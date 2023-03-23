Как Николай II профинансировал уставной капитал ФРС и стал его акционером

Мало кто знает, что уставной капитал Федеральной резервной системы США(ФРС), который до сих пор печатает и распространяет по миру доллары,профинансировал собственными золотовалютными резервами последний русский император Николай II. Это произошло незадолго до Первой мировой войны и сегодня определенная ее часть фактически принадлежит наследникам царя.

Как известно,основным гарантом независимости любой страны мира является его национальная валюта, эмиссия которой осуществляется центральным банком, принадлежащим государству. Однако в США все обстоит иначе, поскольку за эмиссию доллара отвечает частная финансовая компания — ФРС, акционеры которой руководят мировой экономикой.

Но самое удивительное состоит в том, что деньги на уставной капитал ФРС дал именно русский царь Николай II, который одновременно был инициатором создания Лиги Наций. Звучит невероятно, но уже в конце XIX века Николай II был против гонки вооружений и c высокой трибуны заявил о необходимости ее прекращения. Таким образом, именно последний российский император предложил создание Лиги Наций, прообраза ООН.

И сегодня в Секретариате ООН можно увидеть грамоту с призывом об участии всех стран мира в Гаагской мирной конференции, на которой обсуждалось создание Лиги Наций подписью Николая II. Эта международная организация должна была регулировать финансовые разногласия между разными странами и именно тогда появилось предложение создания ФРС США.

По своей сути ФРС США с первых же дней своего существования являлась международным частным банком с собственным уставным капиталом, номинированным в золоте. Однако по закону США американские банки, участвовавшие в создании ФРС, свое золото в качестве уставного капитала не могли предоставить.Впрочем, не предоставили свое золото для финансирования ФРС и ведущие мировые державы.

И лишь российский император Николай II, самый богатый в то время монарх в мире, через банкира Дома Романовых Эдварда Ротшильда внес в ФРС 88,8% уставного капитала в золоте, с условием ежегодной выплаты в качестве дивидендов 4% от вложенных средств! Важно также отметить,что тогда по договоренности доллар, как и рубль, обязан был в случае необходимости обмениваться на эквивалент в золоте.Таким образом, благодаря финансированию русским императором ФРС доллар тогда был надежно подкреплен золотом , чего не скажешь сегодня, когда доллар стал обыкновенной бумажкой, не подкрепленной ни золотом, ни товарной массой США.

Однако вскоре после Октябрьской революции в 1917 году произошел расстрел царской семьи и СССР не признал долги царской России, а поэтому не имел никаких прав на ее доходы от зарубежных активов и платить проценты ФРС стало некому. Существует версия,что именно для этого заокеанские хозяева большевиков, особенно Ротшильды, причастны к ликвидации Николая Романова и его семьи.

Эта версия обусловлена тем обстоятельством, что уничтожение царской семьи Романовых позволяло Ротшильдам безвозмездно присвоить 1000 тон ранее вывезенного для ФРС российского золота , а также денежные вклады Николая II в зарубежных банках!

Вместе с тем эту версия не поддерживают многие исследователи, которым трудно поверить в то, что Ленин и его соратники, расстреливая царскую семью, не понимали, что Николай II является «курочкой», способной снести множество так необходимых молодому Советскому государству «золотых яичек»? Неужели последнего русского императора большевики не могли спасти и использовать его деньги и золото в европейских банковских счетах для индустриализации и усиления советской страны?

Именно поэтому существует версия, что царская семья не была расстреляна !Впервые об этом рассказал в своей книге бывший сотрудник разведки, выступавший под псевдонимом Олег Грейг.В своей книге «Тайна за 107 печатями» он однозначно заявил, что на самом деле царская семья перед расстрелом была тайно заменена двойниками и вывезена людьми Троцкого в Москву. Расстреляли же одну из семей двойников царственных особ — дальних родственников Николая II по фамилии Филатьевы.

Несмотря на то, что многие не верят в это, однако существуют данные, согласно которым во время Великой Отечественной Войны Сталин рассчитывался с Американцами за поставки по Ленд-Лизу царским золотом с европейских банковских счетов, к которым доступ имел только лично Николай II. Скажу больше, Сталин никак не смог бы за столь короткий период осуществить индустриализацию СССР, если бы англичанами не было бы негласно возвращено в Россию царское золото на пять миллиардов золотых рублей.

Доказательством версии чудесного спасения царской семьи является и то, что Русская православная церковь до сих пор отказывается признавать результаты генетических анализов найденных останков якобы царской семьи, несмотря на то, что президент Борис Ельцин при их захоронении в 1998 году в Петропавловском уверял общественность, что это останки царской семьи!

В этом отношении любопытно также, что первоначально все принадлежавшие России золотые сертификаты Николай II оставил на хранение Григорию Ефимовичу Распутину — самому духовному на тот момент времени православному человеку-иеромонаху. Именно поэтому Ротшильды решили убить Григория Распутина в доме Юсупова и выкрасть у него золотые сертификаты.

Этой операцией руководил Самюэль Хор, резидент английской разведки в России, однако в доме Распутина сертификатов уже не было. Григорий, предчувствуя кончину, вернул их Николаю II, который распределил эти сертификаты между членами семьи, спрятав их в разных местах .

Так или иначе, если бы не устроенное Западом свержение Николай II , то ,пожалуй, история России пошла бы по совершенно иному пути и сегодня Россия получала бы огромные проценты от печатного станка мировой резервной валюты !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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