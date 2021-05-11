Какую одежду на Руси никогда не стирали

Безусловно, на Руси повседневную одежду стирали регулярно. Однако были у русских и такие предметы гардероба, которые не стирали никогда, причем несколько поколений одной и той же семьи. Что же это была за одежда? И как при регулярном использовании нарядов нашим предкам удавалось обходиться без стирки?

Правила русской стирки

Абсолютно все аспекты жизни русских в прошлом были подчинены определенным правилам и традициям, обусловленным разнообразными суевериями и религиозными верованиями. Не являлась исключением и гигиена человека, в частности стирка одежды. Причем, это касалось даже первой «одежды» новорожденного — детских пеленок. Т. Агапкина и Н. Толстой в своем этнолингвистическом словаре «Славянские древности» пишут о том, что пеленки в первые 40 дней после рождения не стирали и не сушили на улице. До сих пор не принято стирать и крестильную рубаху, на которой после совершения таинства остается святая вода. Рубаху просто сушат и убирают на хранение.

В последующие годы жизни и до гробовой доски наши предки соблюдали подобные запреты. Так, по утверждению автора монографии «Русская семья: XI-XIX вв.» В.Ю. Лещенко, при наличии в семье нескольких женщин они никогда не стирали свое белье вместе с чужим. Тем самым женщины избегали смешивания менструальной крови, которая, как известно, использовалась в колдовстве. Известно, что, согласно приметам, нельзя было стирать и одежду новобранца, в которой он ходил до призыва на военную службу. До момента его возвращения домой нестиранную одежду просто прятали в укромном месте.

Дорогие наряды

Что касается одежды новобранцев, то, по словам Татьяны Щепанской, автора труда «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв.», чаще всего не стирали до возвращения домой праздничную рубаху, которая у небогатых крестьян мужского пола имелась только в единственном экземпляре. Впрочем, нарядной одежды было немного даже у женщин и молодых девушек. Для пошива праздничных предметов гардероба использовали дорогие фабричные ткани, которые были по карману далеко не каждому. Популярностью пользовались шелк, парча, репс (плотная блестящая ткань с ясно выраженным рубчиком на поверхности), штоф (шелковая или шерстяная ткань с рисунком).

Поэтому, если кто-то из членов семьи умудрялся обзавестись подобными нарядами, то они бережно хранились и даже передавались по наследству. Мало того, как пишет Ирина Власова в своих «Очерках русской народной культуры», праздничную одежду обычно никогда не стирали. Власова уточняет, что данное правило распространялось в том числе на наряды из репса и штофа. Понятно, что в то время не было стиральных машин с функцией бережной стирки и химчисток, а обычная стирка могла попросту повредить внешнему виду изделия. Пошить же новый наряд зачастую по материальным причинам не представлялось возможным.

Вместо стирки

Так что неудивительно, что к нарядной одежде на Руси относились с таким трепетом. Такие наряды действительно никогда не стирали. Впрочем, стоит иметь в виду, что предметы праздничного гардероба надевали довольно редко и лишь на короткий промежуток времени. Так, Николай Томилов и Дмитрий Коровушкин в издании «Одежда русских в коллекциях Новосибирского государственного краеведческого музея» (Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2002 год) отмечают, что ношению праздничных нарядов отводилось лишь дневное время – к вечеру их снимали и надевали повседневный костюм.

Столь аккуратное использование одежды не только увеличивало срок ее службы, но и в некоторой степени исключала необходимость стирки, несмотря на то, что современному человеку представить такое крайне сложно. Между тем, за нарядами, которые не подлежали стирке, все же ухаживали. Например, Николай Чурилов в своей книге «Праздники славного рода славянского» упоминает о том, что нарядное одеяние периодически перебирали, доставали из сундуков, чистили, приводили в порядок, следили за отсутствие моли. Летом в хорошую погоду одежду вывешивали на улицу для проветривания. Все эти процедуры и заменяли полноценную стирку.

Источник : yrillitsa.ru/tradition/157384

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