История одного детоубийства: Марина Цветаева

Марина Цветаева – это моя самая сильная литературная боль. С одной стороны, я люблю многие ее стихи, с другой стороны – я ненавижу ее как личность.
Да, многие писатели имели скелетов в шкафу, многие совершали дурные поступки, но Марина Цветаева стоит в этом ряду особняком. Она виновна в том, что жизнь ее маленькой дочери, двухлетней Ирины, стала мучительной Голгофой сродни Христовой.
Я достаточно внимательно и подробно изучил короткую жизнь Ирины, изучил дневники Марины Цветаевой, и могу сказать однозначно: Марина была очень плохим человеком.
Какой же надо быть «хорошей матерью», чтобы вместо любви к своим дочерям, требовать от них исключительно любви к себе, восхищения собой. «Люби меня» - пишет Марина в конце письма к своей старшей дочери, Але. Но не пишет «Люблю тебя». И вот это «Люби меня», «Восхищайся мной», - повсюду. Семилетняя девочка, Аля, в письмах обращается к матери на «Вы», пишет, «Марина, я люблю Вас».
Для Али, старшей и любимой дочери, Марина хотела быть не матерью, а божеством. И девочка ей буквально поклонялась. Все-таки великая поэтесса была безумна.
Двухлетняя Ирина была нелюбимой дочерью. Причина: Марина считала ее глупой.
Читаем дневник Цветаевой:
"Во вторник в 11 утра она (заведующая) заедет за мной на лошади, я передам ей узел с Ириниными гадостями (этот дефективный ребенок не просится, - Vous voyez ca d'ici! - Хорошее приобретение! - Я даже хотела сжечь! -) - передам ей пакет с гадостями и прикачу на санках к Але, увижу ее сияющие (от одной меня) голубые глаза и тетрадку. - Не привезти ли ей туда шарманку? Боюсь одного - Алиных слез, когда ее сломают, - а сломают непременно!
«Иринины гадости» - это про двухлетнего ребенка, который питается капустными листьями и, естественно, постоянно страдает расстройством желудка. «Дефективный ребенок». Но из этого отрывка особо противна фраза «увижу ее сияющие (от одной меня)» - какая же самовлюбленная, гадкая, сумасшедшая женщина!
Читаем далее.
Цветаева приехала к дочерям в приют в Кунцево, куда сдала их под видом крестной (стыдно было признаться, что мать). Дает сахар старшей Але, Ирине не дает.
«А что ж Вы маленькую-то не угостите?» (Спрашивает заведующая) Делаю вид, что не слышу.— Господи! — Отнимать у Али! — Почему Аля заболела, а не Ирина?!!
Далее.
17 декабря 1919 года Цветаевой сообщают, что Ирина кричит в приюте от голода, поэтесса записывает в дневнике.
Ирина, которая при мне никогда не смела пикнуть. Узнаю ее гнусность.
Почему же Ирина не смела пискнуть при Марине? Да понятно, почему. Поэтесса избивала свою дочь. Знакомая Цветаевой, побывав у нее в гостях, ужаснулась тому, что двухлетняя девочка была привязана за ногу креслу. Как объяснила Цветаева, это чтобы Ирина не грызла кочан капусты.
И вот это «ее гнусность». Цветаева приписывала двухлетнему ребенку поведенческие характеристики взрослого человека. Она ждала от, по сути, младенца какого-то «ума», «развитости», «хорошего поведения». Это ли не сумасшествие?
Уже после смерти Ирины в приюте Цветаева пишет:"Ирина! — Я теперь мало думаю о ней, я никогда не любила ее в настоящем, всегда я мечте — любила я ее, когда приезжала к Лиле и видела ее толстой и здоровой, любила ее этой осенью, когда Надя (няня) привезла ее из деревни, любовалась ее чудесными волосами. Но острота новизны проходила, любовь остывала, меня раздражала ее тупость, (голова точно пробкой заткнута!) ее грязь, ее жадность, я как-то не верила, что она вырастет — хотя совсем не думала о ее смерти — просто, это было существо без будущего."
Весь мрак короткой жизни Ирины прекрасно виден в письме Магды Нахман к Юлии Оболенской:“…Умерла в приюте Сережина дочь — Ирина — слышала ты? Михаил Соломонович под арестом — это на днях Вера писала. Лиля хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка — за два года земной жизни ничего кроме голода, холода и побоев…”
Оправдание Марины Цветаевой
Есть много людей, которые оправдывают Цветаеву. Аргументов много, на самые основные: Цветаева была неспособна ухаживать за детьми в силу происхождения: старшую Алю вырастили няньки еще до революции, младшую она сама вырастить не могла (ни стирать пеленки, ни готовить Цветаева не умела).
Еще один аргумент: время. 1919 год, одна из самых жестоких и холодных зим в истории. Холод, голод, отсутствие денег. Цветаева одна с двумя детьми в холодной комнате, без средств к существованию. Муж- враг народа, сражается за белых.
Все это верно, НО. Но кто заставлял Цветаеву писать в своих дневниках столь чудовищные вещи? Кто заставлял ее ненавидеть собственного двухлетнего ребенка? Никто не заставлял. А она писала и ненавидела. И вот это претензии, против которых ни у кого не найдется аргументов.
К сожалению, гениальная поэтесса Марина Цветаева была настоящим чудовищем для маленькой девочки, которая была виновата лишь в том, что она родилась на свет.
В заключение приведу стихотворение поэтессы Натальи Кравченко «Ну, сколько можно о Марине».Ну сколько можно о Марине!безмолвный слышу я упрёк.Но я - о дочке, об Ирине.О той, что Бог не уберёг.Читала записные книжки.О ужас. Как она могла!Не «за ночь оказалась лишней»её рука. Всегда была!Нет, не любила, не любилаМарина дочери второй.Клеймила, презирала, била,жестоко мучила порой.В тетради желчью истекаютбесчеловечные слова:«Она глупа. В кого такая?Заткнута пробкой голова».Всё лопотала и тянуласвоё извечное «ду-ду»…Её привязывали к стулуи забывали дать еду.Как бедной сахара хотелось,и билось об пол головойхудое крохотное тело,и страшен был недетский вой.«Ну дайте маленькой хоть каплю», -сказала, не стерпев, одна.«Нет, это Але, только Але, -Марина - той, - она больна».И плакала она всё пуще,и улетела в никуда…А может там, в небесных кущах,ждала её своя звезда?Являлась в снах ли ей зловещих?Всё поглотил стихов запой.Уехав, ни единой вещиИрины не взяла с собой.Я не сужу, но сердце ноет,отказываясь понимать:поэт, любимый всей страною,была чудовищной женою,была чудовищная мать.
А вы знали об этом?
Лошадь за 16 000 000 $Что удивительно, немалую сумму заплатили вовсе не за арабского скакуна из конюшни какого-либо шейха или султана. Пальму первенства в вопросе стоимости уже много лет подряд удерживает американский скакун по кличке Зеленая Обезьяна. Этого прекрасного во всех смыслах животного не стало в июле 2018 года. Но смерть не мешает ему оставаться «№1», причем не только с позиции цены. Зеленая Обезьяна пробегал двести метров за 9,8 секунды. Ни одна лошадь не смогла приблизиться к этому рекорду ни в прошлом, ни в настоящем.
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