Линия удачи у вас на ладони

Хиромантия – одна из древнейших систем предсказаний по человеческой ладони. Специалисты в этой области знаний по линиям на ладони могут рассказать об особенностях характера, о событиях в настоящем и возможных событиях в будущем человека. Хиромантия расшифровывает тайны каждой линии и каждой отметины на ладони.





Солнечная линия

Или линия Удачи начинается под безымянным пальцем. Она оберегает человека от неприятностей, дарит позитивную энергию, помогает отыскать верный путь без ошибок и потерь. Линию Удачи ещё называют линией Солнца.







Она предполагает успех во всех начинаниях, в ней может быть скрыта информация об известности и славе.

Опытные специалисты-хироманты могут прочесть по линии Удачи:



как именно в будущем будут реализованы задуманные планы

исполнится ли заветное желание

когда наступит удачный момент для творчества

Удача на ладони



Линия Солнца – самая загадочная линия ладони. Обычно она проявлена уже при рождении человека и сопровождает его до конца жизни. Люди с линией Удачи на руке – это всегда финансово независимые, успешные и счастливые люди.

Вокруг них всегда успех, слава, удача, чаще всего в бизнесе, хотя и в личной жизни им также невероятно везёт. Фактом является то, что к успеху и счастью обладатели волшебной линии могут прийти из разных социальных слоёв.

Ложка дёгтя

Обычно это люди с лёгким весёлым нравом, которые уверенно идут по жизни и не создают проблем.

Всё замечательно, если линия Удачи проходит по ладони чётко и ясно.

Плохо, если на ней есть:

• повреждения;

• отметины;

• чёрточки;

• пересечения;

• звёздочки;

• кресты;

• островки.





Всё это несёт негативный смысл и значительно ослабляет помощь удачи. Данные знаки означают, что на пути человека будут возникать трудности и даже испытания, которые могут быть не только проходящими, но и постоянными.

Бывает так, что линии Удачи у человека нет совсем. Такому человеку, даже если он очень талантлив в каком-то деле, в жизни придётся столкнуться с множеством разочарований. Бывает, что линия Удачи у человека есть, но она нечёткая, как бы размытая.

Такой человек не может сосредоточиться на чём-то одном, важном для него. Он впустую распыляет все свои умения, энергию и силы. Вот такая любопытная хиромантия, которая имеет право на существование так же, как и предсказание погоды.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2276324765448538156/

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