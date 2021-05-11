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Какую одежду на Руси никогда не стирали

Какую одежду на Руси никогда не стирали

 

Безусловно, на Руси повседневную одежду стирали регулярно. Однако были у русских и такие предметы гардероба, которые не стирали никогда, причем несколько поколений одной и той же семьи. Что же это была за одежда? И как при регулярном использовании нарядов нашим предкам удавалось обходиться без стирки?

Правила русской стирки

Абсолютно все аспекты жизни русских в прошлом были подчинены определенным правилам и традициям, обусловленным разнообразными суевериями и религиозными верованиями. Не являлась исключением и гигиена человека, в частности стирка одежды. Причем, это касалось даже первой «одежды» новорожденного — детских пеленок. Т. Агапкина и Н. Толстой в своем этнолингвистическом словаре «Славянские древности» пишут о том, что пеленки в первые 40 дней после рождения не стирали и не сушили на улице. До сих пор не принято стирать и крестильную рубаху, на которой после совершения таинства остается святая вода. Рубаху просто сушат и убирают на хранение.

Какую одежду на Руси никогда не стирали

 

В последующие годы жизни и до гробовой доски наши предки соблюдали подобные запреты. Так, по утверждению автора монографии «Русская семья: XI-XIX вв.» В.Ю. Лещенко, при наличии в семье нескольких женщин они никогда не стирали свое белье вместе с чужим.

Тем самым женщины избегали смешивания менструальной крови, которая, как известно, использовалась в колдовстве. Известно, что, согласно приметам, нельзя было стирать и одежду новобранца, в которой он ходил до призыва на военную службу. До момента его возвращения домой нестиранную одежду просто прятали в укромном месте.

Дорогие наряды

Что касается одежды новобранцев, то, по словам Татьяны Щепанской, автора труда «Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX-XX вв.», чаще всего не стирали до возвращения домой праздничную рубаху, которая у небогатых крестьян мужского пола имелась только в единственном экземпляре. Впрочем, нарядной одежды было немного даже у женщин и молодых девушек. Для пошива праздничных предметов гардероба использовали дорогие фабричные ткани, которые были по карману далеко не каждому. Популярностью пользовались шелк, парча, репс (плотная блестящая ткань с ясно выраженным рубчиком на поверхности), штоф (шелковая или шерстяная ткань с рисунком).

Поэтому, если кто-то из членов семьи умудрялся обзавестись подобными нарядами, то они бережно хранились и даже передавались по наследству. Мало того, как пишет Ирина Власова в своих «Очерках русской народной культуры», праздничную одежду обычно никогда не стирали. Власова уточняет, что данное правило распространялось в том числе на наряды из репса и штофа. Понятно, что в то время не было стиральных машин с функцией бережной стирки и химчисток, а обычная стирка могла попросту повредить внешнему виду изделия. Пошить же новый наряд зачастую по материальным причинам не представлялось возможным.

Какую одежду на Руси никогда не стирали

 

Вместо стирки

Так что неудивительно, что к нарядной одежде на Руси относились с таким трепетом. Такие наряды действительно никогда не стирали. Впрочем, стоит иметь в виду, что предметы праздничного гардероба надевали довольно редко и лишь на короткий промежуток времени. Так, Николай Томилов и Дмитрий Коровушкин в издании «Одежда русских в коллекциях Новосибирского государственного краеведческого музея» (Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2002 год) отмечают, что ношению праздничных нарядов отводилось лишь дневное время – к вечеру их снимали и надевали повседневный костюм.

Столь аккуратное использование одежды не только увеличивало срок ее службы, но и в некоторой степени исключала необходимость стирки, несмотря на то, что современному человеку представить такое крайне сложно. Между тем, за нарядами, которые не подлежали стирке, все же ухаживали. Например, Николай Чурилов в своей книге «Праздники славного рода славянского» упоминает о том, что нарядное одеяние периодически перебирали, доставали из сундуков, чистили, приводили в порядок, следили за отсутствие моли. Летом в хорошую погоду одежду вывешивали на улицу для проветривания. Все эти процедуры и заменяли полноценную стирку.

Источник : yrillitsa.ru/tradition/157384

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