Король Владислав IV – он с важностью носил титул русского царя, но продал его за 20 000 рублей

Король Владислав IV ни разу не посетил Москву, он не был православным и не был венчан на царство. Но более четверти века он значился «великим князем московским», и более того - больше двух лет он считался русским царём.

Предыстория

Начало XVII века в России получило название Смутное время. Династический кризис (умер последний из Московских Рюриковичей) повлек появление самозванцев. Трехлетнее похолодание привело к массовому голоду и гибели людей. Страну сотрясали гражданские войны, а также польские и шведские интервенции. Это был тяжелейший период в жизни России, усугубляющийся противостоянием между боярами и царской властью. За короткий период в Москве сменилось несколько правителей.

После свержения в результате дворцового переворота царя Василия Шуйского, в июле 1610 года власть захватил совет из семи бояр. Этот период получил название Семибоярщина.

Это были представители знатных родов и каждый из них хотел бы сам быть царем, но для этого не имели ни основания, ни поддержки народа. Чтобы максимально сохранить свою власть, они решили найти для России такого царя, который полностью подчинится их влиянию и передаст им основную часть своих полномочий. То есть, нужен был царь-марионетка.

И они решили, что таким подходящим царем может стать 15-летний королевич Владислав, сын короля Речи Посполитой Сигизмунда III. Их не волновало то, что Польша вела войну с Россией и старалась «оторвать» часть земель, не волновало то, что Россия фактически становилась польской вотчиной. Они надеялись таким ходом прекратить войну и сохранить свою власть.

Но в итоге ввергли страну в еще большие бедствия.

Королевич Владислав Ваза

Собственно говоря, чистокровным поляком Владислав не был. Его отец, Сигизмунд III, был сыном шведского короля, основателя династии Ваза, и полячки. Мать, Анна Австрийская, была старшей дочерью австрийского эрцгерцога Карла II.

Юный Владислав Ваза

Владислав получил очень хорошее образование. Он увлекался искусством и впоследствии покровительствовал многим художникам. Он был также неплохим военачальником.

Договор на царствие

Еще до свержения Шуйского бояре тайно начали вести переговоры о приглашении королевича Владислава на русский престол. В августе 1610 года польской стороне был передан официальный договор с призванием Владислава русским царем.



В договоре прописывалось несколько условий:

- Владислав должен был принять православие и жениться на православной девушке из знатного рода.

- Венчать на царство Владислава должны русский патриарх и православное духовенство.

- Он не должен был менять в стране православную веру на католическую.

- Россия должна была сохранность территориальную автономию.

- Польша должна была снять двухлетнюю осаду Смоленска и вывести войска с территории России.

- Все высокие должности в государстве должны били занимать московиты.

Договор доставила в Польшу делегация из 1 000 представителей различных сословий, которая должна была сопровождать нового государя в его поездке в Москву.

Бояре были уверены в успехе этого мероприятия и, не дождавшись ответа, начали массовое приведение народа к присяге царю Владиславу. Новый царь заочно принял присягу и получил от «великого посольства» привезённые ему царские регалии, за исключением короны. Монетный двор вовсю чеканил монет с профилем нового государя, а в Кремль вошел польско-литовский гарнизон.

Планы Сигизмунда III на Россию

Конечно, 15-летний царь еще не принимал сам решения, за него это делал отец. А он не был согласен с условиями договора.

Польский король Сигизмунд III Ваза

Владислав с отцом прибыли в занятый поляками Смоленск, где пробыли 4 месяца. У Сигизмунда были свои условия коронации. Он был ярый католик и выставил условие, что Россия должна перейти в католицизм. Кроме того, важные государственные посты будут занимать польские вельможи, а до достижения Владиславом совершеннолетия полновластным регентом будет он - Сигизмунд III.

Такие условия были неприемлемы для России. Даже бояре, многократно предававшие государство, понимали это.

А дальше была война с польской интервенцией, принесшая стране еще больше бед и разрух. В 1612 году ополчение Минина и Пожарского выбило польский гарнизон из Москвы, а в 1613 году Земский собор избрал на царство Михаила Романова.

Борьба за русский престол продолжилась

В Речи Посполитой не собирались мириться с потерей русского престола. Тем более, специально для коронации Владислава была даже изготовлена «московитская корона». А самого Владислава именовали в Польше исключительно как «великий князь московский».

В 1616 году повзрослевший Владислав собрал войско и отправился на Москву – завоёвывать силой обещанную ему корону. Поляки подошли к Москве и взяли ее в осаду. Несмотря на преимущество в силе, они не смогли взять Москву, но смогли навязать свои условия для завершения военного противоборства. Было заключено Деулинское перемирие, согласно которому вступление польского претендента на русский престол откладывалось на 14,5 лет. Он сохранял также право именовать себя «русским царем».

Владислав IV Ваза

Взамен московская сторона передавала Речи Посполитой часть русских территорий: города Смоленск, Чернигов, Рославль, Дорогобуж и другие земли, правда, ей возвращались Козельск, Вязьма, Мосальск, Мещовск.

Несмотря на унизительные условия, Россия получила передышку и сохранила свою независимость.

В 1632 году, за несколько месяцев до окончания Деулинского соглашения, умер Сигизмунд III. Владислав получил польскую корону. Его официальный титул гласил:

Конечно, Михаила Романова, который восседал на российском престоле уже 19 лет, такое обстоятельство не устраивало. Воспользовавшись волнениями, которые начались в стране после смерти Сигизмунда, русский царь начал военную компанию против Польши. Война продолжалась два года и была изматывающей для обеих сторон. Закончилась она также подписанием соглашения - Поляновского мира.

Согласно ему земли, отданные полякам по Деулинскому соглашению, оставались в составе Речи Посполитой еще 20 лет. Но главное - Владислав IV отказывался от притязаний на русскую корону и возвращал царские регалии. Правда, не безвозмездно - в обмен на 20 000 серебряных рублей. Фактически, Россия выкупила у поляков этот титул, так безрассудно подаренный им боярами.

Так можно ли считать Владислава IV русским царем? Формально он носил этот титул и даже на торжественных приемах надевал свою «московскую корону», которой так и не был венчан. Но он никогда не правил Россией и не был в Москве.

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