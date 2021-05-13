Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Отари Хидирбегишвили
    Врач-сексопатолог пациентке: — Роза Давидовна, а вы пользует...Самые смешные "Ан...
  • Отари Хидирбегишвили
    Очевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили !Почему Билл Гейтс...
  • Отари Хидирбегишвили
    Правивший огромной державой бывший вор, бандит и педофил Сталин был жесток не только к своему народу, но и к своим ро...10 трагических ис...

Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта

Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта

 

Восстановительные работы на могиле великого русского поэта, похороненного у Святогорской Свято-Успенской обители под Псковом, проводились неоднократно. И каждый раз реставраторы сталкивались с трудностями и делали неожиданные открытия.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

В 1880 году страна готовилась к открытию Пушкинского памятника в Москве. Тогда-то и решили впервые проверить состояние захоронения поэта. Как пишет в книге «Пушкинский некрополь» С.Гейченко, «картина оказалась неприглядной». Кирпичный цоколь для монумента за 40 с лишним лет почти полностью развалился. Окружавшая надгробие решетка завалилась. Вокруг – бурелом из поваленных сильными ветрами лип и дубов. Но тогда прибывшие рабочие произвели лишь небольшой ремонт – переложили кирпичный цоколь, выровняли решетку и подсыпали песка вокруг.

В столетний юбилей со дня рождения поэта Пушкинский комитет решил опять проверить состояние захоронения. И был потрясен увиденными разрушениями. 26 мая 1899 года на могиле должно было пройти богослужение, поэтому псковскому архитектору В.Назимову поручили «привести кладбище в благопристойный вид». А после торжеств – сделать капремонт некрополя.

Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта

 

«Когда для смертного умолкнет шумный день…»

Из опубликованного в «Новом времени» доклада В.

Назимова следовало, что в 1901-1902 годах были проведены масштабные работы. Главную угрозу захоронению представлял неумолимо осыпавшийся склон, поэтому первым делом было решено укрепить его. Работы надлежало проводить с максимальной осторожностью. Любая ошибка грозила памятнику и склепу необратимыми повреждениями. Сначала рабочие заложили по всему откосу каменные террасы. Затем – обустроили основательную площадку вокруг захоронения, с каждым годом всё больше сползающего в обрыв.

Кирпичный цоколь заменили на гранитный. Эти работы проводили особенно осторожно из-за невозможности оценить крепость свода над склепом. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, его западная часть разрушилась. Скрепленные известковым раствором кирпичи не выдержали. Через образовавшуюся дыру реставраторы увидели, что спустя 65 лет установленный дубовый гроб с телом Пушкина сохранился настолько хорошо, что местами можно было рассмотреть куски парчового позумента. Его фрагмент, кстати, был снят с гроба и отправлен в Пушкинский музей.

В ходе реставрации 1902 года свод склепа переложили с использованием цементного раствора и укрепили железными балками. В докладе В.Назимов обращал внимание, насколько облегчена теперь работа следующим реставраторам. Чтобы добраться до гроба, им потребуется от силы 20 минут.

«Храни меня, мой талисман…»

Страдала могила Пушкина не только от природных стихий и особенностей ландшафта, но и от рук вандалов. В годы Гражданской войны неизвестные скинули под откос обелиск, который вернули на место только в 1922 году.

В 1944 году отступающие фашисты взорвали Свято-Успенскую обитель, заложив под монастырские постройки и по всему склону десятки фугасов. Под сам памятник поэту заложили четыре мины. От взрывной волны памятник наклонился, но не разрушился. Только стал постепенно оседать, угрожая обрушить склеп и повредить пушкинский прах. В мае комиссия во главе с архитектором А.Щусевым постановила разместить в основании памятника «маяки», которые лопнут, если процесс оседания продолжится. В течение нескольких лет заново устанавливаемые пластины лопались.

Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта

 

«Нет, весь я не умру…»

И только осенью 1952 года из Академии наук прибыли специалисты во главе с профессором и директором Института русской литературы Н.Бельчиковым. Комиссия подтвердила продолжающееся оседание памятника и постановила в 1953 году провести комплексную реставрацию могилы – заменить пьедестал на гранитный, заасфальтировать площадку вокруг захоронения, восстановить разрушенную каменную террасу с северной стороны.

Реставрационной командой руководил инженер М.Никифоров. Для консультаций вызвали археолога П.Шульца. Все работы проводились вручную, чтобы не повредить надгробие и склеп. Когда на второй день аккуратно убрали памятник, под ним обнаружили две плиты. Под плитами ученые неожиданно нашли каменную квадратную камеру с небольшим смотровым окном. А в ней – два черепа и кости скелетов пожилых людей. Как они оказались над могилой поэта, зачем были туда помещены, да еще и в отдельной камере?

Если вспомнить о масонской принадлежности Пушкина, то черепа могли поместить в качестве символического атрибута, означающего презрение к смерти и горесть о пропавшей истине. Но кто и когда это сделал, неизвестно. Не исключено, что постройка специальной камеры и дополнительные захоронения были выполнены при реставрации 1902 года. Либо ранее, но тогда псковский архитектор В.Назимов по каким-то причинам в докладе умолчал о находке.

Были в его докладе и другие нестыковки. Например, при расчистке сводов склепа реставраторы не обнаружили никаких следов цемента, хотя В.Назимов утверждал, что при восстановлении свода заменил известковый раствор на цементный. Зато основной кирпичный свод был обложен небольшими каменными валунами так, что образовался второй ярус. Но двойное укрепление не помогло – по всему своду шла огромная трещина, несколько кирпичей обвалились внутрь. Через них-то реставраторы и увидели гроб с прахом Пушкина.

Подробное описание склепа дал советский пушкинист Семен Гейченко. Гроб из дубовых досок, скрепленных железными гвоздями, стоял с запада на восток. На боках сохранились медные ручки, а вот крышка сгнила и обрушилась внутрь. В отдельных местах на полу склепа сохранились еловые ветви. Увиденного реставраторами 1902 года позумента найдено не было. Прах поэта сильно истлел. Неожиданное открытие последовало при осмотре сохранившегося лучше других частей гроба изголовья. Реставраторы обнаружили «нетленные пушкинские волосы». Результаты реставрации 1953 года с фотографиями, фрагментом гроба и гвоздем из него были переданы в фонды Пушкинского музея.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158767/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть 

Одесская афера века с продажей подделки «Тиары Сайтаферна» в музей Лувра (https://otari.mirtesen.ru/blog/43865011393/)

Самый порочный русский аристократ, сожительствовавший с обезьяной(https://otari.mirtesen.ru/blog/43047850810)

История Руки Мертвеца(https://otari.mirtesen.ru/blog/43088728296)

Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенBusiness FM

S7 и региональные аэропорты недовольны тем, как распределяются полеты за рубеж

Читать
15 живописных фото мистического леса на острова Мадейра
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

15 живописных фото мистического леса на острова Мадейра

В Англии ищут смотрителя для старинного замка на острове
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

В Англии ищут смотрителя для старинного замка на острове

«Русские Витязи» и «Стрижи» отметят 30-летний юбилей праздничным полетом в Кубинке
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

«Русские Витязи» и «Стрижи» отметят 30-летний юбилей праздничным полетом в Кубинке

Небывалая жара: петербуржцы заполонили городские пляжи
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Небывалая жара: петербуржцы заполонили городские пляжи

Елизавета Фокина: "Образ театра неотделим от «Царицыно»"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Елизавета Фокина: "Образ театра неотделим от «Царицыно»"

Почему Ботанический сад в Петербурге атаковали обнаженные модели? — репортаж
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Почему Ботанический сад в Петербурге атаковали обнаженные модели? — репортаж

35 подъездов, 3708 квартир: как выглядит человейник-гигант в Санкт-Петербурге
Материал, выбранный редакторами МиртесенМы соседи по планете

35 подъездов, 3708 квартир: как выглядит человейник-гигант в Санкт-Петербурге

«Крым бы содрогнулся»: Севастополец хранил дома самодельный пистолет и обещал развязать партизанский террор на полуострове
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

«Крым бы содрогнулся»: Севастополец хранил дома самодельный пистолет и обещал развязать партизанский террор на полуострове

Неожиданные и жуткие находки, сделанные в дремучем лесу
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Неожиданные и жуткие находки, сделанные в дремучем лесу

Почему цыганки не гадают друг другу?
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Почему цыганки не гадают друг другу?

Рыжие гости столицы: в Москве спасли лису и пятерых лисят
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Рыжие гости столицы: в Москве спасли лису и пятерых лисят

Пейзажи и путешествия на снимках Криса Овергаарда
Материал, выбранный редакторами Миртесен☺Ха-Ха.РУ - с юмором по жизни

Пейзажи и путешествия на снимках Криса Овергаарда

Фотосъемка дикой природы – когда каждая секунда на счету!
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯркий фотомаркет

Фотосъемка дикой природы – когда каждая секунда на счету!

В Волгограде произвел экстренную посадку пассажирский самолет
Материал, выбранный редакторами МиртесенРусская планета

В Волгограде произвел экстренную посадку пассажирский самолет

Как пройдёт «Ночь музеев» в Херсонесе?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Как пройдёт «Ночь музеев» в Херсонесе?

Арина Новосельская: Крым подготовил насыщенную, интересную и разноплановую программу акции «Ночь музеев»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Арина Новосельская: Крым подготовил насыщенную, интересную и разноплановую программу акции «Ночь музеев»

Польские ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Польские ученые обнаружили возможное местонахождение Янтарной комнаты

В Севастополе сделал остановку поезд-музей Министерства обороны
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

В Севастополе сделал остановку поезд-музей Министерства обороны

Искусство на стыке культур: новый арт-объект появился в рамках фестиваля «Культурный Код»
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Искусство на стыке культур: новый арт-объект появился в рамках фестиваля «Культурный Код»

В Волгограде экстренно сел самолет из Ростова-на-Дону
Материал, выбранный редакторами Миртесенnovostivolgograda

В Волгограде экстренно сел самолет из Ростова-на-Дону

Медер выиграл шестой этап «Джиро д'Италия»
Материал, выбранный редакторами МиртесенГлавные новости дня

Медер выиграл шестой этап «Джиро д'Италия»

Прилетать в Командорский заповедник на вертолете станет накладно
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Прилетать в Командорский заповедник на вертолете станет накладно

Проще в палатке на пляже? Во сколько обойдется отдых в кемпингах в Крыму этим летом
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Проще в палатке на пляже? Во сколько обойдется отдых в кемпингах в Крыму этим летом

Художники распишут фасады зданий в рамках фестиваля «Культурный код»
Материал, выбранный редакторами МиртесенИЗВЕСТИЯ iz

Художники распишут фасады зданий в рамках фестиваля «Культурный код»

Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта
Материал, выбранный редакторами МиртесенОчевидное и невероятное от Отари Хидирбегишвили

Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта

Reuters: в США хотят отменить масочный режим для привитых от COVID-19
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Reuters: в США хотят отменить масочный режим для привитых от COVID-19

Конструктор из Петербурга создал самый высокий в мире велосипед
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Конструктор из Петербурга создал самый высокий в мире велосипед

Мальдивы начали закрывать въезд для туристов: отменены рейсы из основной страны
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Мальдивы начали закрывать въезд для туристов: отменены рейсы из основной страны

Художники распишут фасады зданий в рамках фестиваля «Культурный код»
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Художники распишут фасады зданий в рамках фестиваля «Культурный код»

Затерянная Янтарная комната может находиться на дне Балтийского моря
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Затерянная Янтарная комната может находиться на дне Балтийского моря

Ученые назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Ученые назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

А тут рядом крик «Зина, спину намажь мне!»: российская туристка на Кубе возмутилась поведением соотечественников
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

А тут рядом крик «Зина, спину намажь мне!»: российская туристка на Кубе возмутилась поведением соотечественников

Победительница "Холостяка" Ульянова в купальнике впечатлила формами, вытянувшись на камнях: "Девушка огонь"
Материал, выбранный редакторами Миртесенsmi.today

Победительница "Холостяка" Ульянова в купальнике впечатлила формами, вытянувшись на камнях: "Девушка огонь"

Россияне рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха
Материал, выбранный редакторами МиртесенRT НА РУССКОМ

Россияне рассказали о бюджетных вариантах для летнего отдыха

«ЮгстройИнвест» получил разрешение на планировку левобережной зоны Ростова
Материал, выбранный редакторами Миртесенrostovgazeta

«ЮгстройИнвест» получил разрешение на планировку левобережной зоны Ростова

В Госдуме объяснили важность детского туристического кешбэка
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

В Госдуме объяснили важность детского туристического кешбэка

В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

В Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира экстренно сел самолет

В Сочи московские туристы застряли в каньоне
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖивая Кубань

В Сочи московские туристы застряли в каньоне

42 пляжа Большой Алушты проверила инспекция Минкурортов Крыма
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

42 пляжа Большой Алушты проверила инспекция Минкурортов Крыма

"Но хорошо все, что хорошо заканчивается": Калининград замечательный город, удивительный и красивый.
Материал, выбранный редакторами Миртесенenciclopediya-geografa

"Но хорошо все, что хорошо заканчивается": Калининград замечательный город, удивительный и красивый.

Картина дня

наверх