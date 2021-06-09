7 признаков того, что в доме находится нечистая сила

Существуют признаки, которые могут свидетельствовать о том, что в доме находится нечистая сила. Это поможет не только избавиться от её появления, но и избежать неприятностей, привлечёт удачу и счастье в дом.

Многие люди уверяют, что в доме может присутствовать нечистая сила. Одни люди верят в её присутствие, другие же, наоборот, стараются мыслить положительно и не зацикливаются на негативе.

В доме неуютно

Одним из самых ярких признаков того, что в доме находится нечистая сила – в доме неуютно находиться. Люди, посидев некоторое время, хотят уйти из комнаты, из дома. Родные и близкие люди не хотят вообще заходить в гости. Негатива в жизни хозяев становится ещё больше, чем есть на самом деле. Возможны частые ссоры между взрослыми и детьми.



Страхи

Некоторые люди, находясь в собственном доме, ощущают, как их одолевает страх. Плохое самочувствие преследует на протяжении всего дня. Хочется одного – как можно быстрее уйти из дома. Появляется ощущение, что в доме кто-то есть. Происходит скрип дверей, стук шкафчиков, включение крана с водой или света.

Люди теряют вещи

Если в доме часто теряются вещи, советуют уделить внимание тому, что есть нечистая сила, много негатива. Некоторые люди, положив что-то на стол, сразу же забывают о том, куда положили.

Сны без сновидений

Эксперты уверяют, что это мог быть злой дух, который играет с людьми, прячет вещи с одного места в другое.

Если человеку снятся сны и он о них сразу забывает, советуют быть осторожными. Так как это может быть негативная энергия, злой дух, который поселился в доме и старается стереть из памяти всё то, о чем думает человек.

Чужие шорохи

Наличие злого духа в доме говорит о присутствии негатива. Возможно, человек слышит, как что-то стучит по столу, когда все спят, или ходит по дому. Эксперты уверяют, что это говорит о присутствии зла и негатива в человеческом доме.



Смерть растения

Если начали увядать цветы, эксперты советуют присмотреться к своему дому и к тому, что в нём находится.

Кошки не хотят заходить в дом

О наличии негативной силы может свидетельствовать кот, который не хочет оставаться в доме. Может часто шипеть на кого-то, прятаться под стул или кровать.

Чтобы избавиться от нечистой силы, советуют провести ритуал по избавлению от неё. Для этого стоит взять церковную свечу и пройти по углам дома, начиная от входной двери и ею же заканчивая.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2226218841644993091/

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