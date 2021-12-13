Как Сталин хотел завоевать для СССР выход к Средиземному морю

Подступиться к проливам

К концу Второй мировой войны у СССР накопилось к Турции немало претензий. Многие исследователи уверены, что Москва имела и основания, и возможности, чтобы решить турецкий вопрос в свою пользу, то есть возвратить утраченные территории Российской империи и установить контроль над проливами.

Бывший подполковник КГБ Игорь Атаманенко утверждает, что на совещании Политбюро, состоявшемся сразу после Ялтинской конференции (4–11 февраля 1945 г.), Сталин четко заявил о необходимости вернуть в состав СССР армянские территории, захваченные в свое время Турцией. Атаманенко ссылается на рассказ легендарного разведчика Геворка Вартаняна, который в свою очередь слышал его из уст своего отца разведчика-нелегала Андрея Вартаняна, близкого к партийной элите.

По словам Атаманенко, Сталин настаивал на присоединении к советской Армении всей Карской области с плодороднейшими землями Армянского нагорья. Вождь рассчитывал, что сил трех армий будет достаточно, чтобы совершить победоносный марш-бросок от иранской границы до Стамбула, освободив тем самым территории, которые входили в состав России до 1917 года. «Пора положить конец разграблению нашего братского народа!» – воодушевлял собравшихся верховный главнокомандующий.

Вторая претензия Сталина к Турции касалась проливов. Вождь сетовал на то, что Анкара превратила Черноморскую акваторию в свое внутреннее море, полностью перекрыв Советскому Союзу проход через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море. При этом проливами беспрепятственно пользовались немецкие и итальянские суда, доставлявшие много проблем Черноморскому флоту. Проливы, по мнению главы СССР, должны были полностью перейти под советский контроль. Как говорит Атаманенко, Сталин не просто задумывал коренное переустройство Турции, но и рассчитывал на возвращение Стамбулу его исторического названия – Царьград. Он отдал распоряжение Президиуму заняться этими вопросами.

Ветеран ВОВ, бывший разведчик Виктор Власов также уверен, что советское руководство в последние месяцы войны собиралось установить контроль над проливами. Власов лично участвовал в разработке операции по захвату Босфора с прилегающей прибрежной зоной. Сухопутные войска при поддержке авиации должны были атаковать Турцию с территории Ирана. На все отводилось не более трех дней. Однако в самый последний момент операция была отменена, так как о ней узнала американская разведка, сообщает Власов.

О готовившейся войне Советского Союза с Турцией свидетельствует множество фактов. В частности, в начале декабря 1945 года в советской печати появилось постановление Совнаркома СССР о начале репатриации турецких армян в Советскую Армению, а накануне нового 1946 года в газетах была опубликована статья грузинских академиков под заголовком «О наших законных претензиях к Турции», в которой авторы призывали мировую общественность содействовать передаче СССР «земель предков». Кроме того, в советском Закавказье и Болгарии на протяжении всего 1945 года наблюдались активные маневры советских войск.

Но Москва рассчитывала решить турецкий вопрос дипломатическим путем. Турция согласилась в случае войны предоставлять беспрепятственный проход сухопутным и морским силам СССР через всю свою территорию. Но советские представители рассчитывали на большие уступки. В частности, Вячеслав Молотов на встрече с турецким послом Селимом Сарпером настаивал на заключении договора, по которому Москва имела бы такое же право, как и Анкара, контролировать проливы и держать в Мраморном море свой флот. Разумеется, турецкие власти такому соглашению всячески противились, так как были уверены, что СССР рассчитывает полностью вытеснить Турцию с Балканского полуострова.