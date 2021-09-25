Сумка выдаст все секреты хозяйки: характер, привычки, симпатию

С давних времен, когда семьи переезжали с места на место, на животных складывали тяжелый груз, мужчины несли в руках оружие, а задача женщины была сложить в сумку, мешочек особенно ценные вещи. Женщина и ее сумочка и теперь неразделимы. Это не просто полезная вещь, это часть ее, как одежда или прическа. У мужчин тоже есть телефон, ключи и другие мелкие вещи, но они предпочитают прятать их по карманам. Женщина же берет с собой сумочку, без которой чувствует себя неуютно. Опытные психологи могут многое рассказать о девушке, как только взглянут на ее сумочку.

Сумка – способ защиты

Сумка необходима женщине. Как утверждал американский психолог Вильгельм Райх, который много наблюдал за женщинами, она дает ей чувство защиты. В повседневной жизни мы постоянно, сами того не замечая, используем ее, как щит, например, ставим на колени, даже если сидения вокруг свободны, когда находимся в незнакомой или не очень приятной обстановке. Если девушка попадает в недружественную компанию, она, чтобы стать увереннее, прижимает сумочку к себе.



Некоторые современные психологи считают, что девушки заменяют сумкой кукол, к которым привыкли с детства. Им нужны постоянные контакты, способы проявить свою заботу и нежность, и если в детстве все эти потребности удовлетворяет кукла, то чуть позже – сумка.

Сумка выдаст симпатии женщины

Зигмунд Фрейд и его последователи считали, что женщина воспринимает свою сумочку, как свои интимные органы. Поэтому они не любят открывать ее перед посторонними и резко закрывают ее, если собеседник им неприятен. А если мужчина ей симпатичен, девушка начинает поглаживать сумку, пытается придвинуть ее как можно ближе к нему. Если владелица сумки попросила что-то достать из нее, то это знак того, что она желает близости и испытывает огромное доверие к человеку. Кстати, сами мужчины стараются избегать женских сумок, а если они стали проявлять к ним интерес, пытаются заглянуть внутрь, то их интересует ее обладательница.



Но есть и противники этой теории. В приступе нежности женщина выражает свои эмоции, может поглаживать не только сумку, но и кошку или подушку. Это не значит, что она ассоциирует их со своими интимными частями тела. В любом случае, сумка для девушки – это нечто личное, ее пространство, в которое она готова пустить далеко не всех.

Сумка рассказывает о характере

Сейчас, когда в продаже множество самых разных моделей сумок, женщина при выборе полагается на свой вкус. Но, как говорят психологи, часто этот бессознательный выбор может многое рассказать о характере ее обладательницы. Если девушка постоянно меняет сумочки, она еще ищет себя, может также легко изменить свое мнение. Уравновешенная будет долгое время ходить с одной и той же сумкой, купит новую только после того, как старая износилась или же у нее произошли серьезные душевные перемены.



Размер сумки

Хозяйственная женщина выбирает большую сумку, к которой могут поместиться не только телефон, но и документы, планшет, а иногда и продукты. Но, как оказалось, женщины не всегда так практичны, т.к. кроме сумочки можно взять пакет для всего необходимого. Размер сумки зависит от характера ее владелицы. Чем в большей безопасности чувствует себя девушка, тем меньше размер ее сумочки.