Как Павлика Морозова в СССР сделали героем, и какую выгоду от этого получило Советское государство

Имя Павлика Морозова в постсоветскую эпоху (да и в позднем СССР порой тоже) четко ассоциируется с предательством, изменой и подлостью. Надо сказать, зря – советская пропаганда до неузнаваемости исказила историю «пионера №1», выставив его отчаянным борцом за власть Советов и коллективизацию. На самом деле, все не так гладко и просто, как кажется на первый взгляд.

Как всё начиналось

Согласно советской пропаганде, Павел Трофимович Морозов 1918-го года рождения, будучи преданным борцом за достижения социалистической революции, непримиримым врагом кулачества и прочих «антисоциальных» враждебных элементов, не посчитался с родственными связями, и написал донос на своего родного отца. У отца этого, кстати, действительно было, как говорится, рыльце в пушку, но Павлик Морозов его не сдавал в классическом понимании этого слова.

Трофим Сергеевич Морозов сам был кулаком, и помогал другим кулакам избежать репрессий со стороны властей, в частности, выписывал им справки о раскулачивании, которые позволяли им вернуться из ссылки. Ну а если кого-то спасти не успевал, то изрядно разживался кулацким имуществом, и человеком был, прямо скажем, небедным. Когда власти его все-таки прижали, Павлик Морозов просто дал показания в суде, не более того, причем:

он явно не осознавал, что говорит в силу малолетства (на момент суда над Трофимом Морозовым ему было 12 лет);

отец был для него чужим человеком (ушел из семьи к другой женщине, до этого периодически поколачивал своих домочадцев в пьяном угаре);

по законам того времени его вообще не имели права привлекать свидетелем по этому делу.

Вся «функция» Павлика в судебном процессе ограничилась тем, что он односложно подтвердил, что, мол, да, отец действительно выписывал липовые справки кулакам. Трофима и без его показаний посадили бы.Кроме того, есть сведения, что после этого Павлик Морозов сдал еще нескольких кулаков, написав на них доносы. Достоверность их сомнительная – скорее всего, это работа советской пропаганды. Так или иначе, но 3 сентября 1932-го года Павел и его младший брат Федор были убиты дедом Сергеем и двоюродным братом Даниилом. Почти сразу советские власти начали «раскручивать» образ пионера, сделав его иконой борьбы за победы Октября, и ставя его в пример другим подросткам.

В чем смысл продвижения образа Кулачество было костью в горле для советского государства. И оно было скрытым! В отдаленных населенных пунктах вычислить кулака действительно можно было только по доносу, желательно, близкого человека. Павлик Морозов в этом смысле сыграл роль примера для пионеров, причем, весьма успешно. Почти сразу после начала тиражирования пропаганды, ребята со всех концов страны начали сдавать органам: соседей;

родственников;

школьных учителей. Причем, донос на родного отца-кулака не считался зазорным. Наоборот, это воспринималось достойным поступком, отлично характеризовавшим юного строителя социализма и коммунизма. Но если помыслить логически, то сам Павел Трофимович и не подумал бы о том, какая слава ему была предречена из-за тех показаний в суде. Фактически, он не был ни героем, ни предателем. Да, входил в пионерский отряд (создание его в родном селе Герасимовке усилиями Павлика за уши притянуто), мозги ему промыли идеей коллективизации, не без этого. Но вряд ли он был фанатиком, одержимым идеей борьбы с контрреволюцией. Скорее всего, он даже не понимал, что это такое и для чего нужно. Впрочем, на его месте мог оказаться любой другой пионер – случаев реальных доносов и до Павлика была уйма. Правда, они не заканчивались убийствами детей. Источник : https://pulse.mail.ru/article/kak-pavlika-morozova-v-sssr-sd...