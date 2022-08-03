Почему Сталин перед смертью предлагал своему сыну бежать в Китай

Отпрыски знаменитых правителей практически никогда не способны достичь славы своих великих отцов. Дети советских лидеров не исключение. К тому же большинство детей вождей СССР отлично знали, что их социальный успех напрямую зависит от срока жизни именитых родителей. В частности, Василий Сталин не раз в своём ближайшем окружении утверждал, что он жив, пока жив его отец. В этом он оказался абсолютно прав.

Душа компании

После смерти И. В. Сталина, а затем в девяностые годы из младшего сына вождя писатели и историки неоднократно пытались сделать бездарного выскочку, алкоголика, хама и грубияна. Тем не менее, если беспристрастно проанализировать характер и судьбу Василия Сталина, вырисовывается совершенно иная картина. С юных лет Василий рос с осознанием и тяжестью морального веса сына вождя. Неудивительно, что в школьном возрасте, а затем во время учёбы в лётном училище он пытался извлекать различные блага, учитывая своё происхождение. При этом Василий Сталин всем, чем обладал, щедро делился с друзьями-приятелями. Правда, стоило отцу узнать о проделках своего сына, как тот на время отправлялся в опалу. Тем не менее карьера Василия Сталина росла как на дрожжах. В 21 год он полковник, в 25 – генерал-майор, а в 28 – генерал-лейтенант.

Но нельзя сказать, что Василий Сталин был плохим командиром, не знавшим своё дело. Подчинённые его искренне любили, а лётчиком Василий был отличным. Он никогда не отсиживался в тылу, сбив во время войны два самолёта противника один на один и три в группе. Однако в то же время было бы несправедливо не отметить его взрывной характер, любовь к гусарству и банкетам. С другой стороны, человек его судьбы и окружения просто не мог быть иным, ведь он по праву рождения получил то, к чему другие шли десятилетиями! Перепрыгивая одну карьерную ступеньку за другой, В. И. Сталин в 1948 году возглавил ВВС Московского округа, что лишний раз показывает любовь вождя к своему младшему сыну. Несмотря на все показные выволочки, периодические понижения в должности и отстранения от командования за хулиганские выходки в пьяном состоянии, Василий Сталин после снятия опалы, как правило, взлетал ещё выше. Но, как и предвидел Василий Сталин, его карьера закончилась одновременно со смертью отца. И. В. Сталин умер в марте 1953 года, после чего тут же началась борьба за власть, в которой Василий Сталин мог выступить на стороне Хрущёва, Берии, Маленкова или Булганина.

Однако он, вместо того чтобы принять чью-то сторону, всё чаще уходил в загулы, во время которых в нетрезвом виде обвинял первых лиц страны в убийстве своего отца. Молодой генерал-лейтенант, который знал очень много и при этом был не сдержан в словах и поступках, становился слишком опасен, потому от него поспешили избавиться. Сначала ему по-хорошему предложили возглавить ВВС любого из отдалённых военных округов по выбору, поскольку всё-таки лётчиком и организатором Василий Сталин был отличным. Увы. Василий Иосифович отказался от предложения, против приказа командующего ВВС оставшись в Москве. В данной ситуации власти, не придумав ничего лучше, 28 апреля 1953 года арестовали В. И. Сталина и под другой фамилией отправили отбывать восьмилетний срок во Владимирский централ. Причём одним из главных пунктов обвинения был визит Василия Сталина в китайское посольство с обвинениями высших руководителей страны в убийстве И. В. Сталина, который в Китае пользовался не меньшим авторитетом, чем в СССР.

Эмиграция в Китай: миссия

невыполнима

Любопытно, что обвинение имело под собой реальные мотивы. В 1962 году в Китае были опубликованы дневники Василия Сталина, переданные им китайцам в 1953 году. В них сын вождя утверждает, что не отрекается от своего отца, считая его великим государственным деятелем. При этом Василий Иосифович обвиняет в убийстве В. И. Сталина его ближайшее окружение, правда, не называя конкретных имён. Возможно, он предполагал сделать это в будущем. Но самое удивительное в том, что обратиться к китайцам ему посоветовал сам Иосиф Виссарионович Сталин.

Оказывается, незадолго до смерти вождь лично предлагал сыну покинуть страну, перебравшись в Китай, так как считал, что только в этой стране он будет в безопасности. Были подготовлены и согласованы все условия вплоть до назначения Василия Сталина на одну и командных должностей в ВВС КНР. Однако, как утверждает Василий Сталин, он отказался от предложения отца. Когда же после смерти отца он понял, насколько тот был прав и не преувеличивал угрожавшую ему опасность, Василий Сталин решил последовать его совету. Но допустил одну ошибку... Очутившись в китайском посольстве в первый раз, ему уже не стоило его покидать. Вскоре после первого визита к китайцам Василия Сталина арестовали. Он полностью отсидел свой срок и умер загадочной смертью через год после выхода на свободу в 1962 году в возрасте 40 лет.



Источник : https://russian7.ru/post/pochemu-stalin-pered-smertyu-predla...

А вы знали об этом?

У Любови Орловой всегда было много поклонников. Среди них было немало высокопоставленных чиновников и военных. Сам палач народов Сталин боготворил актрису. Но ценил он не только ее игру на сцене. Вождь любил Орлову как женщину. Сталин даже приглашал Любовь на приватный ужин. Актриса не хотела туда идти, но отказать вождю не могла. Она никогда бы не смогла полюбить Иосифа Виссарионовича, так как из-за него пропал ее первый муж. И все же Любовь пришла на ужин. После непринужденной беседы, в ходе которой Сталин почти объяснился с Орловой в своих чувствах, он предложил ей просить что угодно. Скорее всего он думал, что артистка попросит квартиру, машину, драгоценности или роль. Но Любовь удивила Сталина. Она спросила, где сейчас находится ее первый муж. Вождь понял, что он никогда не добьется взаимности от этой женщины. Он просто встал из-за стола и молча вышел из комнаты. Сталин больше никогда даже взглядом не показывал, что заинтересован артисткой. Инцидент был полностью исчерпан.

Любопытно также, что, находясь в ссылке, Сталин поселился в доме сирот – Ионы и Лидии Перепрыгиных. Именно там молодой и «горячий» Иосиф изнасиловал и стал сожительствовать с несовершеннолетней (14-летней) сироткой Лидией. Чтобы его не наказали за совращение малолетней, будущий «отец народов» пообещал жениться на уже беременной Лидии, но так этого и не сделал, предательски сбежав из ссылки и не признав даже родившегося сына ! Вообще, Сталин страдал педофилией, точнее, ее разновидностью, эфебофилией - половым влечением в зрелом возрасте к девочкам-подросткам. Любопытно , что даже со своей второй женой Надеждой Аллилуевой он сожительствовал, когда ей было всего 15лет!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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