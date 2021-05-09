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Почему королева-мать была не рада восхождению на престол своей дочери Елизаветы II

Нынешняя королева Великобритании взошла на престол после скоропостижной смерти своего отца Георга VI. Внешне все приличия были соблюдены, коронация проведена, но о том, какие страсти кипели за стенами Букингемского дворца вне поля зрения общественности, никто даже не догадывался.

Как выяснилось благодаря королевскому биографу Кристоферу Уорвику, королева-мать не слишком была рада видеть дочь на престоле.

Почему королева-мать была не рада восхождению на престол своей дочери Елизаветы II

Её Величество королева Великобритании

Елизавета Боуз-Лайон. / Фото: www.fineartamerica.com

Елизавета Боуз-Лайон. 

Её называли сначала Улыбчивой Герцогиней, а после – Улыбчивой Королевой. Где бы не появлялась Елизавета Боуз-Лайон, она неизменно лучезарно улыбалась. Она пережила своего супруга и младшую дочь и создала образ этакой «бабушки нации». Казалось, она на самом деле была добра и приветлива, однако внешность далеко не всегда соответствовала характеру королевы-матери.

Известно, что Альберту, герцогу Йоркскому, пришлось трижды просить руки своей избранницы, к делу даже подключалась его мать, считавшая, что Елизавета очень подходила в качестве супруги Берти, как называли принца в семье. Но Елизавета дважды отказала принцу и ходили слухи, будто изначально она была влюблена в старшего брата Альберта Эдуарда, который не обращал на улыбчивую приветливую Елизавету никакого внимания.

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт. / Фото: www.dailymail.co.uk

Елизавета Боуз-Лайон и принц Альберт. 

Следует отметить: ответив согласием на третье предложение руки и сердца, Елизавета Боуз-Лайон стала Альберту действительно хорошей женой. Ни у кого не могло бы зародиться сомнение в её любви и преданности супругу. Она воспринимала все проблемы супруга, как свои собственные, даже нашла ему логопеда, который помог принцу почти полностью избавиться от заикания, и сама постоянно находилась рядом с супругом, поддерживая, помогая, ободряя.

Если бы не любовь старшего брата Альберта Эдуарда к Уоллис Симпсон, герцог Йоркский никогда не взошел бы на престол. Но Эдуард предпочёл любовь короне и 12 мая 1937 года Её Королевское высочество герцогиня Йоркская стала именоваться Её Величество королева Великобритании.

Елизавета Боуз-Лайон. / Фото: www.gettyimages.com

Елизавета Боуз-Лайон. 

С Уоллис Симпсон Улыбчивая Королева враждовала много лет. Она позволяла себе пренебрежительные высказывания в адрес американки и даже Эдуарда принимала неизменно холодно. Позже Елизавета обвинит Эдуарда и его супругу в ранней смерти своего горячо любимого мужа. Эдуард и Уоллис, впрочем, отвечали Елизавете полной взаимностью и не упускали случая высмеять её внешность.

Королева-мать

Елизавета Боуз-Лайон. / Фото: www.blogspot.com

Елизавета Боуз-Лайон. 

На протяжении 15 лет правления Георга VI его супруга наслаждалась своим высоким положением. Но в мгновение ока она оказалась всего лишена. Её даже перестали называть «королева Елизавета», так как она носила одно имя с дочерью, и теперь та должна была носить титул королевы. А вдову короля отныне называли королевой-матерью. Кстати, сама она сумела создать себе репутацию истинной мамы, а позже – бабушки нации.

Георг VI с супругой и дочерьми. / Фото: www.pinimg.com

Георг VI с супругой и дочерьми. 

В документальной ленте «Частная жизнь Виндзоров», вышедшей на коммерческом телеканале Smithsonian Channel, эксперт попытался объяснить чувства Елизаветы Боуз-Лайон ревностью. Королева-мать в самом расцвете сил должна была стать простым наблюдателем и отчаянно ревновала дочь к тому, что она получила все королевские привилегии. Ведь в своё время супруга Георга VI смогла стать очень популярной фигурой, завоевав свой авторитет во время Второй мировой войны.

После смерти супруга королева-мать уехала в Шотландию, где предавалась тоске и печали. Кажется, она готова была провести в уединении всю оставшуюся жизнь, но Уинстон Черчилль, навестивший Елизавету Боуз-Лайон, убедил её вернуться к своим обязанностям королевы-матери.

Королева-мать. / Фото: www.pinimg.com

Королева-мать.

Она снова улыбалась и теперь старательно создавала образ матери нации. Надо сказать, что в народе её любили. Правда, в 1990-е годы её репутации угрожала серьёзная опасность. В то время стало известно о тех тратах, которые позволяет себе королева-мать. В то время в прессе появилась информация о том, что Елизавета Боуз-Лайон окружает себя роскошью и считает себя едва ли не самым чистокровным представителем королевской семьи.

Примерно тогда же стало известно о том, что она, активно лоббировавшая в своё время кандидатуру Дианы Спенсер на роль супруги принца Чарльза, предоставляла внуку свой шотландский замок, где он встречался с Камиллой Паркер-Боулз.

Елизавета II. / Фото: www.pinimg.com

Елизавета II.

Как бы там ни было, но Елизавета Боуз-Лайон умело справлялась со своими эмоциями и чувствами, и на публике была неизменно сдержана, улыбчива и приветлива. Даже если она и испытывала некую ревность к дочери, она умело это скрывала. Она заботилась о престиже монархии и беспокоилась о тех, кого любила. А потому Британия искренне скорбела в день смерти Королевы-мамы.

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