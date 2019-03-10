Любопытные факты из жизни животных

В США умерла горилла Коко, прославившаяся тем, что умела разговаривать на языке жестов. Она прожила 46 лет. Коко умела произносить 1000 слов на языке жестов, и понимать 2000 английских слов.Ученым удалось заснять и зафиксировать скорость молниеносного движения челюсти-жвала муравья-дракулы из Юго-Восточной Азии.Она оказалась рекордной– более 300 километров в час! .

Самое ценное и ,пожалуй, самое дорогое в мире молоко – это молоко серой мыши !Литр этого молока стоит 22 000 доллара.Его используют преимущественно в медицине, поскольку только в нем содержится редкий белок лактоферрин, который есть и у человека и из которого изготовляется лекарство, необходимое для лечения малокровия.За двадцать один день лактации подоить мышь можно только два раза. А чтобы получить один литр молока, надо обслужить 4 000 грызунов.

Самка орангутана по кличке Пони , проведшая несколько лет в борделе, где она подвергалась сексуальной эксплуатации( ее использовали для секса с малоимущими посетителями борделя ), была спасена зоозащитниками и помещена в реабилитационный центр для орангутанов. Психологическая травма у обезьяны оказалась столь сильной, что один лишь вид бывшей хозяйки вызывал у нее дикие крики и непроизвольную дефекацию. Однако, несмотря на это, Пони иногда все-таки возвращалась к месту "старой службы" в надежде вновь встретить особо "темпераментных" посетителей борделя !

Бордер-колли по кличке Чейзер жил в семье профессора психологии Джона Пиллея, и хозяин по собственной методике к трем годам научил его более тысяче слов. Пес распознавал несложные грамматические конструкции, по смыслу отличал разные части речи. Доберман по кличке Зауэр выследил и помог поймать грабителя, взяв след и удерживая его на протяжении 160 км. Пудель по личке Арсенал попал в книгу рекордов Гиннесса, за 7 минут забравшись на задних лапах на лестницу, высота которой 20 м.

В Технологическом институте Джорджии опубликовали запись с пресноводным одноклеточным червеподобным существом Spirostomum ambiguum , способным развивать скорость до 724 км/ч, что является рекордом скорости на Земле. Самой маленькой в мире собакой Академия мировых рекордов признала ранее объявленную «самой клонированной» собачку Милли. При рождении она могла поместиться в чайную ложку.

С породой лабрадор связано немало историй чудесных спасений людей, но самые известные это спасение во время теракта 11 сентября 2001 года в США лабрадорами -поводырями своих слепых хозяев. Пес по кличке Дорадо вывел из башни Омара Риверу, и еще одна собака — Розелла — помогла спастись Майклу Хингсону. Оба лабрадора помогли незрячим подопечным выйти из здания до его обрушения. Причем, Омар отпустил Дорадо, желая дать ему шанс на спасение, но пес вернулся за хозяином.

Оргазм свиньи длится 30 мин.Если у самки хорька начинается брачный период, но поблизости нет самца, она умирает от апластической анемии .Самцы некоторых видов (пчел, павианов, крыс, белок, скорпионов, мышей и пауков) создают «пробку», которая мешает самкам спариваться с другими самцами.Такое приспособление полезно, например, в случае пчелиного улья, где могут быть тысячи самцов, желающих спариться с королевой. Во время брачного периода, который длится несколько дней, львы спариваются до 40 раз . Вообще у птиц нет пениса (да-да, даже у самцов!). Они размножаются так: самец плотно прижимает свою клоаку к клоаке самки и впрыскивает в нее порцию спермы. Исключение - аргентинская савка. Из всего великолепия млекопитающих, представленных на Земле, лишь люди и дельфины занимаются сексом не только ради размножения, но и ради удовольствия.

В Бразилии строители совершенно случайно наткнулись на аномально огромную анаконду, появившуюся из болота. 12 метров в длину и предположительно до полутонны весом: такой гигант мог бы обратить в бегство даже динозавра. Ученые в принципе допускали, что в бразильских болотах могут встречаться змеи-гиганты. Но до настоящего момента никто никогда не видел анаконды длиннее 9 метров!

В начале XX века германские власти запретили датчанам Северной Фрисландии вывешивать датский флаг. "Ах так!" — воскликнули датчане и вывели породу свиней, подозрительно похожих на их флаг. А чтобы подозрение превратилось в уверенность, назвали породу "датская протестная свинья". В Финляндии под колесами автомобилей ежегодно погибало до 4000 оленей.Именно поэтому находчивые лесники придумали опрыскивать рога оленей светоотражающей жидкостью.