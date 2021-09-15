Как наладить контакт с подростком: инструкция для родителей

«Как дела?» — «Нормально». Если диалог с вашим подросшим ребенком теперь звучит примерно так, то данная статья точно для вас! Советы психолога помогут найти подход к отдаляющемуся от вас подростку.

В чем проблема?

Наладить доверительные отношения с подростком непросто. С началом «переходного возраста» в организме вчерашней крохи начинаются бурные метаморфозы. Гормональная перестройка сопровождается личными переживаниями и внутренними проблемами. Переход из детства во взрослую жизнь может оказаться весьма болезненным процессом, поэтому неудивительно, что ребенку бывает совсем не до разговоров с «предками».

«Примерно с двенадцати-тринадцати лет ребенок начинает ощущать себя взрослым, тогда как родители думают иначе, — объясняет психотерапевт Павел Бесчастнов. — Часто подросток лишен права выбора, оказываясь в этом смысле не вполне дееспособным.

Разрыв между системами ценностей и самоощущением происходит не на пустом месте. Подросток опасается, и часто справедливо, что родители не поймут или не поддержат его — в лучшем случае. В худшем — будут негативно реагировать, обвинять и навязывать свое мнение, превращая разговор в допрос».

Отцы и дети

Если ребенок до этого момента уже имел опыт отвержения, критики и обесценивания своих чувств и решений, то вероятность того, что он снова обратится к «родокам» крайне мала.

По словам когнитивно-поведенческого терапевта, решение не обращаться к родителям часто происходит на подсознательном уровне: если из этого все равно ничего не выйдет, то зачем с ними делиться? Только проблем и неприятностей себе наживать, которых и так хватает.

Пропасть между родителями и детьми становится еще больше из-за современных гаджетов, которые сегодня заменили детям общение. Взрослые быстро теряют свой авторитет, а на арену выходят ровесники, которые испытывают схожие проблемы и могут разделить твои переживания.

Как общаться с подростком

1. Чтобы взаимопонимание между поколениями все же состоялось, к подростку стоит относиться как к взрослому: к едва проклюнувшемуся, только созревающему, но все же взрослому. «Даже если вы не можете активно поддержать его, то, как минимум, не обесценивайте слова и поступки ребенка, — советует Павел Бесчастнов. — Не навязывайте свою точку зрения, даже если считаете, что знаете, как лучше.

2. Не решайте, что ему думать, и не лишайте его «самости». Вы можете не соглашаться и не одобрять его поведение, но это лишь ваша точка зрения. Пусть она ей и останется. Конечно, пока в ваших силах запретить, например, делать ребенку татуировку, но при этом вы должны уважать его право на собственное мнение».

3. Если вы стремитесь к доверительным отношениям с ребенком, спросите себя, о чем именно вы переживаете. Что бы вы хотели узнать у него? Может быть, стоит расширить «географию» вопроса и не ограничиваться банальным «Как дела?» Ведь, как известно, каков вопрос — таков ответ.

4. «Чтобы выстроить отношения с ребенком, стоит помнить, что лучше быть внимательным слушателем, сочувствующим и переживающим, чем действовать, как танк, напролом, — советует Павел Бесчастнов. — Не задавайте вопросов ради галочки: например, если устали или не испытывайте искреннего интереса. Подросток обязательно это почувствует. Постарайтесь не требовать ответа на каждый заданный вопрос

5. А главное — подавайте личный пример. Расскажите о том, как прошел ваш день, что интересного с вами произошло, попробуйте поделиться своими переживаниями или попросите совета. Покажите, что вы цените его рекомендации, и вы сами не заметите, как диалог направится в нужное русло».

Для ребенка любого возраста важно быть уверенным в том, что родители любят его и всегда готовы прийти на помощь. И задача родителя в это непростое для обеих сторон время — найти в общении с представителем подрастающего поколения золотую середину: между тем, чтобы искренне интересоваться его жизнью, и тем, чтобы не навязывать своих оценок.

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