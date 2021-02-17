Дата рождения человека расскажет о его достоинствах и недостатках

Хотите, даже не будучи близко знакомым с человеком, но зная дату его появления на свет, получить четкое представление о том, какими достоинствами и недостатками он обладает? Вам потребуется сделать некоторые математические вычисления, которые, по словам специалистов-нумерологов, покажут довольно четкую картину.

Как сделать правильный расчет?

Узнать много интересного не только о других людях, но и о самом себе, можно с помощью простого математического сложения. Приплюсуйте все цифры даты рождения, чтобы в конечном итоге получилось однозначное число в рамках от 1 до 9 или числа 11 и 22.

Например, человек родился 21.05.1985. К необходимому значению нужно прийти таким образом: 2+1+0+5+1+9+8+5=31. Цифры двузначного числа снова следует сложить: 3+1=4. Это и будет окончательным значением (исключение составляют только числа 11 и 22, которые при их получении не нужно доводить до однозначных).

Теперь останется прочитать характерные черты личности тех, у кого получились цифры от 1 до 9, а также числа 11 или 22.

1. Независимость

Достоинства: лидерские качества, сила духа, честность, преданность, уверенность в себе, стремление к успеху.

Недостатки: эгоизм, агрессия, импульсивность, склонность к доминированию.

2. Сотрудничество

Достоинства: умение работать в команде, тактичность, дипломатичность, гармоничность, легкая адаптация, уважение к окружающим, искренность.

Недостатки: склонность к обвинению других, зависимость от окружающих, чувствительность, застенчивость, трусость, эгоистичность.

3. Открытость

Достоинства: жизнелюбие, дружелюбие, воображение, творческие способности, оптимистичность, энтузиазм, общительность.

Недостатки: легкомыслие, резкие перепады настроения, чувствительность к критике, проблемы с концентрацией внимания.

4. Идеализм

Достоинства: организованность, практичность, честность, искренность, сознательность, дисциплинированность, настойчивость, решительность, справедливость, консервативность.

Недостатки: жесткость, упрямство, фрустрированность, властолюбие.

5. Свобода

Достоинства: свобода, предприимчивость, увлеченность, творческие способности, легкая адаптация к изменениям.

Недостатки: непоследовательность, нетерпение, невнимательность.

6. Ответственность

Достоинства: чуткость, любовь, ориентированность на семейную жизнь, открытость, щедрость, творчество, терпение, справедливость.

Недостатки: доминирование, эгоистичность, критичность, тревожность.

7. Аналитика

Достоинства: интроспективность, сдержанность, аналитический склад ума, перфекционизм.

Недостатки: недоверчивость, критичность, трудность в управлении эмоциями.

8. Материализм

Достоинства: управленческие способности, амбициозность, уверенность в себе, практичность, надежность, умение работать в экстремальных ситуациях, спокойствие, выдержка, реалистичность.

Недостатки: одержимость деньгами, жесткость, упрямство, нетерпеливость, нетерпимость.

9. Человечность

Достоинства: практичность, идеализм, романтичность, хорошая интуиция, жертвенность.

Недостатки: излишняя чувствительность, невнимательность.

11. Идеализм

Достоинства: мечтательность, сила, широкий кругозор, музыкальные способности.

Недостатки: подавление чувств, проблемы с концентрацией внимания, безынициативность.

22. Желание постоянно действовать

Достоинства: лидерские качества, сила, дипломатичность, харизматичность, практичность.

Недостатки: эгоистичность, склонность к доминированию.

Источник : https://goroskop.temaretik.com/2149467038082140227

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