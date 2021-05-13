Эксгумация Пушкина: что было не так с могилой главного русского поэта

Восстановительные работы на могиле великого русского поэта, похороненного у Святогорской Свято-Успенской обители под Псковом, проводились неоднократно. И каждый раз реставраторы сталкивались с трудностями и делали неожиданные открытия.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…»

В 1880 году страна готовилась к открытию Пушкинского памятника в Москве. Тогда-то и решили впервые проверить состояние захоронения поэта. Как пишет в книге «Пушкинский некрополь» С.Гейченко, «картина оказалась неприглядной». Кирпичный цоколь для монумента за 40 с лишним лет почти полностью развалился. Окружавшая надгробие решетка завалилась. Вокруг – бурелом из поваленных сильными ветрами лип и дубов. Но тогда прибывшие рабочие произвели лишь небольшой ремонт – переложили кирпичный цоколь, выровняли решетку и подсыпали песка вокруг.

В столетний юбилей со дня рождения поэта Пушкинский комитет решил опять проверить состояние захоронения. И был потрясен увиденными разрушениями. 26 мая 1899 года на могиле должно было пройти богослужение, поэтому псковскому архитектору В.Назимову поручили «привести кладбище в благопристойный вид». А после торжеств – сделать капремонт некрополя.

«Когда для смертного умолкнет шумный день…»

Из опубликованного в «Новом времени» доклада В. Назимова следовало, что в 1901-1902 годах были проведены масштабные работы. Главную угрозу захоронению представлял неумолимо осыпавшийся склон, поэтому первым делом было решено укрепить его. Работы надлежало проводить с максимальной осторожностью. Любая ошибка грозила памятнику и склепу необратимыми повреждениями. Сначала рабочие заложили по всему откосу каменные террасы. Затем – обустроили основательную площадку вокруг захоронения, с каждым годом всё больше сползающего в обрыв.

Кирпичный цоколь заменили на гранитный. Эти работы проводили особенно осторожно из-за невозможности оценить крепость свода над склепом. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, его западная часть разрушилась. Скрепленные известковым раствором кирпичи не выдержали. Через образовавшуюся дыру реставраторы увидели, что спустя 65 лет установленный дубовый гроб с телом Пушкина сохранился настолько хорошо, что местами можно было рассмотреть куски парчового позумента. Его фрагмент, кстати, был снят с гроба и отправлен в Пушкинский музей.

В ходе реставрации 1902 года свод склепа переложили с использованием цементного раствора и укрепили железными балками. В докладе В.Назимов обращал внимание, насколько облегчена теперь работа следующим реставраторам. Чтобы добраться до гроба, им потребуется от силы 20 минут.

«Храни меня, мой талисман…»

Страдала могила Пушкина не только от природных стихий и особенностей ландшафта, но и от рук вандалов. В годы Гражданской войны неизвестные скинули под откос обелиск, который вернули на место только в 1922 году.

В 1944 году отступающие фашисты взорвали Свято-Успенскую обитель, заложив под монастырские постройки и по всему склону десятки фугасов. Под сам памятник поэту заложили четыре мины. От взрывной волны памятник наклонился, но не разрушился. Только стал постепенно оседать, угрожая обрушить склеп и повредить пушкинский прах. В мае комиссия во главе с архитектором А.Щусевым постановила разместить в основании памятника «маяки», которые лопнут, если процесс оседания продолжится. В течение нескольких лет заново устанавливаемые пластины лопались.

«Нет, весь я не умру…»

И только осенью 1952 года из Академии наук прибыли специалисты во главе с профессором и директором Института русской литературы Н.Бельчиковым. Комиссия подтвердила продолжающееся оседание памятника и постановила в 1953 году провести комплексную реставрацию могилы – заменить пьедестал на гранитный, заасфальтировать площадку вокруг захоронения, восстановить разрушенную каменную террасу с северной стороны.

Реставрационной командой руководил инженер М.Никифоров. Для консультаций вызвали археолога П.Шульца. Все работы проводились вручную, чтобы не повредить надгробие и склеп. Когда на второй день аккуратно убрали памятник, под ним обнаружили две плиты. Под плитами ученые неожиданно нашли каменную квадратную камеру с небольшим смотровым окном. А в ней – два черепа и кости скелетов пожилых людей. Как они оказались над могилой поэта, зачем были туда помещены, да еще и в отдельной камере?

Если вспомнить о масонской принадлежности Пушкина, то черепа могли поместить в качестве символического атрибута, означающего презрение к смерти и горесть о пропавшей истине. Но кто и когда это сделал, неизвестно. Не исключено, что постройка специальной камеры и дополнительные захоронения были выполнены при реставрации 1902 года. Либо ранее, но тогда псковский архитектор В.Назимов по каким-то причинам в докладе умолчал о находке.

Были в его докладе и другие нестыковки. Например, при расчистке сводов склепа реставраторы не обнаружили никаких следов цемента, хотя В.Назимов утверждал, что при восстановлении свода заменил известковый раствор на цементный. Зато основной кирпичный свод был обложен небольшими каменными валунами так, что образовался второй ярус. Но двойное укрепление не помогло – по всему своду шла огромная трещина, несколько кирпичей обвалились внутрь. Через них-то реставраторы и увидели гроб с прахом Пушкина.

Подробное описание склепа дал советский пушкинист Семен Гейченко. Гроб из дубовых досок, скрепленных железными гвоздями, стоял с запада на восток. На боках сохранились медные ручки, а вот крышка сгнила и обрушилась внутрь. В отдельных местах на полу склепа сохранились еловые ветви. Увиденного реставраторами 1902 года позумента найдено не было. Прах поэта сильно истлел. Неожиданное открытие последовало при осмотре сохранившегося лучше других частей гроба изголовья. Реставраторы обнаружили «нетленные пушкинские волосы». Результаты реставрации 1953 года с фотографиями, фрагментом гроба и гвоздем из него были переданы в фонды Пушкинского музея.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158767/

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