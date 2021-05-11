Загадочные артефакты: 7 поразительных находок археологов, которые ученые не могут разгадать

Существует множество артефактов, над разгадкой которых ученые бьются годами, но найти ответ никак не получается.

Расскажем о некоторых из них.

Мумия мальчика-фараона Тута

С мумией Тутанхамона связано множество вопросов и странностей. Так, немало споров вызывала причина смерти правителя. Предполагали, что фараона ударили по голове тупым предметом. Потом выяснилось, что повреждения черепа были получены уже после смерти. Генетический анализ показал, что Тутанхамона укусил малярийный комар. Поэтому ученые стали придерживаться версии гибели от малярии.

В гробнице с фараоном нашли мумии двух эмбрионов женского пола. Кто это, неизвестно. Но есть предположение, что девочки были дочерьми Тутанхамона, возможно, близнецами. Они либо родились раньше срока, либо их специально извлекли из чрева матери.

Артефакт Косо

Этот предмет в 1961 году нашли трое американских геологов, когда собирали минералы на горе Косо, вблизи поселения Оланча, штат Калифорния. Когда один из камней попробовали распилить, то внутри обнаружили что-то белое. Впоследствии стало понятно, что это фарфоровый цилиндр, в центре которого проходит металлический стержень в 2 миллиметра в диаметре.

Также в образце обнаружили гвоздь и шайбу, а позже, под рентгеновским светом, нашлось что-то вроде спирали. Все признаки указывали на то, что перед исследователями находится предмет, похожий на свечу зажигания. Но как устройство оказалось внутри минерала?

Долгое время велись споры по поводу того, что это может быть не свеча зажигания, а нечто иное – антенна или результат химического опыта. Либо эта свеча зажигания пришла к нам из древней цивилизации. Однако позднее было установлено, что в 1920-х годах на горе Косо велась добыча полезных ископаемых. А такие свечи зажигания использовались в двигателях внутреннего сгорания фирмы Champion. Однако вопрос о том, как она попала внутрь камня, так и остается без ответа.

Большие круги в Иордании

Огромные круги на территории Иордании долгое время оставались неизвестны миру. В 1920 году британский летчик Лайонел Рис совершал полет над пустыней и заметил почти идеальную окружность. Но в то время открытие особого интереса не вызвало. Только в последнее десятилетие находка начала привлекать внимание благодаря исследователю из Австралии Дэвиду Кеннеди.

Круги представляют собой каменные сооружения высотой не более метра. Интересен факт, что никаких проходов в стенах не имелось. Так что если человек хотел попасть внутрь круга, ему приходилось перелезать через ограждение.

Всего в Иордании насчитывается 12 таких артефактов. Ученые предполагают, что минимальный возраст сооружений 2000 лет, но цифра может быть и больше.

Самая главная загадка – назначение кругов. Было предположение, что строение – не что иное, как загон для скота. Однако метровые стены не всегда могут сдержать животных. И зачем вообще для скота строить такие почти идеально круглые загоны?

Камень Кочно

В 1887 году археолог Джеймс Харви во время раскопок на одной ферме в Шотландии обнаружил каменную плиту размером 18 на 9 метров. Уникальность камня в том, что его поверхность испещрена множеством символов – всего около сотни. Возраст рисунков составляет примерно 5 тысяч лет. Самое интересное, что на платформе есть изображения конечностей в виде ступни и ладони, на которых только по четыре пальца.

Одни ученые высказывали мнение, что это ритуальная площадка, другие же говорили, что на камень нанесена карта какой-либо местности. Уфологии выдвигали версию, что это карта звездного неба, так как некоторые символы очень похожи на схематические изображения звезд с орбитами планет вокруг них. Были и другие предположения, но точного ответа так и не нашлось.

Суперхендж

В 3 км от Стоунхенджа обнаружен другой памятник неолита, названный Суперхенджем. Это полукруглый монумент, состоящий из огромных каменных глыб, некоторые из которых достигают 4,5 метров в высоту. Всего таких камней обнаружено 100 штук. Возраст строения – примерно 4,5 тысячи лет.

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А теперь самое интересное – артефакт никто не видел невооруженным глазом. Дело в том, что строение находится под землей, и все его описания ученые делают на основе данных, полученных от дистанционного зондирования и сканирования без проведения раскопок.

По мнению ученых, Суперхендж и Стоунхендж – это два звена одного комплекса. Возможно, он имел ритуальное значение, но точного назначения сооружений никто не знает.

Гофрированные сферы

В Южной Африке найдены артефакты, представляющие собой металлические сферы. Их диаметр составляет примерно 2,5 см, а на некоторых высечены три параллельные линии, опоясывающие шар. Часть сферических находок состоит из голубоватого металла с пятнами белого цвета; другие – с внешней оболочкой, и заполнены губчатым веществом белого цвета. Эта странная губка при контакте с воздухом рассеивается в пыль. Внешняя же оболочка по твердости крепче стали.

Исследователь находки Джон Питерсбург заявил, что пропорции и баланс «настолько идеален, что превышает предел измерительных возможностей техники.

Артефактам по 2,8 млн лет.

Подводная пирамида из камней

В западной части Японии в Восточно-Китайском море находится остров Йонагуни. Недалеко от него в 1986 году дайверы случайно обнаружили крупное подводное образование, напоминающее пирамиды.

До сих пор мнения ученых по поводу того, кто создал это сооружение, расходятся. Одни считают, что это дело рук человека, другие – что это творение матушки-природы. В пользу второй версии говорит то, что пирамиды состоят из песчаника, который может растрескиваться, образуя идеально ровные поверхности.

Однако при исследовании обнаружились некоторые артефакты, свидетельствовавшие о пребывании тут людей: настенные иероглифы, примитивные строительные инструменты и даже барельеф неизвестного животного, напоминающего современного быка.

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