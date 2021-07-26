Миф о русских «варварах»

Илья Муромец и голи кабацкие. К. Васильев

Русскость

Почему Запад ненавидит русских?



Потому что мы – другие, разительно не похожие на европейцев. Однако китайцы, японцы, вьетнамцы, индусы-индийцы тоже принципиально отличаются от западников. Но почему именно русских ненавидят так сильно?



На этот вопрос хорошо ответил выдающийся русский философ Иван Ильин. Он отмечал, что судьбы народа сокрыты в его истории. Она таит не только его прошлое, но и его будущее. Наша история – это наша сила, дар, задание и призвание.

«Ни один народ в мире не имел такого бремени и такого задания, как русский народ. И ни один народ не вынес из таких испытаний и из таких мук – такой силы, такой самобытности, такой духовной глубины. Тяжек наш крест».

Первое наше бремя есть бремя земли – необъятной, непокорной. Не мы «взяли» это пространство и бремя, оно навязалось нам, заставило нас овладеть им. Из века в век на нас шли армии соседей с запада, юга и востока. Мы имели два пути: сгинуть или замирить это пространство оружием и государственной властью. Россия приняло это бремя и понесла его.



Второе наше бремя – природа. Это океан суши, скудные почвы на большей части территории, богатства, скрытые в глубине и не дающиеся человеку до тех пор, пока создаст мирные условия. Это губительные засухи и сильные морозы, бесконечные болота на севере, бесплодные степи и пески на юге.



Россия – это практически единственная в мире цивилизация, которая не только выжила в самых суровых природных условиях (с самой низкой среднегодовой температурой, с невозможностью нормального проживания человека на большей части территории страны), но стала великой державой, а во времена СССР – и сверхдержавой. Об этом беремени хорошо сказано в отличной книге Андрея Паршева «Почему Россия не Америка».



Третье наше бремя – это бремя народностей. Миллионы людей, до 180 различных племен и наречий. Русские, единственные на планете из великих народов, не подавляли, не искореняли, не порабощали иноплеменников, а дали всем новую жизнь, дыхание и великую Родину. Одним – дали возможность доцвести, другим – расцвести. Создали единую духовную, культурную и общественно-правовую Родину для всех. Лучших от всех племен вовлекли в государственное и культурное, и научное строительство. Россия приняла и понесла бремя всех народностей, это единственное в мире явление.



История России есть история борьбы.

«Мы научились хоронить нашу национальную святыню в недосягаемости. Мы постигли тайну уходящего Китежа, столь недоступного врагу и столь близкого нам, несокрушимого и всеосвящающего; мы научились внимать его сверхчувственному, сокровенному благовесту; в дремучей душевной чаще нашли мы таинственное духовное озеро, вечно огражденное, навеки неиссякающее, боговидское око русской земли, око откровения.



И от него мы получили наше умудрение; и от него наше собирание сил и наше национальное Воскресение. Вот откуда наша русская способность – незримо возрождаться в зримом умирании, да славится в нас Воскресение!



Отсюда русское умение – таить в глубине неиссякаемые, неисчерпаемые духовные силы, силы укрытого и укрывающего «я». Вот откуда наше русское искусство – побеждать, отступая, не гибнуть в огне земных пожаров и не распадаться в вещественной разрухе».

Писатель отмечал, что в нас есть «вольность и лёгкость, какой нет у других народов. Русскому духу присуща духовная свобода, внутренняя ширь, осязание неизведанных, небывалых возможностей. Мы родимся в этой внутренней свободе, мы дышим ею, мы от природы несём её в себе».

Однако русским не хватает духовной дисциплины, это наша задача.

«Варварство» русских

Ильин сформулировал три базовые причины, почему западники не понимают и ненавидят русских.



Во-первых, это язык.

«И ещё один дар дала нам наша Родина: это наш дивный, наш могучий, наш поющий язык. В нём вся она, наша Родина. В нём все дары её: и ширь неограниченных возможностей; и богатство звуков, и слов, и форм; и стихийность, и нежность; и простота, и размах, и парение; и мечтательность, и сила; и ясность, и красота. Всё доступно нашему языку. Он сам покорен всему мировому и надмирному, и потому властен всё выразить, изобразить и передать».

Русский язык был вытеснен из Европы, стал чужд и «труден» западникам. А без языка народ народу «немец» («немой»).



Это хорошо показал писатель-сатирик Михаил Задорнов, глубоко копнувший тему истории русского народа, русского языка и его глубины, древности по сравнению с европейскими новоделами – английским, немецким и прочими. Отсюда и штуки Задорнова про «тупость» американцев, западников, про их приземленность и материализм. Их духовная культура и язык сильно отстали в развитии, и западники не могут осознать всю глубину и величие русской культуры и языка. Поэтому российские западники, выполняя руководящие указания зарубежных коллег, всячески пытаются упростить, исказить, «модернизировать» русский язык. А на Украине (части русского мира) стремятся его украинизировать, отделить от русского.



Вторая причина состоит в том, что Западу чужда русская (православная) вера, которая сохранила как основы первоначального христианства, так и дохристианское, языческое мировоззрение славян-русов. На Западе же христианство практически убито, «переформатировано» под материализм, идеологию «золотого тельца». Ныне же Запад практически полностью отринул духовность, Бога. Деградировал до гедонизма, граничащего с сатанизмом. Ещё немного и на Западе одобрят продажу наркотиков в аптеках (первые шаги уже сделаны), работорговлю и педофилию.



Третья причина связана с особенностями мировоззрения, мировосприятия, психологическими особенностями. Запад движется логикой, разумом. Русский человек живёт в первую очередь сердцем (духом) и воображением, и уже потом волею и разумом. Европейцы понимают только то, что на них похоже, но и то искажают на свой лад. Русское для них инородно, чуждо, странно, беспокойно и опасно. Не понимая нас, на русских смотрят свысока, считают нашу культуру ничтожной, вторичной от европейской.



Поэтому на Западе и в самой России (западниками) поддерживаются теории о «варварстве» русских, о том, что ни приняли государственность и правителей от немцев-викингов, религию и начала культуры, включая письменность, от греков. Русские для Европы – большое и загадочное «недоразумение».

«Странные» родственники

Таким образом, мы отличаемся западного мира не так, как индусы, мусульмане или китайцы. Они чужды Западу и по генетике, и по языку. А вот мы с европейцами – близкие родственники, по крови и по языку. Русские (великороссы, малороссы-украинцы и белорусы) – это арийцы-индоевропейцы, как и немцы, французы или англичане с ирландцами. Почти вся Европа населена арийскими по корню народами, родственниками.



К примеру, балты ещё в XIII–XV веках говорили на близком русскому языке, поклонялись тем же богам (Перун, Велес), имели такую же материальную культуру. Это позднее их германизировали, вестернизировали. Ещё ранее существовала единая славяно-германская языковая семья. И так в самую глубь тысячелетий. При этом в русском языке сохранились самые древние, глубокие корни «праязыка» ариев-индоевропейцев. В этом сила русского языка – в его истоках. Все европейцы наши братья, причём младшие.



Вот вам и мощное психологическое основание для жгучей ненависти западников к русским! Мы в антропологическом, генетическом и языковом отношении такие же европейцы, как и итальянцы, испанцы, голландцы и шведы. Но при этом наша вера, культура, мораль, язык, общество и политика непонятны, непостижимы для Запада.



Русские вроде такие же белые, но совершенно другие. Непорядок, нужно привести их к общему знаменателю. А разве можно ненавидеть кого-то больше, чем самого близкого родственника? Такой вот психологический феномен.



Европейцы и эмоционально беднее нас. У русских сохранился живой древний язык. По богатству, гибкости и разнообразию форм он сродни и даже выше очень сложным древним: античному греческому и латыни. Западные языки намного проще, функциональнее. Это языки торговцев и пиратов. Отсюда явное непонимание русских европейцами и американцами.



Русская вера.



Западный человек живет выгодой, его интересы сугубо материальны. В основе русской цивилизации лежит «со-весть», сопричастность к Вышей вести, Богу. Это вечный духовный поиск, стремление к справедливости, правде. Правда – для русских выше закона, общее – выше частного, духовное – выше материального. Поэтому Запад старается разложить, исказить и в итоге уничтожить русскую веру и язык. А без них не будет и русского человека.

Природа

Многие русские философы, публицисты отмечают и природный фактор.



Об этом писал в 1912 году, к примеру, русский генерал Алексей Вандам (Едрихин) в книге «Наше положение». Русский народ, по сравнению с другими народами белой расы, находился в наименее благоприятных для жизни условиях. Природа и география обрекли нас на бедное и замкнутое существование. Поэтому русский национальный характер – плод очень суровой природы.



Отсюда и отличия русской политико-экономической «надстройки» от западной. Русская равнина – это длинные холодные зимы и короткое лето. Низкая урожайность. Возможность гибели урожая от сильных морозов, засухи или ливней. В Европе сеть удобных путей сообщения, у нас – огромные, труднопроходимые пространства с низкой связанностью. Отсюда разница в политике, общественных порядках и способах хозяйствования.



Запад, по сравнению с нами, развивался в тепличных условиях. Демократично-либеральные традиции и права личности возникают в обстановке крайней феодальной раздробленности Европы. Где была мешанина из владений монарха, герцогов, графов, баронов и вольных городов. Где везде были договора, законы, права и юристы. История средневековой Европы – это борьба различных социальных групп и сословий, феодальных семей и домов. Это внутренние конфликты и переговоры. Система демократии прошла длительный и кровавый путь множества войн и междоусобиц, интриг и восстаний.



Такая жизнь была возможна только в условиях отсутствия сильной внешней угрозы. Могучий внешний враг, пока европейцы согласовывали бы свои интересы, феодалы и вассалы разбирались друг с другом, а парламенты занимались болтовней, стёр бы их в порошок. Довольно небольшие силы гуннов, по пути подминая и мобилизуя местные племена, в V веке дошли до Галлии (Франция). В VI веке авары дошли до Венгрии. Арабы, уже на издыхании, захватили Пиренейский полуостров, прорвались во Францию. Ордынцы, очевидно, из-за внутренних неурядиц и сопротивления Руси, не пошли дальше Польши, Венгрии и Балкан. Османы практически с ходу захватили раздробленную и разложившуюся Византию, а затем Балканы, вышли к Вене. А затем европейцы не могли их выбить из Европы, это сделали в итоге русские.



Русские всю свою историю жили в условиях угрозы внешнего вторжения и необходимости выживания в суровых природных условиях. «Зима близко» – девиз дома Старков из сериала «Игра престолов», это про нас. Каждый год надо было собрать урожай, спастись от голода, отбиться от врага – внешнего или соседа (в условиях раздробленности). Жизнь в состоянии постоянной мобилизации заставила русских создать особую военную систему хозяйственно-политической жизнедеятельности. Она позволяла быстро мобилизоваться, дать отпор врагу и восстановить порушенное. Все люди служили: князь-царь – народу, служивые-воины – воевали, горожане и крестьяне – созидали, занимались производством, в тяжелом случае поднимались на бой. Жить так пришлось более тысячи лет. Последние набеги крымских татар отбили в XVIII веке, но затем пришлось постоянно воевать с персами, турками, шведами, французами, пруссаками-немцами и т.д.



Вот так вера, язык, культура, история, природа и география превратили прямых родственников-братьев европейцев – русских, в совершенно иную цивилизацию. Вроде русские такие белые и христиане, а какие-то «неправильные». И эта наша особость бесила и до сих пор выводит из себя западный мир. Шли век за веком, а ситуация сохранялась. Между нами – пропасть. Для западников мы «варвары», «прирожденные рабы», которых нужно перевоспитать, вернуть в «цивилизованный мир» или уничтожить.

Автор: Самсонов Александр

Ссылка на первоисточник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Безусловно , весь мир должен молиться за великий русский народ, поскольку Россия единственная страна, которая противостоит Западу ,стремящемуся к мировой гегемонии и господству !Такой толерантной нации ,как русские ,нет во всем мире. Западные «элиты» всегда с огромным удивлением, непониманием и страхом смотрели на «загадочных» русских, которые всегда, имея превосходство в военном умении (народ-воин), не колонизировали, не грабили, не разоряли соседние народности, как это делали западные народы.

Они всегда удивлялись, почему русские, отбивая «крестовые походы» с Запада, которые регулярно организовывали ненасытные и алчные западные поработители , в ответ не «сдирали с них семь шкур» , как это всегда делали западноевропейские завоеватели. Изучение бюджета Российской империи конца XIX — начала XX века показывает, что все ее «колонии» фактически были убыточными и были нужны в первую очередь для укрепления границ империи от кровожадных иноземных захватчиков !

Более того, русские, в отличие от западных колонизаторов, всегда видели в жителях Сибири, Севера, Кавказа, Средней Азии людей, равных себе. Не рабов и «недочеловеков» второго-третьего сорта, а таких же людей, просто с другим языком, верой и культурой.Именно это позволило русским создать саму великую империю в истории человечества!

В этом отношении хотелось бы привести пример из истории моей страны. Разве можно, например, сравнивать грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника в Грузии графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры. Необходимо также отметить , что Запад — империя, для которой почти весь мир — зона колониального господства, тогда как Россия всегда вела себя как империя лишь в своих границах.

Важно также отметить, что Матушка-Россия не потому считалась Западом изгоем, что она якобы стремилась завоевать западные страны, а только потому, что исторически европейские и заокеанские «миролюбивые друзья» всегда стремились её покорить и разграбить, но, увы, им это никогда практически не удавалось и поэтому они ополчились на неё.

Вообще же, как ни странно, самой большой «виной» России перед Западом всегда являлась её огромная территория с богатейшими ресурсами,а также её великий и непобедимый народ – весьма загадочный и непонятный западным «цивилизаторам»! Именно невозможность прибрать к рукам богатства России и стала основной причиной ненависти к ней, а оголтелая пропаганда, взахлёб и восторгом обличающая «пороки» русского народа, стали основной причиной возникновения русофобии, которая и сегодня так цинично и подло используется «западными борцами за демократию»! Разве вышесказанное не подтверждается широко известным циничным заявлением бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт о том, что Россия несправедливо одна владеет богатейшими природными ресурсами Сибири?

Вместе с тем Запад всегда платил России неблагодарностью и ненавистью за оказанные ей благодеяния ! Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

Кроме того, исторически сама Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 г.. Я уже ничего не говорю о Первой мировой войне (1914-1918) , когда разрушились сразу три империи.Как тут не вспомнить слова генерала Михаила Скобелева, который сказал: «Только русские позволяют себе такую роскошь–воевать из чувства сострадания»!Не надо также забывать, что европейцы повинны в возникновении двух мировых войн и не исключено, что и третьей. Причём , каждый второй погибший во Второй мировой войне россиянин, поэтому сделайте выводы — хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно накалять обстановку ?

Исходя из всего вышесказанного следует, что Российская Империя не была типичной империей, вернее, вообще не была империей в обычном смысле. А уж про СССР и говорить не стоит. Ситуация была вообще аномальной, когда уровень жизни в некоторых союзных республиках был выше уровня метрополии!

Интересно, существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих «поработителей»? Правда теперь, благодаря нашим «миролюбивым» друзьям из-за океана, одной из достопримечательностей Грузии стали мои соотечественники, которые теперь роются в мусорных урнах для пропитания.

Хозяев Запада, захвативших финансовую и политическую власть в странах Европы, США и т. д.. называют «золотой закулисной элитой», «хозяевами планеты » и т. д.. Эта преступная глобальная структура подчинила себе и перепрограммировала многие народы обоих полушарий, однако единственное , что она не смогла сделать ,так это перепрограммировать русский народ и изменить его код-матрицу. Вместе с тем они окончательно убедились, что, каким бы ни был русский — язычником, православным, монархистом, коммунистом, демократом, — он всегда русский, он всегда, в любом виде и обличии враг.

Таким образом, российский народ для Запада неприемлем ни при каких условиях и должен быть низведен до положения сателлита. Безусловно, именно ради этого Запад организовал все мировые войны, уничтожив миллионы людей и присвоив значительную часть природных ресурсов планеты. Пожалуй, в истории человечества не было цивилизации, ко­то­рая бы так мало имела общего с де­мо­кра­ти­ей и пра­ва­ми че­ло­ве­ка, как западная цивилизация, и ко­то­рой тем не менее ложью, насилием и провокациями уда­ва­лось де­ся­ти­ле­ти­я­ми убеж­дать весь мир в том, что они во­пло­ще­ние де­мо­кра­тии и прав че­ло­ве­ка !

Именно поэтому западная цивилизация , если ее вообще можно назвать цивилизацией, исходя из ее агрессивной и гегемонистской деятельности, должна в первую очередь покаяться не только перед Россией, но и многими разрушенными и разоренными ею странами за все те злодеяния и преступления , которые она совершила и сейчас совершает во всем мире!

Вместе с тем "западные партнеры" наконец-то должны понять ,что разговаривать с Россией с позиции силы, как они иногда пытаются это делать — тоже самое, что пугать ежа голой задницей! Кроме того, два столетия западная элита жила по принципу «в мире хищников всегда виновата жертва», однако она забыла только об одном: когда-то сам хищник может стать уязвимым настолько, что превратится в жертву!

В заключение хочу напомнить слова Достоевского, который в своё время сказал знаменитую фразу: «Ежели Русский скажет Вам, что он не любит Родину, не верьте ему, он не Русский» !!!

С уважением ,Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть на моем сайте :

Миф о «рабской сущности» русских

Почему символом России является медведь

Почему на самом деле русские на свадьбе кричат «горько»