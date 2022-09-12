Самые смешные "Анекдоты от Отари"





Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

Смейтесь на здоровье !









Абрам во время ВОВ , чтобы его приняли в подполье и чтобы отомстить немцами за нанесенный ими материальный ущерб , с честью выполнил данное ему задание и вместо того, чтобы просто распространить листовки , он сумел их продать жителям города, полностью принеся выручку подпольщикам!!!





После того как врач объявил ему страшный диагноз - бесплодие, он был так растерян, что даже не знал, что сказать своей беременной жене





























С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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