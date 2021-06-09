Диктаторы, которые родились в одной стране, а правили другой

Во время смутных и тяжёлых времён к власти часто приходят безжалостные диктаторы. Для того, чтобы укрепить свой авторитет они склонны непомерно разжигать националистический пыл у народа. Патриотизм и национальная идентичность возводятся в культ.

Самое интересное и удивительное в этом то, что наиболее прославленные автократы в истории на самом деле не были уроженцами стран, которыми в итоге управляли. Одни из самых знаменитых деспотов, которые пришли к власти в чужой стране далее в обзоре.

Екатерина Великая

Немецкая принцесса Софи Ангальт-Цербстская.

Дочь немецкого принца, Софи фон Ангальт-Цербстская выросла на территории, которая тогда была Пруссией. Ныне эти земли являются частью Польши. Когда её дальняя родственница Елизавета пришла к власти в России в результате переворота 1741 года, мать Софи завела переписку с новой царицей, и они поладили.

Елизавета пригласила 14-летнюю Софи в Россию в качестве потенциальной невесты для своего племянника и наследника Петра. Принцесса, несмотря на столь юный возраст, оказалась девицей не промах. Она довольно быстро снискала расположение российского двора. Софи полностью погрузилась в изучение русской культуры. Она быстро в совершенстве овладела русским языком.

Юная девушка не спала по ночам, до изнеможения практикуя произношение и пополняя свой словарный запас. Однажды, находясь при смерти она попросила прийти к себе не лютеранского пастора, а православного священника.

Царица Елизавета.

В июне 1744 года Софи, вопреки воле отца, формально перешла из лютеранства в православие. В новой религии она была переименована в Екатерину. Это имя она получила в честь покойной матери Елизаветы. Через год Екатерина стала супругой Петра. Отношения супругов были чрезвычайно бурными. Екатерина презирала мужа, а тот её люто ненавидел.

Племянник Елизаветы и будущий царь Пётр.

Когда в 1762 году Пётр взошёл на престол, он быстро оттолкнул от себя не только представителей высшего духовенства, но и знатных аристократов, и военных. Этим умело воспользовалась Екатерина. Она боялась, что муж может с ней развестись. Царица поддержала переворот, в результате которого Пётр был убит. Екатерина стала женщиной, которая правила Россией дольше всего. Она значительно расширила границы страны за счёт Польши и Османской империи. История запомнила бывшую немецкую принцессу, как Екатерину II Великую. Приёмная страна стала для неё более родной, чем настоящая родина.

Екатерина Великая.

Наполеон Бонапарт

Наполеон Бонапарт родился на Корсике и получил имя Наполеоне ди Буонапарте. Это событие произошло всего через несколько месяцев после того, как Франция захватила средиземноморский остров у итальянского города-государства Генуя. Несмотря на то, что Наполеон по факту стал французом, родной Францию он не считал. Он именовал себя на корсиканский манер вплоть до 1796 года.

Наполеон Бонапарт.

Наполеоне вырос, говоря на корсиканском языке. Он умел читать и писать по-итальянски, французского будущий император не знал вовсе. Когда мальчику было 9 лет, его отправили учиться в школу на материковой части Франции. Несмотря на это, Бонапарт никогда не терял своего корсиканского акцента. Над ним из-за этого посмеивались одноклассники, а позже даже солдаты, которыми он командовал.

Подростком Наполеоне жаждал независимости для своей родной Корсики. В 1786 году он писал о том, что его соотечественники были «скованы цепями». «Французы отняли у нас всё, что нам дорого. Этого им было мало, они также ужасно испортили наш характер».

Наполеону так и не удалось избавиться от корсиканского акцента.

Мышление будущего правителя Франции начало меняться в 1789 году. Тогда началась Великая Французская революция. Из-за политических преследований его семья вынуждена была бежать с родного острова. После этого Наполеон полностью отвернулся от движения за независимость Корсики.

Всё изменила Французская революция.

С этого момента «Маленький капрал» начал считать себя французом. Он старательно преуменьшал значение своего итальянского происхождения. Имя своё теперь он произносил исключительно на французский манер. В 1799 году Наполеон Бонапарт пришёл к власти в результате государственного переворота. Прославился он неуёмной жаждой власти, в результате которой провозгласил себя императором и завоевал большую часть Европы от имени своей новообретенной страны.

В результате переворота Наполеон пришёл к власти.

Адольф Гитлер

Адольф Гитлер в детстве.

Будущий кровавый диктатор родился в провинциальном австрийском городке, граничащем с Германией. В молодости Адольф Гитлер очень много путешествовал. Он любил проводить время в Германии. Гитлер несколько лет прожил в Вене. Там он работал художником. Навсегда Адольф покинул свою родную Австрию в 1913 году. Некоторые историки утверждают, что он уехал, потому что не хотел служить в армии. Противоречием может служить то, что Гитлер всё же служил. Во время Первой мировой войны он находился на службе в рядах немецкой армии. Позже лидер нации скажет, что никогда на самом деле не чувствовал себя австрийцем. Он всегда чувствовал и считал себя немцем.

Гитлер говорил, что всегда чувствовал себя немцем.

Присоединившись к нацистской партии, Адольф Гитлер попал в тюрьму после неудачного пивного путча 1923 года. Немецкие власти попытались депортировать арестанта на родину. Австрийское правительство наотрез отказалось его принимать. Для того, чтобы в будущем избежать любых процедур депортации, Адольф, освободившись в 1925 году отказался от гражданства Австрии. Целых семь лет Гитлер был человеком без национальности. Он официально стал немцем только в 1932 году. Для этого он устроился на работу в Брауншвейге. Гитлер стал государственным служащим — это автоматически дало ему возможность получить гражданство. В тот же год он баллотировался на выборах.

Адольф Гитлер пришёл к власти, что привело к одной из самых кровавых войн в истории человечества и человеческим жертвам исчисляющимся десятками миллионов.

Адольф Гитлер не успел даже год побыть немцем, как был назначен канцлером. Так начались двенадцать долгих и страшных лет нацистского правления. На счету Гитлера десятки миллионов загубленных жизней.

Иосиф Сталин

Иосиф Виссарионович Джугашвили.

Иосиф Виссарионович Сталин при рождении получил фамилию Джугашвили. Он был уроженцем Грузии. Этот кавказский регион был включён в состав Российской империи. Во многом Иосиф походил в этом плане на Наполеона. Говорил будущий диктатор исключительно на грузинском языке. Выучил русский он в том же возрасте, что и его коллега Бонапарт французский. Подобно корсиканцу, Сталин до смерти не потерял своего сильного грузинского акцента.

Иосиф Джугашвили ужасно возмущался, когда в школе его заставляли говорить по-русски. Он очень любил грузинскую литературу. Больше всего юного борца за свободу впечатлил роман о героическом бандите по имени Коба. Тот яростно боролся с ненавистными русскими. Точно также, как Наполеон Бонапарт отказался в своё время от мечты видеть Корсику независимой, Джугашвили перестал бороться за независимость Грузии. Сделано это было с целью вызвать благосклонность большевиков. С этого момента Иосиф всё больше обращался к России. В 1912 году он сменил фамилию и стал Сталиным. Примерно в то же время он написал некое эссе. Будущий лидер утверждал в нём, что Грузия не была древней нацией и её нужно было перенаправить «в общее русло более высокой культуры».

Джугашвили увлёкся идеями марксизма и присоединился к большевикам.

В 1921 году,Сталин был одним из организаторов вторжения в Грузию. Это помогло большевикам взять его родину подпольный контроль. Короткому периоду независимости пришёл конец. Спустя два года Сталин жестоко подавил там антисоветское восстание. Во время сталинских чисток 1930-х годов его соотечественники, возможно, пострадали даже больше, чем в любой другой советской республике. Тысячи грузинских чиновников были расстреляны, в том числе 425 из 644 делегатов, присутствовавших на Х съезде партии Грузии в 1937 году. Грузины также оказались среди миллионов других людей, которых насильственно переселили в отдалённые регионы СССР. Многие из них погибли в пути к будущему месту жительства.

Иосиф Виссарионович Сталин.

Сталин в некотором роде всё же сохранял определённую грузинскую идентичность. Но Россию он твёрдо считал «самой советской и самой революционной» из всех республик. Иосиф Виссарионович стремился насадить русскую культуру повсеместно. Он санкционировал преподавание русского языка в школах. При этом было разрешено преподавать и другие языки. Для советского государства Сталин стал подобен русским царям Ивану Грозному и Петру Великому. В 2013 году был сделан опрос населения Грузии. Он показал, что несмотря на все антигрузинские действия Иосифа Виссарионовича, 45 процентов грузин относятся к нему положительно.

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