Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Согласно евангельскому повествованию, Риза Господня - часть верхней одежды - плащ (гиматий), которая упоминается в Евангелии в рассказе о том, как кровоточивая женщина исцелилась, как только с верой прикоснулась «к краю одежды Его» (Мф. 9:20-22; Мк. 5:25-34). Эта женщина болела 12 лет, потратила все деньги на врачей, но состояние ее только ухудшалось. Христос не просто исцеляет ее, но и говорит: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».

То есть нечто несоизмеримо большее, чем просто физическое исцеление, получает эта женщина по вере своей.

Кровоточивая женщина исцеляется после прикосновения к краю Ризы Спасителя

Это та самая Риза, в которой Христа вели на Голгофу, и которую воины разделили на четыре части (каждому воину по части).

Один из вариантов предания гласит, что воин, которому досталась Риза Господня, был грузином и впоследствии перенёс её в Грузию. Согласно другому сказанию, один еврей, живший в древней столице Иверии (Грузии) Мцхете, по имени Елиоз, был очевидцем страданий Иисуса Христа на Голгофе и уверовал в Спасителя. Он сумел приобрести Ризу Господню у одного из воинов, и вернулся с ней в Мцхету, где она была положена в храме Светицховели и хранилась там до XVII века.

Мцхета, Грузия

Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с Его Хитоном, который по жребию достался одному из воинов.

Хитон - это нижняя одежда (туника, рубаха), которую носили на теле. Этот не сшитый Хитон соткала Своему Сыну Сама Матерь Божия и именно об этом Хитоне повествуется в Евангелии, что его не решились разодрать даже воины, распинавшие Спасителя.

Спаситель в Хитоне перед казнью

Римские воины бросают жребий, кому достанется Хитон

Риза, подобная плащу, была разорвана воинами на части. А Хитон в отличие от ризы, нельзя было делить, иначе бы он просто распустился на нитки. Риза и Хитон ясно различаются в Священном Писании: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Ин.19:23-24; Пс.21:19).

Об обстоятельствах перенесения Хитона и Ризы из Иерусалима повествуют разные предания: армянские, грузинские, сирийские, не согласующиеся между собой. Споры о нахождении Хитона Спасителя ведутся веками.

Хитон Господень

По европейскому преданию, святая царица Елена получила Хитон Господень и другие святыни (Терновый венец Христа) во время паломничества в Иерусалим. Хитон Господень она направила в Трир своему сыну, будущему императору Константину. Трир был родиной святого Константина, и одно время он даже думал сделать его столицей империи, но потом выбор пал на Константинополь. В первые века христианства этот город был одним из центров христианского мира: здесь жил в ссылке святитель Афанасий Александрийский и родился Амвросий Медиоланский, пострадали тысячи мучеников. Епископская кафедра в Трире — самая древняя в Северной Европе, она датируется 250 годом.

Хитон Господень в Трире (Германия). Хитон Иисуса Христа в Трире чаще называют туникой.

По этой версии, Хитон сейчас хранится в особой часовне в Трирском кафедральном соборе Святого Петра, справа от главного алтаря.

Кафедральный собор Святого Петра в Трире

По преданию Грузинской Православной Церкви, Хитон Господень был принесен еврейским раввином Елиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего собора Светицховели (празднование в честь Хитона Господня совершается 1 октября).

Собор Светицховели, Мцхети

Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией - Животворящим Столпом.

Молитва перед Животворящим столпом

Что касается подлинности трирского Хитона, то даже хранители святыни утверждают, что установить это в наши дни, спустя столько столетий, практически не представляется возможным, хотя ученые и специалисты, изучавшие в разные годы хитон, сходятся во мнении, что его возраст относится к I веку. Другая экспертиза показала, что на Хитоне обнаружен тот же состав растительной пыльцы, что и на Туринской плащанице. Но есть и другое, не историческое, свидетельство в пользу подлинности Хитона — свидетельство веры: в соборной хронике есть документальные записи о том, как в разные годы происходили чудеса и являлась помощь Божия людям, прикоснувшимся к святыне или помолившимся около нее.

Хитон в Соборе Святого Петра в Трире

Не смотря ни на что, для жителей Трира и многочисленных паломников, прибывающих сюда из Германии или из-за рубежа, святое одеяние «является символом Спасителя». И хотя верующие люди едва ли нуждаются в материальном подтверждении своей веры, но им отрадно сознавать, что почти в самом центре Западной Европы находится еще одна великая святыня, свидетельствующая о земной жизни Иисуса Христа.

Риза Господня

Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, как и Хитон Господень, оказалась в Грузии (известны также части Ризы Господней в Западной Европе - в г.Трире (Германия), и Аржантейле (близ Парижа, Франция)). В отличие от Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до ХVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу Господню.

В эти дни на Руси царствовал благоверный царь и великий князь, самодержец всея России, Михаил Феодорович (первый царь из династии Романовых), а Патриархом был святейший Филарет. Питая любовь и расположение к благоверному царю Михаилу, шах Аббас часто отправлял к нему послов с дарами. Подобно сему и российский царь присылал к нему послов с дарами. В марте 1625 года прибыл в Москву к благоверному царю Михаилу от Аббаса некий славный посол по имени Урусамбек. Он привез с собою послание и много ценных подарков.

Михаил Федорович Романов первый русский царь династии Романовых (1613-1917) Патриарх Филарет Аббас I Великий (Шах-Аббас) - шах Персии (с мая 1587) из иранской шахской династии, Сефевидов, долгое время правившей Персией. Крупный военачальник.

Кроме того, он принес с собою драгоценный подарок святейшему патриарху Филарету, а именно: ризу Господа нашего Иисуса Христа, положенную в золотом ковчеге, украшенном драгоценными камнями. В этом послании персидский шах извещал, что риза Христова найдена во время завоевания Иверской страны в митрополичьей ризнице, где она была запечатана в одном из крестов. Взяв эту ризу, шах и отправил ее в дар святейшему патриарху Московскому.

Святейший патриарх Филарет с радостью принял великий дар, а потом призвал к себе находившихся в то время в Москве опытных греческих старцев. Святейший патриарх Филарет спросил этих старцев-греков — знают ли они что-нибудь о ризе Господней, и что говорят о ней в странах греческих? Каждый из старцев поведал то, что ему было известно, говоря, что много чудес творилось сею ризою Христовою.

Святейший патриарх Филарет выслушал все сообщения о ризе Господней, потом посоветовался с преосвященными российскими архиереями.

Поскольку Ризу прислал иноверный царь, а «неверных слово без испытания во свидетельство не приемлется», стали искать доказательства подлинности присланной святыни. Патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство свыше. Во всех монастырях и храмах был объявлен строгий пост и молитва, чтобы Господь Бог Сам явил Свою волю об этой святыне. Потом, совершив всенощное бдение в Неделю Крестопоклонную (4-я Неделя Великого поста), святейший патриарх повелел ризу Христа Спасителя и Бога нашего возлагать на больных подобно тому, как в древности благочестивая царица Елена возложила на мертвеца крест Христов для удостоверения всех в его истинности. Как и тогда, все удостоверились в истинности ризы Господней, ибо от неё получили исцеление и скорое выздоровление все болящие, на которых она возлагалась.

И благоверный царь, и святейший патриарх преисполнились великой радости о такой благодати. Честная Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля.

Успенский Собор Московского Кремля

В Успенском соборе

Православные христиане в великом множестве приходили в Успенский собор, чтобы поклониться Ризе Спасителя. Одержимые тяжкими недугами, не имевшие возможности дойти до собора, просили приносить Ризу Господню к ним домой для исцеления. Просили так часто, что Ризу разделили на несколько частей. По описи Успенского собора 1627 г. в храме было три части Ризы Господней. Одна часть Ризы называлась большой, вторая — меньшой, а третья предназначалась для ношения по домам к болящим. Кроме того, частицы Ризы посылались по монастырям.

Впоследствии две части Ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы - в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах.

Событие перенесения честной ризы Господней произошло в марте месяце, во время Великого поста, но ради великопостного времени празднование перенесения честной ризы Господней перенесено на 23 июля, так как непосредственно перед этим был торжественно коронован царь Михаил Феодорович.

В Москве ежегодно 23 июля Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время Богослужения. После Литургии Ризу уносили на прежнее место.

Около 1627 г. была написана икона «Положение Ризы Христовой». В праздник Положения честной Ризы Господней вместе с ней чествовался и Гвоздь Господень. Его в 1688 г. привёз в Москву грузинский царь Арчил Вахтангович, переселившийся сюда на жительство; позднее указом Петра I велено было отдать Гвоздь Господень на хранение в Успенский собор.

Храм Ризоположения в Москве на Донской улице (фотография конца XIX века)

На месте торжественной встречи московским духовенством в 1625 г. посольства персидского шаха Аббаса, передавшего в дар Ризу Господню, частицу одежды, в которой Христа вели на Голгофу, в 1690 году был сооружен деревянный храм - церковь Ризоположения, что на Донской улице в Москве. В 1951 году Святейшим Патриархом Алексием I, в связи с 250-летием этой церкви, была передана малая частица Ризы.

В Храме Ризоположения на Донской хранится аналойная икона «Положение ризы Господней в Москве» с серебрянным крестом и в нем частицей ризы Господней.

После революции в 1922 году, когда было издано печально известное постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья, многие части Ризы Господней, хранившиеся в разных монастырях, были утеряны. «Московская» часть Ризы, хранившаяся в алтаре Успенского собора была перенесены в Крестовоздвиженский монастырь, находившийся неподалёку, в начале Воздвиженской улицы. Когда монастырь закрыли и разрушили, а духовенство его арестовали, святыни были у Церкви конфискованы и помещены в фонды Музеев Московского Кремля, где и сохранялись (подчас с большими трудами и опасностями) музейными работниками в неприкосновенности вплоть до настоящего времени. Среди них находился и ковчег с Ризой Господней, который попал в отдел драгоценных металлов. Как выяснилось, святыня всё это время хранилась в музейных фондах под другим названием. Ковчег и панагия хранились под разными номерами просто как церковная утварь, и даже сведения об их происхождении были искажены. По мнению музейных работников, это было сделано намеренно, с целью спасти реликвию от большевиков, которые, без сомнения, уничтожили бы её.

19 ноября 2007 года, во время встречи в Кремле Святейшего Патриарха Алексия II с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, состоялась передача Церкви фрагмента Ризы Христовой, хранившейся в Музеях Московского Кремля. Святейший Патриарх отметил огромную важность акта возвращения великой святыни и сообщил, что отныне она будет храниться в кафедральном соборе Москвы — Храме Христа Спасителя — и к ней, как и в прошлом, во множестве смогут приходить люди, дабы воздавать ей должное почитание и получать духовную поддержку.

Частица Ризы Господней был передана Владимиром Путиным Его Святейшеству Алексию II. Риза передана в Храм Христа Спасителя навсегда, доступ к святыне открыт в субботние и воскресные дни.

Часть Ризы Господней в храме Христа Спасителя в Москве

В этот день полагается также служба Животворящему Кресту Господню, ибо положение Ризы в Успенском соборе в 1625 году совершилось 27 марта, в день, который тогда приходился на Неделю крестопоклонную.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2232150274649361047/

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