой. С тех пор там погребали всех усопших правителей начиная с самого Петра Первого. Такое большое скопление могил венценосных персон очень соблазняло большевиков, поскольку внутри царских усыпальниц должны находиться настоящие богатства. При эксгумации тела Петра I оно почти не разложилось, а покойный как две капли воды был похож на царя со своего портрета. На груди Петра красовался крест немалого размера из чистого золота, который моментально изъяли большевистские мародеры . При вскрытии усыпальницы Александра I его останки отсутствовали, что подтверждает предположение о том, что старец из Сибири Федор Кузьмич, на самом деле являлся «сбежавшим» императором и инсценировал собственную кончину. При эксгумации могилы Павел I на смену удивлению пришел настоящий ужас. Как известно, император Павел умер при страшных обстоятельствах: сначала его до полусмерти избила толпа заговорщиков, а потом одному из бунтовщиков удалось задушить императора в собственной спальне. Лицо Павла было обезображено ужасной предсмертной гримасой, поэтому перед захоронением его покрыли маской из воска, которая от высокой температуры расплавилась. Во время эксгумации перед людьми предстал расколотый царский череп с застывшим воском на нем. Любопытно , что Российские историки многие годы потратили на поиски документов по вскрытию гробницы династии Романовых, но каких-либо положительных результатов это так и не дало.

3.

Племя Креунг - это этническая группа численностью около 22 385 человек (2013 г.), проживающая в Лаосе и в основном в провинции Ратанакири на северо-востоке Камбоджи. Но самое главное, племя славится своими Хижинами Любви. Креунг совершенно не привязаны к девственности, им важнее получать максимальное удовольствие от любовных утех. Когда девочке исполняется 13 лет, ее семья строит специальную хижину, называемую хижиной любви . От девушки требуется переспать со всеми женихами, и когда она находит того, кто удовлетворяет ее больше всего, она выбирает его себе в мужья. Если случится так, что она забеременеет от любого из мужчин, за которых не хочет выходить замуж, нет абсолютно никаких причин для беспокойства. Ожидается, что мужчина, которого она в итоге выбрала, усыновит ее ребенка.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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