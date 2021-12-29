Что стало с родными Павлика Морозова, убившими пионера-героя

В сентябре 1932 года на Урале были зверски убиты братья 13-летний школьник Паша Морозов и его 8-летний брат Федя.

Этот случай был использован советской пропагандой, чтобы показать, что «кулаки» не останавливаются даже перед убийством детей, причём своих родственников.

Павлик Морзов на картине времен СССР

Отец и семья Павлика

Убийство было совершенно действительно теми, кто по нему был обвинён. Другое дело – какие выводы из этого были сделаны…

В частности, Павлик Морозов никогда не был пионером. В его деревенской школе просто ещё не было пионерской организации! Но его сразу же объявили «пионером-героем».

Единственное фото с Павликом Морозовым (в центре). Вместе с одноклассниками

Само же убийство было совершено на чисто бытовой почве.

Отношения в семье Морозовых были непростыми. Отец Павлика – Трофим Морозов – до 1931 года был председателем сельсовета. Достигалось это за счёт запугивания односельчан. Сергей – отец Трофима и дед Павлика – был бывшим жандармом, а бабка Ксения – конокрадкой. Семейка была «кулацкой» по местным меркам и буквально терроризировала жителей деревни Герасимовка. Односельчане их страшно боялись. Сам Трофим Морозов пьянствовал, бил жену и детей, а в 1931 году ушёл к другой женщине.

В том же году на Трофима Морозова завели уголовное дело. Он, используя положение председателя сельсовета, торговал поддельными справками для раскулаченных переселенцев, а также наживался на присвоении имущества раскулаченных. С должности председателя сельсовета Трофима Морозова сняли и назначили над ним суд.

Дом семьи Морозовых

Жена Трофима и сын Павлик использовали ситуацию, чтобы засадить ненавистного главу семейства подальше и подольше. Тогда-то Павлик и выступил в суде со своим смешным заявлением, что его отец «готовил контрреволюцию», за что некоторые «историки» уже в наше время обозвали Павлика «доносчиком».

Суд приговорил Трофима Морозова к 10 годам тюрьмы. Оттуда он был досрочно освобождён в 1938 году и поселился в Тюменской области, где и провёл остаток жизни, не афишируя, понятное дело, своего родства с «пионером-героем».

Но это было потом. А тогда родня Трофима возненавидела его жену – Татьяну Семёновну Байдакову – и его старшего сына Павлика и решила отомстить. У них был ещё один мотив – корыстный. После осуждения Трофима земельный участок перешёл на имя Павла как наследника (колхоз в деревне также удалось создать только после «дела Павлика Морозова»). Родня Павлика по отцу рассчитывала забрать себе участок после гибели Павла.

Ликвидированная семья

В ноябре 1932 года суд приговорил расстрелять непосредственных исполнителей убийства – дядю Павлика Арсения Кулакова и 19-летнего двоюродного брата Павлика Данилу.

Скан газеты с репортажем о суде над убийцами Павлика Морозова

Сергей и Ксения Морозовы, как организаторы, получили по 10 лет тюрьмы, но оттуда уже не вышли – умерли там.

Ещё один обвиняемый – другой дядя Павлика Арсений Силин – был оправдан в ходе суда.

Итак, родные Павлика, признанные виновными в его убийстве, были ликвидированы.

Интересна также судьба оставшихся в живых братьев Павлика.

Мать, Байдакова, после трагических событий навсегда уехала из Герасимовки. Дальнейшая её судьба неизвестна.

Роман Морозов был несколько раз ранен на Великой Отечественной войне и умер уже после её окончания.

Алексей Морозов, невзирая на кровное родство с «пионером-героем», был осуждён как «враг народа» и хлебнул лагерной баланды. Реабилитировали его, как всех, только в 1956 году. Алексей Морозов дожил до «перестройки» с её скандальными «разоблачениями» и хлебнул также яда клеветы в адрес своих покойных братьев, да и в свой собственный.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Именно при палаче народов Сталине небывало расцвел позорный и дешевый институт массового доносительства! Принятая в 1926 году специальная статья , предусматривала уголовное наказание «за недонесение». Доносчики же регулярно получали награды, ценные подарки и даже ордена.

Любопытно , что Иосиф Виссарионович очень любил читать Салтыкова-Щедрина и до слез смеялся над фразой: «Пишите доносы, мерзавцы, пишите!..».Что же особенно печально и подло так это то, что сталинский институт доносительства распространялся и поощрялся даже среди детей , которые в обязательном порядке должны были доносить не только на соседей, учителей , товарищей , но и на своих родителей.

Например, весной 1934 года Оля Балыкина выдала своего отца и его друзей, за что они были осуждены на длительные сроки заключения за торговлю зерном. Однако несмотря на преданность сталинским идеалам и доносительство , из пионерки Балыкиной все равно не удалось сделать патриота страны , поскольку во время Отечественной войны она стала сотрудничать с немцами, за что отсидела в лагере 10 лет.

К сожалению, из-за доносительства официально были зарегистрированы 56 убийств детей-доносчиков. Несмотря на это, сталинская пропаганда использовала эту жуткую трагедию в своих целях и ставила убитых подростков в пример подрастающему поколению. Таким образом, сталинский институт доносительства делал из советских людей не патриотов своей страны, а обыкновенных завистливых стукачей , жестоких и подлых членов советского общества! Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической сталинской социалистической эпохи (https://otari.mirtesen.ru/blog/43640445769/)!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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