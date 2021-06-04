Любовницы Сталина: сколько их было

Фигура вождя народов, как называют Иосифа Сталина, за прошедшие после его смерти годы обросла множеством слухов, домыслов и легенд. Личная жизнь могущественного руководителя СССР долгое время была строго засекречена, люди почти ничего не знали о его супругах, что говорить про любовниц? А между тем, и в годы революционной юности, и во время нахождения у руля страны Сталин оказывал внимание многим девушкам и женщинам. Давайте выясним, какими были избранницы вождя?



Иосиф Виссарионович Джугашвили (1878-1953 гг.) впервые женился в возрасте 26 лет. Его супругой стала 16-летняя Като (Екатерина) Сванидзе. Сын Яков родился у этой пары в 1907 году. Вскоре молодая мать, которая никогда не отличалась крепким здоровьем, заболела тифом и умерла. По воспоминаниям современников, Като буквально боготворила своего мужа. Она была застенчивой, скромной девушкой, которая с восторгом слушала рассказы Иосифа о борьбе за социальную справедливость и всеобщее равенство.

После ее смерти революционер стал заметно жестче расправляться с классовыми врагами. Второй супругой вождя стала Надежда Аллилуева. Когда они поженились, ей было 17 лет, а Иосифу – уже 40. Причем, роман начался за год до свадьбы. Этот факт дает некоторым недоброжелателям повод упрекнуть Сталина в нездоровом влечении к совсем молоденьким девушкам.

Сын Василий родился в 1921 году, а любимая дочь Светлана – в 1925-м. Вместе с ними жил и привезенный из Грузии Яков, который до 14 лет воспитывался в семье родителей Като Сванидзе. В ночь с 8 на 9 ноября 1932 года Надежда Аллилуева покончила с собой, обстоятельства и причины ее гибели до сих пор вызывают споры. Больше Сталин не женился.



Матрена Кузакова

В 1909-1911 годах молодой революционер отбывал ссылку в городе Сольвычегодске Вологодской губернии. Там он поселился в доме дочери местного дьякона Матрены Кузаковой, которая была вдовой и в одиночку растила детей. Женщине приходилось нелегко, она была вынуждена сама колоть дрова, расчищать снег, чинить забор… Иосиф видел, что молодая женщина целыми днями буквально не разгибает спины. Мужчина стал помогать Матрене по хозяйству. И вскоре заменил ей мужа.

В результате этих отношений родился черноволосый мальчик, резко отличающийся от светлых братьев и сестер. Правда, Сталин ребенка так и не увидел, срок ссылки закончился, и он продолжил революционную деятельность. Матрена назвала своего сына Константином, а по отчеству – Степановичем, записав на покойного мужа, который умер за 2 года до рождения малыша.

Когда на Шаболовке появился новый редактор литдрамы с фамилией Кузаков, а было это в начале 70-х годов, коллеги шептались, что он приходится сыном самому Сталину. Незадолго до смерти Константин Степанович лично подтвердил эти слухи: в своем интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном в 1996 году, Кузаков сообщил, что узнал имя настоящего отца от матери еще в детстве. Правда, впоследствии дал подписку о неразглашении этой тайны представителям госбезопасности.

По слухам, только родство с вождем народов спасло Константина от ареста в 1947 году. Тогда он работал в отделе пропаганды ЦК КПСС и попал в списки обвиняемых в «атомном шпионаже», дело было сфабриковано Лаврентием Берией. Но беда миновала. Говорят, что заняв высокий пост в Кремле, Сталин подарил Матрене Кузаковой московскую квартиру.



Лидия Перепрыгина

В 1913-1916 годах будущий вождь народов отбывал очередную ссылку, на этот раз в Туруханском крае. В деревне Курейка он поселился в доме двоих сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных (брата и сестры). С 14-летней хозяйкой Иосиф и стал сожительствовать. Эта шокирующая информация о совращении взрослым мужчиной девочки-сироты вскрылась в 1956 году, когда Никита Хрущев стал собирать компромат на Сталина, желая развенчать культ его личности.

Сотрудники госбезопасности выяснили всю подноготную. Оказалось, что Лида Перепрыгина родила от Иосифа двоих детей. Первый ребенок умер в младенчестве, а второй – сын Александр – появился на свет уже после того, как Сталин уехал из Курейки. Большинство сибиряков равнодушно смотрели на совращение малолетней. Но когда ее брат Иона узнал о беременности Лиды, он и местный житель Петр Иванов обратились в местную жандармерию.

Сталина от уголовного преследования спасло лишь обещание жениться на девочке, когда она достигнет совершеннолетия. Но своего слова мужчина не сдержал. Впоследствии Лидия вышла замуж за односельчанина Якова Давыдова. А ее сын Александр до Великой Отечественной войны работал почтальоном, на фронте был дважды ранен, дослужился до звания майора. Затем этот мужчина был директором столовой в

Новокузнецке.Как и Константин Кузаков, в 1935 году Александр Давыдов по требованию сотрудников НКВД подписал документ о неразглашении тайны своего происхождения. Юрий Давыдов – один из внуков Лидии Перепрыгиной – говорил журналистам, что его бабушка была серьезной женщиной с сильным характером.



Вера Давыдова



Являясь фактически правителем огромной супердержавы, Сталин мог себе позволить тайные романы с известными артистками. Поговаривали, что его любовницами были балерины Ольга Лепешинская и Марина Семенова, а среди певиц он особо выделял Наталию Шпиллер и Валерию Барсову. Но наиболее длительные отношения связывали Иосифа Виссарионовича с солисткой Большого театра Верой Давыдовой. Этот яркий роман описал известный журналист Леонард Гендлин в своей книге «Исповедь любовницы Сталина». Хотя родственники певицы до сих пор опровергают изложенную в ней информацию.

По мнению Л. Гендлина, когда отношения завязались, Иосифу было уже 54 года, а Вере – 28 лет. В течение долгого времени они тайно встречались на даче вождя, ведь оба состояли в официальных браках. Якобы только близостью к Сталину можно объяснить все многочисленные звания, награды и премии, которых была удостоена прима Большого театра за свою жизнь. Вера Давыдова являлась народной артисткой РСФСР, народной артисткой Грузинской ССР, лауреатом трех Сталинских премий I степени, обладательницей роскошной трехкомнатной квартиры в центре Москвы.

Последней любовницей вождя народов была Валентина Истомина (девичья фамилия – Жбычкина). С 1935 по 1953 годы она исполняла обязанности экономки Сталина: занималась хозяйством, накрывала на стол, решала другие вопросы, связанные с бытом Иосифа Виссарионовича. Вдовец нуждался в женской поддержке.

Светлана Аллилуева в своей книге «Двадцать писем к другу» написала: «Появились новые лица, в том числе и молоденькая курносая Валечка, рот которой целый день не закрывался от веселого, звонкого смеха. Проработав в Зубалове года три, она была переведена на дачу отца в Кунцево и оставалась там до его смерти, став позже экономкой...». За годы своей работы Валентина настолько сблизилась со Сталиным, что неотлучно находилась при нем.

Он лишь ей доверял подавать ему еду и лекарства. Слухи о том, что Истомина была любовницей вождя, как поговаривают, в частных беседах подтверждал Вячеслав Молотов, который возглавлял МИД СССР в годы Великой Отечественной войны. После смерти Сталина Валентину отправили на персональную пенсию. Бездетная женщина вырастила племянника, отец которого погиб на фронте. Она умерла в 1995 году.

Разумеется, мы перечислили далеко не всех девушек и женщин, которым Сталин оказывал внимание, ограничившись только наиболее известными, длительными и яркими отношениями. Личная жизнь вождя народов была бурной и разнообразной. Ему нравились и совсем молоденькие девчушки, которых он умел очаровывать, и талантливые красивые артистки, и по-домашнему душевные хозяюшки.

Источник : https://russian7.ru/post/lyubovnicy-stalina-skolko-ikh-byl/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Уважаемые россияне, избравшие выдающимся деятелем всех времён и народов палача народов Сталина! Неужели вам после всего вышесказанного не стыдно и не позорно в стране величайших гениев выбирать величайшим деятелем Матушки-России психически больного педофила, стукача царской охранки, обыкновенного вора и грабителя ,серийного государственного убийцу, необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина, а ,следовательно, и его национальность по отцу ?Порой кажется, что даже его мать не знает от кого она нагуляла это чудовище !

Что касается психического расстройства Сталина, то сам всемирно известный невропатолог академик В. М. Бехтерев выставил Сталину диагноз «Паранойя», подтвержденный временем .К сожалению, этот выставленный диагноз оказался последним в жизни выдающегося ученого, поскольку сразу после этого Бехтерев был убит по приказу палача народов (https://otari.mirtesen.ru/blog/43882874521/)!

Еще более постыдно, когда выдающимся деятелем всех времён и народов выбирают обыкновенного вора и бандита, а что еще хуже человека, уличенного в изнасиловании несовершеннолетних! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией — половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет.

Кстати ,согласно утверждению Вадима Ильина, автора книги «Тайны смерти великих людей», Надежда Аллилуева не была Сталину второй женой, поскольку с 1912 по 1918 годы он находился во втором тайном браке с некой Анной Рубинштейн. Еще более невероятным кажется, слух,согласно которому супруга вождя Надежда Аллилуева на самом деле приходилась ему родной дочерью.

Если верить Владимиру Суходееву, автору энциклопедии «Сталин», у Сергея Аллилуева в петербургской квартире долгое время жил Сталин. Супруга же Сергея Аллилуева, Ольга Аллилуеву (в девичестве Федоренко), хоть и была активной революционеркой, но ее трудно было назвать хорошей женой и матерью.

Нелли Гореславская, автор книги «Иосиф Сталин. Отец народов и его дети», пишет о том, что Ольга питала такую слабость к противоположному полу, что частенько бросала мужа и детей ради романтических отношений с очередным страстным любовником. Существует предположение, что не удержался и перед чарами Ольги Евгеньевны и Иосиф Сталин, который долгое время сожительствовал со своей будущей тещей, в результате чего на свет якобы появилась Надежда (https://russian7.ru/post/teshha-stalina-otkuda-vzyalis-slukhi-o-to/ ).

Не отказался любвеобильный Иосиф от пристрастия к несовершеннолетним и после прихода к власти. В этом отношении заслуживает внимания книга доктора исторических наук Бориса Илизарова «Иосиф Сталин в личинах и масках». В этой книге речь идет о том, что «юных особ» Сталину «поставлял» старый холостяк и главный извращенец Кремля его друг и соратник Авель Енукидзе. Правда, со временем сексуально озабоченный Сталин расстрелял «кремлевского педофила» как опасного свидетеля его связи с несовершеннолетними, а вовсе не за якобы поддержку Зиновьева и Каменева в сфабрикованном деле .

Безусловно, главный «кремлевский завхоз» и крестный отец Надежды Аллилуевой Енукидзе однозначно не мог быть врагом народа, т.к. никогда не лез в большую политику и был по натуре обыкновенным трусливым педофилом! Любопытно также, что масштабы пьяного разгула Сталина и Орджоникидзе в Кремле смутили даже Ленина и он был вынужден часто отчитывать соратников и писать им записки: «С кем сегодня пили и гуляли? Откуда у вас бабы?»!

Что же касается «баб», то, начиная с 1932 года, президент АН СССР Александр Богомолец делал Сталину инъекции уникального препарата, изготовляемого из клеток овечьей плаценты. У Сталина под действием этих инъекций значительно усилилась мужская функция и он уже не довольствовался половой жизнью со своей неутомимой любовницей Валентиной Истоминой, служившей на его ближней даче горничной, и в 1933 году завел молодую любовницу – Веру Александровну Давыдову, солистку Большого театра, женщину редкой красоты.

Правда, вождь мирового пролетариата этим нарушал «12 половых заповедях пролетариата» Залкинда (1924 г.) ,повествующие ,что сознательный пролетарий не имеет права растрачивать свои силы в сексе, когда нужно бороться за освобождение трудящихся всего мира от угнетения !

По сути, Сталин в молодости был обыкновенным насильником, вором и бандитом, значившийся в полицейской картотеке как криминальный лидер по кличке «Рябой», грабивший для партийного «большевистского общака» банки, рэкетировавший богатых предпринимателей и даже был уличен в пиратстве!

Общеизвестно также, что Сталин стал полноправным членом изуверской ленинской банды лишь после того, как ограбил банки в Тифлисе и доставил Ленину 340 тысяч золотых рублей − огромную по тем временам сумму. Кроме того , занимаясь грабежами в Баку, Сталин одновременно получал деньги от одного из спонсоров октябрьского переворота Ротшильда, по поручению которого он поджег нефтеперерабатывающее предприятие его конкурента Рокфеллера.

Не надо также забывать , что именно во время правления Сталина возник и прочно «узаконился» единственный в мире институт воров в законе! Это звание было тогда настолько «почетным» и «привилегированным» , что не помешало обыкновенному «вору в законе» Николаю Кульбе в 1943 году стать Героем Советского Союза !

В 1899 г. он был исключён из Тифлисской духовной семинарии за воровство. В 1902 г. он был арестован в Батуми (в женском одеянии) за мужеложство, а позже завербован царской охранкой (документально подтверждено экс-президентом Грузии З.Гамсахурдия) ,став штатным агентом царской охраны, донося на своих же товарищей по партии.

По словам видного революционера С. Г. Шаумяна, именно Сталин в 1908 году донес царской охране о подпольной Авлабарской типографии в городе Тифлисе. Резидент советской разведки Александр Орлов (Лев Фельдбин), бежавший на Запад в 1938 г., после смерти Сталина опубликовал в американском журнале «Лайф» статью «Сенсационная тайна проклятия Сталина», в которой убедительно доказал о сотрудничестве Сталина с царской охранкой .

Любопытно, что, испугавшись своего разоблачения, подлый предатель Сталин был вынужден отменить убийство Орлова и его близких из-за угрозы перебежчика опубликовать тогда компрометирующие документы! Еще одним свидетельством сотрудничества Сталина с царской охраной были его частые побеги из ссылки, что в условиях Сибири сделать было невозможно без поддержки властей.

Именно поэтому Сталин, придя к власти, уничтожил всех свидетелей его темного и бандитского прошлого, как ,например, легендарного революционера Камо, вместе с которым грабил банки (он даже приказал снести памятник Камо, установленный в Тифлисе, а также репрессировал его сестру ).Сталин недолюбливал и мстил честному Камо за то, что тот не раз ругал и укорял будущего «вождя народов» за обыкновенное воровство денег из награбленного ими «большевистского общака» для личных целей .

Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)!

Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

Собственно говоря, самый главный миф о Сталине – это сам Сталин. В нашем общественном сознании нет места реальному Сталину. Тот Сталин, который сформировался в общественном сознании, фактически никогда не существовал. Это миф, который усиленно создавался! К сожалению, мифы заслонили реального Сталина, поскольку он был величайшим авантюристом современности , чудовищно и подло манипулирующий людьми !

Жаль, что человеку не дано жить 500 лет, а то я бы посмотрел, как некоторые русские , жуя сопли, краснели при упоминании о своих далеких предках - рабах, которые называли предателей спасителями нации, сапожников гениями, а убийц - отцами нации, совестью эпохи!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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