Космонавт Леонов и три иконы в его жизни

Кто такой Алексей Леонов, человеку, имеющему хоть небольшое преставление о космонавтике, напоминать не надо: первый осуществил в истории выход в открытый космос, был командиром «Союза-19», который состыковался с американским «Аполлоном», дважды Герой Советского Союза… Словом — легенда.

А кроме того, Алексей Архипович был художником, замечательным рассказчиком и глубоко верующим человеком…

Её маленький Алеша Леонов увидел у себя дома. Это была первая икона в его жизни — красивая, с позолотой. Кажется, это была икона Богородицы. А, может быть, на ней был изображен Николай Угодник? Детская память не сохранила подробностей.

Мальчик залез на тумбочку и взял маленький образок, чтобы рассмотреть его поближе. Тут в комнату вошла мама будущего космонавта, Евдокия Минаевна:

— Ты что делаешь?! — закричала она и выхватила икону из рук сына.

— Смотрю… — робко отозвался мальчик.

— Не смей!

Что поделать, маму-учительницу можно было понять: 30-е годы, Кемеровская область, отец — бывший председатель сельсовета — в 36-м году был репрессирован, а реабилитирован только в 39-м… Семья, можно сказать, почти «неблагонадежная». А обстановка вокруг такая, что за икону в доме запросто можно было нарваться на серьезные неприятности.

С тех пор Алексей эту икону больше не видел. Видимо, Евдокия Минаевна хорошо ее припрятала. Но мальчик не успокоился.— У меня засел вопрос, чего я должен бояться? Я все время об этом думал. Позже стали известны многие документы, связанные с гонениями на Церковь, история про Бутовский полигон… Раз <пострадавшие тогда> боролись, значит, они боролись вместе за свою правду?

В 1982 году знаменитый на весь мир космонавт Алексей Леонов летел на один из космических конгрессов. Попутчиками его оказались два священника. Они подарили Алексею Архиповичу небольшую металлическую иконку Богородицы.

Прилетели в Тулузу. Принимающая сторона организовала экскурсию в космический центр, который располагается в этом французском городе…

– Водили по самым секретным лабораториям, двери которых открывались специальными ключами-карточками. Подошли к одной. Сопровождающий приложил ключ. Дверь не открылась. Приложил второй раз — вновь ничего. Тогда я достал иконку, прикоснулся к замку, и дверь открылась!

Французы, конечно, были в шоке: как же так, православная икона русского космонавта открыла секретный суперзамок на их секретной станции!

Потом этот образ Алексей Архипович передал своим друзьям-космонавтам, которые отправлялись на орбитальную станцию. Богородичный образ стал первой иконой, побывавший в космосе.



Эта необычная икона — Богородица на фоне земного шара, какой можно увидеть только из космоса — находится в Кронштадте. И написал ее человек, который изображал землю «по памяти», такой, какой сам видел.

– Позвонил мне из Кронштадта знакомый священник: «Алексей Архипович, задача такая: надо икону на космодром, там построили церковь. Матерь Божья, Она – везде: и на земле, и в мироздании, но почему-то Ее пишут только лишь на фоне земного бытия. Не можешь ли ты сделать так, чтобы Она выглядела на фоне мироздания? Подумай, как это сделать, как написать. Мы хотим, чтобы такая икона была в этой церкви». Я говорю: «Ну что, давайте, я попробую». Я взялся за эту работу. Получилось. На образе Божьей Матери также – Крест, состоящий из двух космических кораблей – символ мира. Именно корабль «Союз-Аполлон», его полет, остановил холодную войну.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2313241651824036071/

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