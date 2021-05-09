Маршал Наполеона, который командовал своим же расстрелом

Мишель Ней - знаменитый французский полководец времен Наполеона Бонапарта. "Храбрейший из храбрых" так отзывались о нем современники. В 1815 году маршал отдал солдатам последнюю команду, команду о собственном расстреле.

"Сударь, не знаю где вы были в 1812, но точно не в России, иначе бы не говорили так плохо о маршале Нее" (русский офицер на приеме в Париже)

Как и многие другие полководцы, сделавшие карьеру при Наполеоне I, Мишель Ней родился в многодетной семье простого ремесленника, в провинциальном городе где-то на отшибе Франции. В случае с Мишелем, это был город Саарлуис в 1769 году. Отец будущего маршала был бондарем, человеком, изготавливающим бочки.

Маршал Мишей Ней

После окончания колледжа Ней работал писцом у нотариуса, а потом смотрителем на литейном заводе. В 1788 году записался рядовым в гусарский полк, где, наконец, нашел свое призвание. Принял участие в войне Франции против Австрии в 1790-х. Всегда стремился оказаться на передовой, получил несколько ранений и, к 1796 году, вырос до бригадного генерала кавалерии, к 1799 - дивизионного генерала, 1800 - генерального инспектора, 1805 - маршала (высшего офицерского чина).

За свою карьеру Маршал Ней повоевал в Австрии, Пруссии, Италии, Испании, Португалии, России и всюду завоевывал уважение не только у товарищей, но даже у врагов. Полководец был безудержно смел и талантлив, не жалел ни себя, ни своих солдат.

Атака маршала при Бородино

В Русской кампании принял активное участие в Бородинском сражении, при всех критиковал Наполеона, который не хотел посылать в гущу сражения гвардию. Позже прикрывал тылы французской армии при бесславном отступлении, а когда был окружен и отрезан от основных сил у Сырокоренья, с боем пробился к спасению. Только благодаря Мишелю Нею французам удалось сберечь остатки своей армии при переправе на Березине. Правда, из 10 тысячного корпуса, которым командовал маршал с начала вторжения, в строю осталось лишь 500 человек.

Спустя 3 года, когда Наполеон и его армия пали, русские офицеры были приглашены на светский прием к королю Людовику XVIII в Париже. Во время мероприятия кто-то из роялистов принялся оскорблять маршала Нея. Тогда один из русских офицеров резко остановил его: "Сударь, не знаю, где вы были в 1812, но точно не в России, иначе бы, не говорили так плохо о маршале Нее".

Солдаты! Цельтесь в сердце!

16 июня 1815 года Мишель Ней принял участие в своей последней битве при Ватерлоо. Когда стало понятно, что сражение уже проиграно, он продолжал держать позиции по центру. Воодушевляя бойцов личным примером, полководец кричал: "Воины! Смотрите, как умирают маршалы Франции!" Под Неем убили 5 лошадей, в бою он изорвал китель, получил множество ранений и полностью почернел от пороховой гари, но выжил.

В Париже новая династия Бурбонов, попыталась отдать маршала под суд за измену Родине. Однако, военный трибунал сплошь состоящий из бывших соратников Мишеля Нея наотрез отказался от такой чести. Тогда маршала принялась судить палата пэров. Они приговорили его к смертной казни.

"Казнь маршала Нея". Художник: Жан-Леон Жером

7 декабря 1815 года Нея вывели на расстрел неподалеку от Парижской обсерватории. Полководец пришел встречать смерть элегантно одетым во все черное - пальто, чулки и кожаные ботинки. Он попросил лейтенанта не завязывать ему глаза, и офицер, забыв о том, как это может подействовать на солдат, согласился.

Строй солдат, под команду старшего офицера, поднял карабины, прицелился и выстрелил. Все пули прошли мимо! Никто не посмел целиться в маршала. Офицеры взорвались бранью! Тогда Мишель Ней лично принял руководство расстрелом. Он произнес: "Вы прислали на расстрел новобранцев полковник, может быть, у меня получится лучше". Однако второй залп лишь серьезно ранил полководца. Собирая остатки сил, Мишель присел на одно колено и попросил солдат целиться прямо в сердце. Еще несколько команд: "Готовься! Целься! Пли!". Только после третьего залпа знаменитый военачальник, наконец, принял свою смерть.

Могила маршала

Его похоронили на кладбище Пер-Лашез. Сегодня историки по разному оценивают эту казнь. С одной стороны, подобный ход посеял вражду между армией и французским правительством. С другой стороны, расстрел обезопасил Францию от опасного врага. Однако все сходятся во мнении, что вместе с Мишелем Неем умерла непобедимая французская армия.

Источник : https://zen.yandex.ru/media/history_of_wars/marshal-napoleon...

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