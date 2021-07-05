Как определить кошку, которая умеет лечить?

По статистике люди, у которых есть кошки, обращаются к врачам в 5 раз меньше, чем владельцы других животных или те, у кого питомцев нет. И это неудивительно! Ещё древние люди заметили, что кошки обладают целительной силой. А в наше время даже существует фелинотерапия – лечение с помощью кошек.

Кто-то утверждает, что всё дело в мистических способностях хвостатых созданий, кто-то уверен – кошки просто-напросто действуют успокаивающе на человека, поэтому болезни отступают. Как бы там ни было, кошки – удивительные существа, которые помогают нам с недугами. Но как определить, умеет ли ваш кот лечить или нет?

Как кошки лечат людей?

Учёными доказано, что кошки способны лечить урчанием. Дело в том, что частота кошачьего урчания находится в диапазоне от 22 до 44 герц, и именно на этой частоте возникают самые целебные волны. Если кошка сама легла на ваше больное место и начала урчать, спустя время вы с изумлением заметите, что боль утихла или вовсе исчезла.



Нельзя не принять во внимание и психологический аспект в лечении. Ведь, как известно, все болезни – от нервов. Размеренное поглаживание кошки действует на человека как гипноз. Он успокаивается, получает положительные эмоции, что благоприятно сказывается на общем состоянии здоровья.

Как понять, что ваша кошка – лекарь?

Статическое электричество, которое возникает между человеческой рукой и шубкой кошки, воздействует на нервные окончания ладони. Это тоже способствует зарядке положительной энергией.

О чудодейственных способностях мурлыки будет говорить её поведение. Если вы чувствуете боль, кошка не уймётся, пока не прижмётся к этому месту. Вы можете отгонять любимца, но он настойчиво будет подходить и пытаться лечь на проблемный участок тела. Вы почувствуете, что вам становится легче и спокойнее. Это и есть своеобразное лечение.





Практике известны случаи, когда кошки выявляли смертельные болезни у своих владельцев ещё до того, как об этом узнает сам человек. Животное будет уделять особое внимание этому месту и может даже царапать его, пытаясь как бы убрать недуг из тела человека. Не возмущайтесь и не прогоняйте своего питомца. Возможно, он сигнализирует о том, что вам пора обратиться в больницу.





Заставить кота вас вылечить невозможно. Желание помочь должно исходить от самого животного – иначе ничего не получится. Огромное значение имеет обстановка в семье и отношение к питомцу. Если его гоняют тапком, кричат и плохо кормят, то вряд ли у котофея проснётся желание помогать таким хозяевам.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2249441974789605904/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

«Образцовый» социализм Сталина ( https://otari.mirtesen.ru/blog/43124783758 )

Величайший злодей современности? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43963485667)