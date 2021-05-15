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12 причин, почему настоящие мужчины не изменяют

Неверность в отношениях – одна из причин разрыва. Принято считать, что к изменам в большей мере склонны мужчины, так как они любят глазами и не против «сменить картинку», хотя и среди женщин это – не редкость. У обмана нет одной причины, и это стоит учитывать.

Над этой проблемой работают профессионалы, специализирующиеся на супружеской неверности и сохранении брака. Например, нью-йоркский психолог и автор книги «Как ты мог так поступить со мной? Учимся доверять после предательства» Джейн Грир обозначает несколько причин, побуждающих мужчин заводить интриги на стороне. Среди них: неудовлетворенность, стремление завоевывать, эмоциональное отчуждение, желание чувствовать себя привлекательным и боязнь настоящей близости.

Специалисты считают по-разному, но мнения сводятся к двум основным предпосылкам измены:

  • серьезные проблемы в отношениях;
  • генетическая или приобретенная склонность к моногамии.
12 причин, почему настоящие мужчины не изменяют

Консультант по вопросам брака и автор книги «Правда об обмане» Гэри Нейман провел мини-исследование. Среди 200 опрошенных мужчин 47% причиной измены назвали эмоциональную составляющую. То есть они искали партнеров, заинтересованных в их личностных качествах, а не в достатке, социальном статусе или собственном комфорте.

Мужчины не склонны к выражению эмоций, потому некоторым женщинам сложно понять, нуждаются ли они в поддержке и одобрении. У нас слишком мало времени на общение – напряженная работа, повседневная рутина, решение текущих проблем отнимают много сил. Иногда и простой разговор по душам может в корне изменить ситуацию, но есть 12 факторов, которые удержат настоящего мужчину от измены.

1. Эмоциональная стабильность

Менее склонные к бессмысленным переживаниям представители сильного пола могут быстрее, чем женщины, совладать с чувствами. Часто они просто относятся к проблеме так, как будто она их не касается. Им редко требуется поддержка, совет или, тем более, другой партнер, чтобы обрести равновесие.

2. Осознание ценности имеющегося

Когда мужчина по достоинству ценит свою избранницу, он не поставит отношения под угрозу. Искренняя привязанность, стремление защищать, баловать и делать женщину счастливой не даст ему совершить что-либо, из-за чего ее можно потерять.

3. Уважение к партнеру

Благодаря взаимному уважению отношения развиваются и крепнут. Обман – проявление противоположного чувства, которое целостные личности просто не могут испытывать к любимому человеку, потому они не опускаются до этого уровня.

4. Уважение к себе

Некоторые прекращают изменять потому, что боятся быть пойманными. Настоящие мужчины верны даже тогда, когда полностью уверены в своей безнаказанности. Это просто ниже их достоинства и не соответствует восприятию семьи как таковой.

5. Нежелание жить во лжи

По данным того же мини-исследования Гэри Неймана, 66% уличенных в измене мужчин чувствовали свою вину. Они старались скрыть и загладить ее и дожидались момента, когда исправить все уже было невозможно. Делиться мыслями и ощущениями с партнерами нормально, именно так поступают достойные люди, насколько тяжелым ни казался бы поначалу тот или иной разговор.

12 причин, почему настоящие мужчины не изменяют

6. Сдержанность

Люди подвержены мимолетным порывам. В моменты ссор мы сравниваем своих партнеров с другими и даже представляем, как сложилась бы жизнь, сделай мы другой выбор. Бросаться в омут с головой предпочитают неуверенные в себе личности, настоящему же мужчине присуща сдержанность – он всегда знает цену, которую придется заплатить за сиюминутный порыв.

7. Духовная связь

Хорошие отношения отличает не столько физическая, сколько духовная близость. Любовь, уважение, понимание и доверие – вот на чем строятся крепкие узы, которые со временем принимают характер дружбы. И это совсем не плохо, как могло бы показаться на первый взгляд – только друзья могут быть по-настоящему преданными и верными.

8. Готовность остепениться

Когда мужчина становится зрелым для создания семьи, он трезво оценивает перспективы. Он ищет женщину, способную стать надежной опорой, и она не обязательно должна быть самой красивой или умной – достаточно того, какой она есть на самом деле.

9. Любовь, а не комфорт

Многие люди встречаются со своими партнерами потому, что это удобно до определенного момента. Как правило, в таких отношениях нет чувств и даже привычки – в них просто все устраивает, так как один из пары является ведомым и поддается манипуляциям. Настоящий мужчина не будет жить с женщиной, к которой не испытывает искренней любви – он берет ответственность на себя и разрывает бесперспективную связь.

12 причин, почему настоящие мужчины не изменяют

10. Уверенность в себе

Целостная личность не чувствует необходимость что-либо доказывать, тем более, обманным путем. Настоящему мужчине не нужна коллекция из женщин, с которыми он проводил бы время, но необходима одна, способная сделать каждый миг незабываемым. Как говорится, и в печали, и в радости.

11. Понимание, что такое боль

Совершенных людей нет – ошибки совершает каждый. Но стоящий молодой человек не причинит любимой боль таким нелепым образом. Честность – вот его девиз. Чувствуя, что у отношений нет будущего, он сначала завершит их и только потом вступит в новые.

12. Цели и принципы

Самодостаточные и целостные мужчины знают, чего хотят от жизни. Они не будут распыляться на то, чтобы баловать себя новыми ощущениями. Все силы уйдут на достижение поставленных целей и того, что и правда имеет для них значение. Обман – это выбор труса, идущего по пути наименьшего сопротивления.

Можно найти десятки оправданий для измены – непонимание, неудовлетворенность, неоцененность или просто другая женщина. Но основная причина кроется, наверное, в восприятии себя. Совершенных отношений не существует, однако настоящий мужчина и по прошествии многих лет не нарушит обещаний, данных здесь и сейчас.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2209734724197288715/

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