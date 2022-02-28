3 самых благоприятных дня в марте

Продолжается самый благоприятный период этого года, ведь на небе пока нет ни одной ретроградной планеты. В марте будет немало плохих и опасных дней, но будут и три очень ярких и светлых. Именно о них пойдет речь далее.

3 марта — день зеркальной даты

03.03 — день правления числа 3, которое покровительствует нашим духовным началам. Если в прошлом мы сделали какой-то неверный шаг, сегодня нам удастся не только диагностировать проблему, но и частично или полностью исправить ее последствия. Это великолепное время для духовных практик и молитв. Высшие силы точно вас услышат.

Творите добро 3 марта — помогайте нуждающимся и не отворачивайтесь от близких. Будьте примером для младших поколений и не забывайте больше улыбаться и искать нечто хорошее даже в не самых приятных мелочах.

20 марта — день весеннего равноденствия

Это очень благоприятный день как с точки зрения энергетики, так и с точки зрения эзотерики. Весеннее равноденствие издревле считалось моментом пробуждения природы, а также олицетворяло уход зимы. Это великолепный день для уборки дома, встреч с друзьями и близкими, развлечений, радости и смеха.

Большой удачей можно считать тот факт, что в этот день Луна будет находиться в Весах, которые символизируют равенство, гармонию и порядок.

27 марта — переход Меркурия в Знак Овна

Этот день можно считать самым ярким в марте этого года.

До 26 числа включительно планета пробудет в знаке Рыб, в котором ей, мягко говоря, не комфортно. 27 марта произойдет благоприятный переход в союзный Знак Овна, что сделает день достаточно продуктивным. Можно будет браться за новые дела, а также заниматься теми заботами, которые сейчас первостепенны. Это отличный день для покупок, финансовой активности, рассылки резюме. Меркурий в Овне даст нам в этот день возможность преуспеть в том, что не получалось ранее.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2422000948946930045/

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