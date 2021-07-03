Что известно о втором Иуде, ученике Христа?

Всем известен Иуда Искариот, один из двенадцати ближайших учеников Господа Иисуса Христа, ставший предателем и окончивший свою жизнь трагически. Но среди апостолов был и еще один Иуда. Что мы знаем о нем?

Откуда мы знаем о «втором» Иуде?

Прежде всего — из Евангелия. Правда, Иудой этот апостол именуется только в двух евангельских рассказах — от Луки и от Иоанна. В первом он упоминается как Иуда Иаковлев (Лк 6:16), во втором — как «Иуда не Искариот» (в отличие от предателя; Ин 14:22). Евангелисты Марк и Матфей о «втором» Иуде ничего не сообщают, зато упоминают среди двенадцати апостолов Фаддея (Мк 3:18) или «Леввея, называемого Фаддеем» (Мф 10:3), — о котором, наоборот, ничего не говорят Лука и Иоанн. Поскольку в остальном списки апостолов в синоптических Евангелиях совпадают, то уже в ранней Церкви родилось предположение, что эти три имени — Иуда Иаковлев, Леввей и Фаддей — носил один и тот же ученик. В этом был убежден, например, древний христианский учитель Ориген (ⱡ около 254); так же считал авторитетнейший богослов и толкователь Евангелия ранней Церкви святитель Афанасий Великий (ⱡ 373).

В Иудее двухтысячелетней давности человеку нередко случалось иметь несколько имен: вспомним хотя бы апостола Петра (в еврейском оригинале это греческое имя звучит как Кифа), которого первоначально звали Симон.

Кем был Иуда Иаковлев, он же Леввей Фаддей?

А имена Фаддей и Леввей — еще и близкие по значению. Имя Фаддей происходит от арамейского תדי («тадай»), а Леввей — от еврейского lēb; и то, и другое значит «сердце». Не исключено, что это были прозвища апостола — «смелый, храбрый, мужественный».

Церковное Предание с давних пор считает, что он был одним из «братьев Господних по плоти». Так принято называть детей от первого брака праведного Иосифа, названого отца Иисуса Христа, обрученного с Девой Марией. Либо — согласно другой версии — его племянников, которых Иосиф усыновил. Имена этих «братьев» Иисуса мы знаем благодаря евангелистам Марку и Матфею: Иаков, Иосия, Иуда и Симон. А Евангелие от Иоанна сообщает нам, что поначалу братья не веровали в Него как в Сына Божия (Ин 7:5). Со временем, однако, Иуда уверовал и вошел в ближайший круг апостолов: одним из первых эту догадку высказал блаженный Иероним Стридонский (ⱡ около 420), много лет проживший в Палестине и скрупулезно изучивший еврейский текст Библии и местные предания. А другой «брат Господень» по плоти — Иаков после Вознесения Спасителя даже возглавил христианскую общину Иерусалима.



Иуда Иаковлев, ап.; Византия; XII в.; местонахождение: Греция. Афон

В XIX-XX веках предположение о том, что апостол Иуда Иаковлев был «братом Господним», пытались оспаривать. Некоторые западные исследователи обращали внимание, что в Евангелии «братья Господни» всюду упоминаются наряду с апостолами, но никогда — в их числе. Многие полагали, что замечание Иоанна Богослова о братьях, которые не веровали в Него, относилось ко всему времени земной жизни Господа. Еще писали, что прозвание «Иаковлев» в соответствии с традицией должно было указывать скорее на отца Иуды, чем на его брата. Впрочем, этот аргумент не самый сильный, учитывая, что в Соборном послании святого апостола Иуды он сам представляется именно как брат Иакова (Иуд 1:1).

Так или иначе, но Церковь приняла мнение блаженного Иеронима как вполне обоснованное, и с тех пор церковное Предание уверенно называет апостола Иуду «братом Господним».

Что говорится о «втором» Иуде в самом Священном Писании?

Очень мало. В синоптических Евангелиях он просто упоминается в числе двенадцати ближайших учеников Господа. А в Евангелии от Иоанна мы видим «Иуду не Искариота» среди апостолов, беседующих со Христом уже после Тайной Вечери. Иуда спрашивает у Спасителя, что Тот имел в виду, сказав, что вскоре ученики увидят Его снова, а мир уже не увидит. И слышит в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит Его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Ин 14:22,23).

Апостол Иуда упоминается и еще в одной новозаветной книге — Де­я­ни­ях свя­тых апо­сто­лов: там говорится об Иуде, «прозываемом Варсавою», которого апостолы направили проповедовать в Антиохию (Деян 15:22). Во второй половине XIX — начале ХХ века многие склонялись к мысли, что это тот же самый «второй» Иуда. Но с тех пор мнение большинства комментаторов переменилось: теперь считается, что Иуда Варсава входил в число апостолов «от семидесяти», призванных Христом позже.

Но ведь есть еще и Соборное послание апостола Иуды?

Да, это одна из книг Нового Завета, и ее автор, с точки зрения Церкви, — как раз Иуда — «брат Господень», тот самый апостол из числа двенадцати.

Правда, сам автор этого послания именует себя скромно: раб Иисуса Христа, брат Иакова (Иуд 1:1). Толкователи объясняют, что Иуда считал себя недостойным называться братом Господним, поскольку еще в юности, при дележе отцовской земли, отказался поделиться своим участком с Иисусом. История об этом сохранилась в византийском житии «брата Господня» Иакова, который, по преданию, единственный из сыновей Иосифа взял Спасителя в долю при разделе наследства.

Центральная тема Послания апостола Иуды — предостережение не слушать лжеучителей, которые проникли в христианскую общину уже через считанные десятилетия после Вознесения Иисуса Христа. Назидая себя на святейшей вере нашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, — призывает христиан автор послания (Иуд 1:20).

Послание Иуды заметно перекликается с другой новозаветной книгой, Вторым посланием апостола Петра — вплоть до отдельных слов и выражений. Разные библеисты по-разному объясняют это сходство: есть, например, точка зрения, что авторы обеих книг использовали какой-то общий источник, а некоторые считают, что одно из посланий частично пересказывает другое. В любом случае, тот факт, что автором Послания Иуды был апостол и «брат Господень» Иуда, серьезные исследователи под сомнение, как правило, не ставят.

Что еще мы знаем об Иуде? Наверняка — почти ничего. Сведения, сохранившиеся об этом апостоле, к сожалению, очень разрозненны и часто противоречат друг другу.

Например, такой авторитетный литературный памятник древней Церкви, как «Апостольские постановления», называет «брата Господня» Иуду третьим епископом Иерусалима: он возглавлял общину учеников Иисуса Христа после Иакова и Симеона. О епископстве Иуды говорится и в одном из «апостольских списков», созданном в V-VI веках: он возглавлял иерусалимскую Церковь семь лет, «благовествовал Евангелие Христово по всей Иудее и Самарии, написал Соборное Послание, имел двух сыновей — Иакова и Зокира, умер в Иерусалиме славно».

Но не менее авторитетный историк Церкви Евсевий Кесарийский (IV век) называл третьим Иерусалимским епископом не Иуду, а Иуста — возможно, того самого, который едва не был избран на место отпавшего Иуды Искариота (жребий пал в итоге на Матфия; Деян 1:23-26). Да и местом кончины апостола Иуды его византийское житие называет вовсе не Иерусалим, а Армению.

Это «официальное» житие принято и Русской Православной Церковью. Именно оно напечатано в июньской Минее после текста службы на день его памяти (19 июня, по новому стилю — 2 июля). Но составлено это житие было сравнительно поздно, в средние века, и достоверность его часто ставят под сомнение. Не исключено, что оно соединяет сведения о разных апостолах — в том числе о Симоне Зилоте (одном из двенадцати ближайших учеников) и Фаддее «от семидесяти».



Согласно этому житию, вскоре после Вознесения Иисуса Христа апостол Иуда отправился проповедовать Евангелие по Палестине. Он прошел всю Иудею, Самарию, Идумею и Галилею. Какое-то время проповедовал в городе Эдессе в Западной Сирии — том самом, где во времена земной жизни Христа правил царь Авгарь, по преданию, получивший нерукотворный образ Спасителя от апостола Фаддея (из числа «семидесяти»). Потом апостол Иуда был в других городах Сирии и Месопотамии, многих обратил там ко Христу, и дошел даже до Персии, где и написал свое Соборное Послание.

Скончался Иуда, согласно житию, в Армении около 80 года. Он пришел ко двору армянского царя Санатрука, который был в родстве с Авгарем, и обратил в христианство царевну Сандухт и некоторых других его приближенных, за что и был казнен — распят на кресте и пронзен стрелами. Византийское житие называет местом казни апостола город Арад, армянские источники — Шаваршан, некоторые сирийские — Берит. А Предание Западной Церкви утверждает, что апостол Иуда вообще окончил дни в Персии.

Интересно, что, по сведениям Евсевия Кесарийского, дело апостола Иуды продолжили его внуки. Они исповедали веру во Христа перед римским императором Домицианом (81-96) — и, возможно, тоже пострадали: ведь последние годы правления Домициана омрачились гонениями на христиан.

Мощи апостола Иуды вот уже много веков покоятся в соборе святого Петра в Риме.

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