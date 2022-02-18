Почему Тухачевский обвинял советскую власть в убийстве Григория Котовского

Кто на самом деле заказал комбрига

Примечательно, что во время похорон Григория Котовского рану от выстрела видели многие. Она располагалась за ухом. Но, в то же время, всем отлично было известно, что застрелили-то Котовского выстрелом в сердце. Эта и многие другие нестыковки заставили окружающих усомниться, что убийцей действительно являлся Майорчик. Да и странным выглядело слишком мягкое наказание за убийство легендарного комбрига, с невероятно быстрой амнистией.

Вскоре появилась версия, что Котовского убили не у калитки дачи, а на близлежащем пляже. На даче же была лишь имитация покушения. Но, проверить это было уже невозможно. Дело в том, что Котовского как и Ленина похоронили в мавзолее на Украине. Однако когда пришли немцы, его усыпальница была взорвана, а тело Котовского пропало. Исчезло и его сердце пробитое пулей, хранившееся в колбе на кафедре судебной медицины Одесского мединститута. Правда вскрылась только в 1936 году, когда Тухачевский сообщил жене Котовского, что ее мужа убили большевики из-за его невероятной популярности в народе.

По его словам Котовский мог при желании повести за собой половину Украины, а такие народные герои для власти большевиков были опасны. От него избавились. При этом маршал ссылался на книгу, вышедшую в Варшаве, где приводились доказательства этого преступления. По словам Тухачевского борющиеся друг с другом за власть Троцкий и Сталин боялись дружбы Котовского с не менее популярным Фрунзе, по загадочной причине, ушедшего в иной мир вслед за своим другом. Самое интересное, что в 1960-егоды сын Котовского действительно разыскал данную книгу и подтвердил, сказанное Тухачевским его матери.

Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-tukhachevskiy-obvinyal-sove...

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