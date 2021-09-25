Сумка выдаст все секреты хозяйки: характер, привычки, симпатию

С давних времен, когда семьи переезжали с места на место, на животных складывали тяжелый груз, мужчины несли в руках оружие, а задача женщины была сложить в сумку, мешочек особенно ценные вещи. Женщина и ее сумочка и теперь неразделимы. Это не просто полезная вещь, это часть ее, как одежда или прическа. У мужчин тоже есть телефон, ключи и другие мелкие вещи, но они предпочитают прятать их по карманам. Женщина же берет с собой сумочку, без которой чувствует себя неуютно. Опытные психологи могут многое рассказать о девушке, как только взглянут на ее сумочку.
Сумка – способ защиты
Сумка необходима женщине. Как утверждал американский психолог Вильгельм Райх, который много наблюдал за женщинами, она дает ей чувство защиты. В повседневной жизни мы постоянно, сами того не замечая, используем ее, как щит, например, ставим на колени, даже если сидения вокруг свободны, когда находимся в незнакомой или не очень приятной обстановке. Если девушка попадает в недружественную компанию, она, чтобы стать увереннее, прижимает сумочку к себе.
Некоторые современные психологи считают, что девушки заменяют сумкой кукол, к которым привыкли с детства. Им нужны постоянные контакты, способы проявить свою заботу и нежность, и если в детстве все эти потребности удовлетворяет кукла, то чуть позже – сумка.
Сумка выдаст симпатии женщины
Зигмунд Фрейд и его последователи считали, что женщина воспринимает свою сумочку, как свои интимные органы. Поэтому они не любят открывать ее перед посторонними и резко закрывают ее, если собеседник им неприятен. А если мужчина ей симпатичен, девушка начинает поглаживать сумку, пытается придвинуть ее как можно ближе к нему. Если владелица сумки попросила что-то достать из нее, то это знак того, что она желает близости и испытывает огромное доверие к человеку. Кстати, сами мужчины стараются избегать женских сумок, а если они стали проявлять к ним интерес, пытаются заглянуть внутрь, то их интересует ее обладательница.
Но есть и противники этой теории. В приступе нежности женщина выражает свои эмоции, может поглаживать не только сумку, но и кошку или подушку. Это не значит, что она ассоциирует их со своими интимными частями тела. В любом случае, сумка для девушки – это нечто личное, ее пространство, в которое она готова пустить далеко не всех.
Сумка рассказывает о характере
Сейчас, когда в продаже множество самых разных моделей сумок, женщина при выборе полагается на свой вкус. Но, как говорят психологи, часто этот бессознательный выбор может многое рассказать о характере ее обладательницы. Если девушка постоянно меняет сумочки, она еще ищет себя, может также легко изменить свое мнение. Уравновешенная будет долгое время ходить с одной и той же сумкой, купит новую только после того, как старая износилась или же у нее произошли серьезные душевные перемены.
Размер сумки
Хозяйственная женщина выбирает большую сумку, к которой могут поместиться не только телефон, но и документы, планшет, а иногда и продукты. Но, как оказалось, женщины не всегда так практичны, т.к. кроме сумочки можно взять пакет для всего необходимого. Размер сумки зависит от характера ее владелицы. Чем в большей безопасности чувствует себя девушка, тем меньше размер ее сумочки.
1. Большая сумка. Женщины не любят усложнять жизнь себе и другим, всегда выбирают простоту и комфорт. Из них получаются заботливые жены и замечательные матери. Они очень энергичные, целеустремленные, иногда бывают нетерпеливыми, но всегда остаются практичными. Не переносят невнимания к себе. Хотят от учебы, работы, любви немедленной отдачи. Другие психологи уверяют, что огромная сумка выдает человека, которому необходимы перемены в жизни, а сейчас он находится в состоянии стресса, чувствует страх и беззащитность. Или же она указывает на желание женщины обрести больше устойчивости, занять свое место под солнцем. Любительницы больших, объемных сумок – люди деятельные, с широким кругозором, с ними интересно общаться. Но они – неисправимые трудоголики, постоянно находятся в напряжении, т.к. необходимо реализовать свои проекты и задумки.
© Фото автора Artem Beliaikin, Pexels
2. Сумка среднего размера. Для таких женщин главное – стиль и достоинство. Сумки средних размеров любят деловые, уверенные в себе женщины, которые знают себе цену. Также их отличительная черта – консерватизм. У такой женщины адекватная самооценка, в личной жизни тоже все нормально, стабильно.
3. Маленькая сумочка. Если девушка самодостаточная, утонченная, с изысканным вкусом, она выберет именно такую сумку. Она всегда знает, чего хочет в этой жизни, может поразить вас своим умом и оригинальностью суждений. Перед вами экономная, очень рациональная девушка, в чем-то расчетливая, у которой все разложено по полочкам. Она всегда уверена в себе, элегантно одета, ее руки красивые и ухоженные.
Форма и дизайн сумки
Классические сумки выбирают девушки, сосредоточенные на какой-то одной цели. Они помогают своей владелице сохранить уверенность в себе. Строгая форма сумки выдает практичную и деятельную женщину, которая и одевается элегантно, в классическом стиле. Она знает себе цену, и никогда не будет требовать повышенного внимания к своей персоне.
Оригинальная сумка привлекает неординарных, творческих людей, которые легко высказываются о своих желаниях и стремлениях. В других людях они ценят доброту и чувство юмора, богатство внутреннего мира. Это очень смелые и инициативные девушки, которым чужда консервативность. Внешне они кажутся непоколебимыми и самодостаточными, но могут быть очень ранимыми, тяжело переживать ссоры и реагировать на чужую критику. Причудливая форма сумки показывает, что человек обожает быть в центре внимания. Если вдруг пропадает интерес к ее персоне, она очень расстраивается. Такая девушка, несмотря на то, что любит привлекать внимание, в душе очень ранимая и наивная.
Мягкие сумки-мешки предпочитают открытые и коммуникабельные женщины, которые стараются избегать конфликтов и ко всем относятся позитивно. Они очень ценят комфорт. Мягкая форма сумки выдает такую же нежную и мягкую натуру, которая ищет в себе гармонию. Жесткая форма, наоборот, говорит о женщине, последовательной в действиях, которая следует четкому плану.
Конечно, у женщины может быть несколько сумок, совершенно разных по размеру и форме. Ориентироваться нужно на самую любимую, на ту, что выбирали сами, а не получили в подарок от кого-то, ту, которая вам ближе всего.
Источник : https://test.temaretik.com/2307196304691038476/
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