Компрадорская элита - пятая колонна в России

Личные интересы значительной части российской элиты лежат за пределами России. Многим государственным людям, политикам, принадлежат квартиры и дома в США и в странах Европы, банковские счета в иностранных банках. Свои операции они зачастую проводят через офшорные зоны

Российская элита, сложившаяся в основном при Ельцине, фактически застыла в своей несменяемости. В обществе давно уже нет «вертикальных социальных лифтов». Но все люди смертны, подрастают дети, чиновники выходят на пенсию. Развитие российской элиты происходит методом самовоспроизведения. Дети подрастают, учатся, занимают тепленькие места, делают карьеру.

Механизм самовоспроизведения — это образование детей и наличие для них тепленьких местечек для старта и продолжения карьеры.

Государственые чиновники не заботятся о развитии и о престиже российских национальных университетов, не направляют учиться туда своих детей. Их дети получают западное образование, впитывают там западную идеологию, некоторые дети государственных российских чиновников самых высоких уровней управления страной уже стали гражданами других государств или сочетались браком с гражданами других государств.

В результате уже следующее поколение нынешней российской элиты, которое уже постепенно приходит к власти, не будет преследовать никаких национальных интересов своей страны.

До революции, в конце 19-го – начале 20-го века российская элита строила школы и народные театры, вкладывая деньги в народное и патриотическое образование, жертвовала университетам. Нынешние «сильные люди» всего этого не делают, а если и делают, то создают идеологически антироссийские образовательные проекты, такие, как Институт «Открытое общество», «Открытая Россия» или Высшая школа экономики.

Нынешняя российская элита в связи с наличием у нее личных интересов, имущества и денег за рубежом, крайне уязвима. Достаточно применения к отдельным чиновникам, государственным служащим и крупным бизнесменам личных санкций, и они предадут национальные интересы страны для спасения своего имущества и обеспечения будущего своих детей. Ранее, при Ельцине, многие чиновники и бизнесмены без всякого западного нажима зачастую действовали вопреки российским национальным интересам.

По сути, России нужна новая опричнина, нужны новые люди, не имеющие интересов на Западе, и отстранение почти всех нынешних чиновников. Но для этого у руководства страны должна быть политическая воля, а также желание обновить и мобилизовать страну.

Михаил Ошеров

Уважаемые друзья, хотелось бы добавить, к сказанному автором этой статьи:

В этом отношении заслуживают внимания слова Бжезинского :«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках , вы еще разберитесь : это ваша элита или уже наша ? Я не вижу ни одной ситуации , при которой Россия воспользуется своим ядерным потенциалом». Думаю, стоит призадуматься после такого бесцеремонного заявления !

Источник : https://echo.msk.ru/blog/osherov/1367726-echo/

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