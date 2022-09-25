История одного детоубийства: Марина Цветаева

Марина Цветаева – это моя самая сильная литературная боль. С одной стороны, я люблю многие ее стихи, с другой стороны – я ненавижу ее как личность.

Да, многие писатели имели скелетов в шкафу, многие совершали дурные поступки, но Марина Цветаева стоит в этом ряду особняком. Она виновна в том, что жизнь ее маленькой дочери, двухлетней Ирины, стала мучительной Голгофой сродни Христовой.

Марина Цветаева.

Я достаточно внимательно и подробно изучил короткую жизнь Ирины, изучил дневники Марины Цветаевой, и могу сказать однозначно: Марина была очень плохим человеком.

Какой же надо быть «хорошей матерью», чтобы вместо любви к своим дочерям, требовать от них исключительно любви к себе, восхищения собой. «Люби меня» - пишет Марина в конце письма к своей старшей дочери, Але. Но не пишет «Люблю тебя». И вот это «Люби меня», «Восхищайся мной», - повсюду. Семилетняя девочка, Аля, в письмах обращается к матери на «Вы», пишет, «Марина, я люблю Вас».

Для Али, старшей и любимой дочери, Марина хотела быть не матерью, а божеством. И девочка ей буквально поклонялась. Все-таки великая поэтесса была безумна.

Двухлетняя Ирина была нелюбимой дочерью. Причина: Марина считала ее глупой.

Читаем дневник Цветаевой:

"Во вторник в 11 утра она (заведующая) заедет за мной на лошади, я передам ей узел с Ириниными гадостями (этот дефективный ребенок не просится, - Vous voyez ca d'ici! - Хорошее приобретение! - Я даже хотела сжечь! -) - передам ей пакет с гадостями и прикачу на санках к Але, увижу ее сияющие (от одной меня) голубые глаза и тетрадку. - Не привезти ли ей туда шарманку? Боюсь одного - Алиных слез, когда ее сломают, - а сломают непременно! - Хорошее приобретение! - Я даже хотела сжечь! -) - передам ей пакет с гадостями и прикачу на санках к Але, увижу ее сияющие (от одной меня) голубые глаза и тетрадку. - Не привезти ли ей туда шарманку? Боюсь одного - Алиных слез, когда ее сломают, - а сломают непременно!

«Иринины гадости» - это про двухлетнего ребенка, который питается капустными листьями и, естественно, постоянно страдает расстройством желудка. «Дефективный ребенок». Но из этого отрывка особо противна фраза «увижу ее сияющие (от одной меня)» - какая же самовлюбленная, гадкая, сумасшедшая женщина!

Читаем далее.

Цветаева приехала к дочерям в приют в Кунцево, куда сдала их под видом крестной (стыдно было признаться, что мать). Дает сахар старшей Але, Ирине не дает.

«А что ж Вы маленькую-то не угостите?» (Спрашивает заведующая) Делаю вид, что не слышу.— Господи! — Отнимать у Али! — Почему Аля заболела, а не Ирина?!!

Далее.

17 декабря 1919 года Цветаевой сообщают, что Ирина кричит в приюте от голода, поэтесса записывает в дневнике.

Ирина, которая при мне никогда не смела пикнуть. Узнаю ее гнусность.