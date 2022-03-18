Самая позорная смерть императора — гибель Гелиогабала

Вершины величия Римская империя достигла при императоре Траяне, в начале II в. н.э. Но с любой вершины все пути ведут вниз. Почти век огромная сверхдержава справлялась со всеми проблемами, и её гражданам казалось, что процветание Рима будет длиться вечно. Но главная угроза Империи затаилась в самой её сердцевине. Пока Римом правили разумные и вменяемые люди, всё было хорошо. В I веке государство держалось даже когда к власти приходили не совсем разумные и не слишком вменяемые императоры. Со временем запас прочности системы власти, называемой принципатом (император официально носил титул «принцепс», т.е. первый среди сенаторов), исчерпался.

Император Коммод в фильме «Гладиатор», 2000 г.

Падение государства началось с Марка Аврелия. Вопреки традиции, он сделал своим преемником не приёмного, а родного сына по имени Коммод. За 12 лет тот сумел дискредитировать не только себя, но и сам принцип императорской власти. В страшном 193 году, после того как Коммода задушил его собственный раб, престол занимали все, кому не лень. Этот год вошёл в историю как «год пяти императоров». Дошло до того, что преторианцы устроили аукцион и предлагали сделать императором любого человека, который заплатит им больше остальных.

Золотой ауреус с профилем Гая Песценния Нигера Юста, II в. н.э.

Разразилась гражданская война. К непобедимой прежде Империи уже приближался пушной зверёк: не белый и полярный, а чёрный и южный, по прозвищу Песцений Нигер. Этого самозванца признали сирийские легионы, но к счастью Септимию Северу, ставшему законным правителем, удалось с ним справиться. Римская политическая элита задалась вопросом — как придать императору дополнительную легитимность, чтобы тот мог править, опираясь не только лишь на преданные лично ему армейские части? Ответ был очевиден: превыше императорской была божественная власть.

Реконструкция храма Цезаря в Риме. Освящён в 29 г. до н.э., до наших дней не сохранился

Прецедент имелся. В Риме уже появлялся живой бог. Правда, признали таковым его лишь после смерти. Точнее, после подлого и жестокого убийства. С тех пор имя этого человека, ставшего богом, превратилось в один из титулов правителей Рима. Их называли цезарями, в честь божественного Юлия. Но земной бог, как выяснилось на практике, оказался слишком уязвим. Ему был нужен небесный покровитель. К примеру, Непобедимое Солнце, великий Гелиос, который светит всему миру.

Гор в фараоновой короне. Современная иллюстрация

Само солнце, разумеется, с небес не сойдёт и на престоле не воссядет. Но на трон можно усадить жреца этого бога. Был пример Египта, которым на протяжении тысячелетий правили фараоны, каждый из которых был не только жрецом, но также считался живым воплощением бога Гора. Почему бы не использовать египетский опыт для укрепления императорской власти в Риме?

После воцарения этого юношу стали называть Марк Аврелий Антонин Гелиогабал. III в. н.э.

В 218 г. н.э. в Эмесе нашли мальчика по имени Варий Авит Бассиан. Он происходил из императорской семьи и приходился Септимию Северу племянником. После убийства императора Каракаллы семью Бассиана сослали на восток, где мальчика воспитывали как жреца местного бога, которого римляне считали воплощением Гелиоса-Солнца, из-за чего он получил прозвище «Гелиогабал». Прекрасного юношу провозгласили императором. Однако вскоре римляне поняли, что совершили роковую ошибку. Юный жрец действительно искренне поклонялся своему богу, но делал это какими-то очень уж странными способами.

Древнеримская вакханалия, кадр из документального исторического фильма National Geographic

Пышные праздники, устраиваемые Гелиогабалом, больше напоминали бесчинства вакханалий. Император требовал, чтобы во время театральных фарсов все непотребства на сцене не изображались, а проводились в реальности. Что тоже было проявлением его религиозного пыла, ведь изначально греческий театр являлся ритуальным действом, посвящённым богу Дионису. Но когда император привёз из Карфагена финикийскую богиню Танит и устроил торжественное бракосочетание с ней, сопровождавшееся человеческими жертвоприношениями, Рим ужаснулся.

Львиноголовая Танит. Скульптура I в. н.э.

Не склонные вникать в тонкости разных верований, римляне не поняли, что на самом деле юноша был жрецом не Гелиоса, а Ила-Габала (Элагабала), так в Эмесе называли Баала, «бога-господина». Под именем Баал-Хаммон он в самом деле являлся супругой Танит, которой в Карфагене приносили в жертву детей. Сам юный император отлично понимал, что римляне его долго терпеть не станут и наверняка убьют. Он хорошо подготовился к этому — по всему дворцу были развешаны шёлковые верёвки с петлями, на столиках в драгоценных флаконах хранился яд, во дворе возвышалась башня, подножие которой было покрыто позолоченными плитами. Смерть императора-жреца должна была стать ритуальной жертвой.

Постер оперы Франческо Кавалли «Элагабал», постановка 2016 г.

Римляне не могли этого допустить. Рим следовало очистить от зловредной карфагенской нечисти. Поэтому Элагабалу не дали покончить с собой, а убили весьма специфическим способом — засунув ему меч в задний проход. После чего труп сперва бросили в городскую канализацию, и только потом выкинули в реку. А перед этим протащили по городской улице, где все желающие могли на него плюнуть. Всё это делалось не столько по злобе, сколько в целях ритуального поругания жреца чужого бога. Сенат немедленно издал указ damnatio memoriae (проклятье памяти), потребовав полного уничтожения всех изображений покойного. Всем последующим правителям Рима было запрещено называться Антонином, ибо это имя считали навеки запятнанным правлением Гелиогабала.

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