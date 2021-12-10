Подсвечник церковный: каким бывает?

В современных храмах подсвечник церковный утратил многие свои функции, некоторые разновидности этой утвари не используются ввиду замены на электрические светильники. Разумеется, люстры в храмах и прочие осветительные приборы стараются подбирать максимально схожими по форме с традиционными подсвечниками.

Но, конечно же, не все виды подсвечников перестали задействоваться в церквях. К примеру, подсвечник церковный для нужд молящихся никуда не исчез. По-прежнему задействуется эта утварь и во время богослужений. Также в церковных лавках всегда предлагается широкий ассортимент как подсвечников, так и лампад для домашнего использования верующими.

Какими подсвечники бывают?

Разновидностей этой утвари не очень-то мало, но не в каждом храме используются все существующие виды подсвечников, впрочем, как и электрических светильников.

Основные виды подсвечников, имеющиеся в каждой церкви, - это:

напольный семисвечник;

напрестольные свещники, их всегда два;

лампада;

трикирий – выносной, для трех свечей;

дикирий – выносной, для двух свечей;

многосвечные, для нужд верующих.

Многосвечные предметы утвари могут быть представлены или в виде простого блюда, или же оформлены отдельными держателями. При наличии оформления они могут вместить 12, 24, 48 и даже более свечей.

Про семисвечник

Нередко такой подсвечник церковный бывает ярусным и дополненным вставкой под благовония.

Этот вид подсвечников в современных храмах встречается уже редко. В городских церквях его заменили электрические светильники, схожие с подсвечником внешне.

Это подсвечник церковный напольный. Он рассчитан на семь свечей или же имеет вставки для такого же количества лампад. Устанавливается эта разновидность утвари традиционно с восточной стороны престола в количестве одной штуки. Однако при больших службах количество семисвечников может быть увеличено, а место их размещения изменено.

Про напрестольные свещники и лампады

Напрестольный – устанавливаемый священником подсвечник. Под церковную свечу, одну, применяемую при служении. Напрестольные свещники всегда парные. В каждом из них закрепляется одна большая и красивая свеча. Устанавливаются эти предметы утвари на восточные окончания престола – с севера и с юга.

Лампады бывают двух основных видов, согласно их предназначению и способу использования. Первая разновидность – это подсвечник церковный, полузакрытый и, как правило, подвешиваемый на стене. Существуют и лампады, не предназначенные для свечей, а просто заполняемые маслом. Именно они были первыми христианскими светильниками. В богослужениях такие лампады не используются, их функция только в одном – в освещении храмового помещения.

Вторая разновидность лампад применяется при церковных службах. Это переносной подсвечник, носимый диаконом и называющийся «кандило». Нередко такую утварь называют полиелейным подсвечником.

Про дикирий, трикирий и подсвечник для одной свечи напольный

Дикирий, как и трикирий, – праздничная, парадная утварь. Ею пользуются архиереи при совершении торжественных богослужений. В дикирий устанавливается две свечи, а в другой подсвечник, соответственно, три. Во время хода служения с их помощью архиереи благословляют верующих. Свечи, используемые в этих видах утвари, имеют собственные названия – осеняльные, двух- либо же трехплетеные.

Редко сейчас можно увидеть в действующем храме стоящий на полу, большой и тяжелый подсвечник. Для церковной свечи, большой и долго горящей, ввиду электрификации места в залах не осталось. Хотя в некоторых храмах и сохранилась эта утварь, и ею украшают помещение перед особенными служениями, проще увидеть такой подсвечник в музеях, чем в церквях. Называется такой подсвечник «вощаница». Внешне он представляет из себя цилиндрическую подставку под свечу, размещенную на высокой «ноге», причудливо и крайне богато декорированной.

Про подсвечники для нужд верующих

Это те предметы утвари, на которые молящиеся ставят свечи перед образами святых. Их исполнение может быть различным, никаких канонических ограничений на форму или же внешний вид такой утвари не существует.

Как правило, в небольших храмах с малым числом прихожан задействуются не особо большие подсвечники, простые по форме. Обычно в современных церквях ставятся предметы утвари с наличием отдельных формочек-держателей для каждой свечи и местом для лампады или же курильницы в верхней центровой части.

Если храм принимает различное количество верующих, к примеру, расположенный близ дорог или же у больших рынков, то в его зале обычно используется подставка под свечи без отдельных формочек, в виде простого большого блюда. Независимо от наличия или отсутствия держателей для каждой свечи, такие предметы церковного обихода могут быть как одноярусными, так и напоминающими этажерку. Многоярусные подсвечники обычно установлены в больших храмах, например соборах.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2365354690472578008/

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