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Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Согласно евангельскому повествованию, Риза Господня - часть верхней одежды - плащ (гиматий), которая упоминается в Евангелии в рассказе о том, как кровоточивая женщина исцелилась, как только с верой прикоснулась «к краю одежды Его» (Мф. 9:20-22; Мк. 5:25-34). Эта женщина болела 12 лет, потратила все деньги на врачей, но состояние ее только ухудшалось. Христос не просто исцеляет ее, но и говорит: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя».

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

То есть нечто несоизмеримо большее, чем просто физическое исцеление, получает эта женщина по вере своей.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Кровоточивая женщина исцеляется после прикосновения к краю Ризы Спасителя

Это та самая Риза, в которой Христа вели на Голгофу, и которую воины разделили на четыре части (каждому воину по части).

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Один из вариантов предания гласит, что воин, которому досталась Риза Господня, был грузином и впоследствии перенёс её в Грузию. Согласно другому сказанию, один еврей, живший в древней столице Иверии (Грузии) Мцхете, по имени Елиоз, был очевидцем страданий Иисуса Христа на Голгофе и уверовал в Спасителя. Он сумел приобрести Ризу Господню у одного из воинов, и вернулся с ней в Мцхету, где она была положена в храме Светицховели и хранилась там до XVII века.

Мцхета, Грузия

Мцхета, Грузия

Честную Ризу Спасителя не следует отождествлять с Его Хитоном, который по жребию достался одному из воинов.

Хитон - это нижняя одежда (туника, рубаха), которую носили на теле. Этот не сшитый Хитон соткала Своему Сыну Сама Матерь Божия и именно об этом Хитоне повествуется в Евангелии, что его не решились разодрать даже воины, распинавшие Спасителя.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Спаситель в Хитоне перед казнью

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Римские воины бросают жребий, кому достанется Хитон

Риза, подобная плащу, была разорвана воинами на части. А Хитон в отличие от ризы, нельзя было делить, иначе бы он просто распустился на нитки. Риза и Хитон ясно различаются в Священном Писании: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет, — да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий» (Ин.19:23-24; Пс.21:19).

Об обстоятельствах перенесения Хитона и Ризы из Иерусалима повествуют разные предания: армянские, грузинские, сирийские, не согласующиеся между собой. Споры о нахождении Хитона Спасителя ведутся веками.

Хитон Господень

По европейскому преданию, святая царица Елена получила Хитон Господень и другие святыни (Терновый венец Христа) во время паломничества в Иерусалим. Хитон Господень она направила в Трир своему сыну, будущему императору Константину. Трир был родиной святого Константина, и одно время он даже думал сделать его столицей империи, но потом выбор пал на Константинополь. В первые века христианства этот город был одним из центров христианского мира: здесь жил в ссылке святитель Афанасий Александрийский и родился Амвросий Медиоланский, пострадали тысячи мучеников. Епископская кафедра в Трире — самая древняя в Северной Европе, она датируется 250 годом.

Хитон Господень в Трире

Хитон Господень в Трире (Германия). Хитон Иисуса Христа в Трире чаще называют туникой.

По этой версии, Хитон сейчас хранится в особой часовне в Трирском кафедральном соборе Святого Петра, справа от главного алтаря.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Кафедральный собор Святого Петра в Трире

По преданию Грузинской Православной Церкви, Хитон Господень был принесен еврейским раввином Елиозом из Иерусалима в Мцхету и поныне пребывает под спудом в основании Мцхетского Патриаршего собора Светицховели (празднование в честь Хитона Господня совершается 1 октября).

Собор Светицховели, Мцхети
Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Собор Светицховели, Мцхети

Никто из мусульманских завоевателей не осмелился посягнуть на это место, прославленное знамением милости Божией - Животворящим Столпом.

Животворящий столп

Молитва перед Животворящим столпом

Что касается подлинности трирского Хитона, то даже хранители святыни утверждают, что установить это в наши дни, спустя столько столетий, практически не представляется возможным, хотя ученые и специалисты, изучавшие в разные годы хитон, сходятся во мнении, что его возраст относится к I веку. Другая экспертиза показала, что на Хитоне обнаружен тот же состав растительной пыльцы, что и на Туринской плащанице. Но есть и другое, не историческое, свидетельство в пользу подлинности Хитона — свидетельство веры: в соборной хронике есть документальные записи о том, как в разные годы происходили чудеса и являлась помощь Божия людям, прикоснувшимся к святыне или помолившимся около нее.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Хитон в Соборе Святого Петра в Трире

Не смотря ни на что, для жителей Трира и многочисленных паломников, прибывающих сюда из Германии или из-за рубежа, святое одеяние «является символом Спасителя». И хотя верующие люди едва ли нуждаются в материальном подтверждении своей веры, но им отрадно сознавать, что почти в самом центре Западной Европы находится еще одна великая святыня, свидетельствующая о земной жизни Иисуса Христа.

Риза Господня

Риза Господня, вернее, одна из ее четырех частей, как и Хитон Господень, оказалась в Грузии (известны также части Ризы Господней в Западной Европе - в г.Трире (Германия), и Аржантейле (близ Парижа, Франция)). В отличие от Хитона, Риза хранилась не в земле, а в сокровищнице собора Светицховели вплоть до ХVII века, когда персидский шах Аббас I, опустошивший Грузию, вывез вместе с другими сокровищами и Ризу Господню.

В эти дни на Руси царствовал благоверный царь и великий князь, самодержец всея России, Михаил Феодорович (первый царь из династии Романовых), а Патриархом был святейший Филарет. Питая любовь и расположение к благоверному царю Михаилу, шах Аббас часто отправлял к нему послов с дарами. Подобно сему и российский царь присылал к нему послов с дарами. В марте 1625 года прибыл в Москву к благоверному царю Михаилу от Аббаса некий славный посол по имени Урусамбек. Он привез с собою послание и много ценных подарков.

Михаил Федорович Романов
Филарет
Шах Аббас
Михаил Федорович Романов первый русский царь династии Романовых (1613-1917) Патриарх Филарет Аббас I Великий (Шах-Аббас) - шах Персии (с мая 1587) из иранской шахской династии, Сефевидов, долгое время правившей Персией. Крупный военачальник.

Кроме того, он принес с собою драгоценный подарок святейшему патриарху Филарету, а именно: ризу Господа нашего Иисуса Христа, положенную в золотом ковчеге, украшенном драгоценными камнями. В этом послании персидский шах извещал, что риза Христова найдена во время завоевания Иверской страны в митрополичьей ризнице, где она была запечатана в одном из крестов. Взяв эту ризу, шах и отправил ее в дар святейшему патриарху Московскому.

Святейший патриарх Филарет с радостью принял великий дар, а потом призвал к себе находившихся в то время в Москве опытных греческих старцев. Святейший патриарх Филарет спросил этих старцев-греков — знают ли они что-нибудь о ризе Господней, и что говорят о ней в странах греческих? Каждый из старцев поведал то, что ему было известно, говоря, что много чудес творилось сею ризою Христовою.

Святейший патриарх Филарет выслушал все сообщения о ризе Господней, потом посоветовался с преосвященными российскими архиереями.

Поскольку Ризу прислал иноверный царь, а «неверных слово без испытания во свидетельство не приемлется», стали искать доказательства подлинности присланной святыни. Патриарх Филарет пожелал иметь свидетельство свыше. Во всех монастырях и храмах был объявлен строгий пост и молитва, чтобы Господь Бог Сам явил Свою волю об этой святыне. Потом, совершив всенощное бдение в Неделю Крестопоклонную (4-я Неделя Великого поста), святейший патриарх повелел ризу Христа Спасителя и Бога нашего возлагать на больных подобно тому, как в древности благочестивая царица Елена возложила на мертвеца крест Христов для удостоверения всех в его истинности. Как и тогда, все удостоверились в истинности ризы Господней, ибо от неё получили исцеление и скорое выздоровление все болящие, на которых она возлагалась.

И благоверный царь, и святейший патриарх преисполнились великой радости о такой благодати. Честная Риза была торжественно положена в Успенском соборе Московского Кремля.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Успенский Собор Московского Кремля

В Успенском соборе

Православные христиане в великом множестве приходили в Успенский собор, чтобы поклониться Ризе Спасителя. Одержимые тяжкими недугами, не имевшие возможности дойти до собора, просили приносить Ризу Господню к ним домой для исцеления. Просили так часто, что Ризу разделили на несколько частей. По описи Успенского собора 1627 г. в храме было три части Ризы Господней. Одна часть Ризы называлась большой, вторая — меньшой, а третья предназначалась для ношения по домам к болящим. Кроме того, частицы Ризы посылались по монастырям.

Впоследствии две части Ризы Господней находились в Петербурге: одна в соборе Зимнего Дворца, другая в Петропавловском соборе. Часть Ризы хранилась также в Успенском соборе в Москве и малые частицы - в Киево-Софийском соборе, в Ипатьевском монастыре близ Костромы и в некоторых других древних храмах.

Событие перенесения честной ризы Господней произошло в марте месяце, во время Великого поста, но ради великопостного времени празднование перенесения честной ризы Господней перенесено на 23 июля, так как непосредственно перед этим был торжественно коронован царь Михаил Феодорович.

В Москве ежегодно 23 июля Риза Господня торжественно выносилась из придела во имя святых апостолов Петра и Павла Успенского собора, и она полагалась на аналое для поклонения во время Богослужения. После Литургии Ризу уносили на прежнее место.

Около 1627 г. была написана икона «Положение Ризы Христовой». В праздник Положения честной Ризы Господней вместе с ней чествовался и Гвоздь Господень. Его в 1688 г. привёз в Москву грузинский царь Арчил Вахтангович, переселившийся сюда на жительство; позднее указом Петра I велено было отдать Гвоздь Господень на хранение в Успенский собор.

Храм Ризоположения на Донской

Храм Ризоположения в Москве на Донской улице (фотография конца XIX века)

На месте торжественной встречи московским духовенством в 1625 г. посольства персидского шаха Аббаса, передавшего в дар Ризу Господню, частицу одежды, в которой Христа вели на Голгофу, в 1690 году был сооружен деревянный храм - церковь Ризоположения, что на Донской улице в Москве. В 1951 году Святейшим Патриархом Алексием I, в связи с 250-летием этой церкви, была передана малая частица Ризы.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

В Храме Ризоположения на Донской хранится аналойная икона «Положение ризы Господней в Москве» с серебрянным крестом и в нем частицей ризы Господней.

После революции в 1922 году, когда было издано печально известное постановление ВЦИК об изъятии церковных ценностей в помощь голодающим Поволжья, многие части Ризы Господней, хранившиеся в разных монастырях, были утеряны. «Московская» часть Ризы, хранившаяся в алтаре Успенского собора была перенесены в Крестовоздвиженский монастырь, находившийся неподалёку, в начале Воздвиженской улицы. Когда монастырь закрыли и разрушили, а духовенство его арестовали, святыни были у Церкви конфискованы и помещены в фонды Музеев Московского Кремля, где и сохранялись (подчас с большими трудами и опасностями) музейными работниками в неприкосновенности вплоть до настоящего времени. Среди них находился и ковчег с Ризой Господней, который попал в отдел драгоценных металлов. Как выяснилось, святыня всё это время хранилась в музейных фондах под другим названием. Ковчег и панагия хранились под разными номерами просто как церковная утварь, и даже сведения об их происхождении были искажены. По мнению музейных работников, это было сделано намеренно, с целью спасти реликвию от большевиков, которые, без сомнения, уничтожили бы её.

19 ноября 2007 года, во время встречи в Кремле Святейшего Патриарха Алексия II с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, состоялась передача Церкви фрагмента Ризы Христовой, хранившейся в Музеях Московского Кремля. Святейший Патриарх отметил огромную важность акта возвращения великой святыни и сообщил, что отныне она будет храниться в кафедральном соборе Москвы — Храме Христа Спасителя — и к ней, как и в прошлом, во множестве смогут приходить люди, дабы воздавать ей должное почитание и получать духовную поддержку.

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа Москве

Частица Ризы Господней был передана Владимиром Путиным Его Святейшеству Алексию II. Риза передана в Храм Христа Спасителя навсегда, доступ к святыне открыт в субботние и воскресные дни.

Часть Ризы Господней в храме Христа Спасителя в Москве

Часть Ризы Господней в храме Христа Спасителя в Москве

В этот день полагается также служба Животворящему Кресту Господню, ибо положение Ризы в Успенском соборе в 1625 году совершилось 27 марта, в день, который тогда приходился на Неделю крестопоклонную.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2232150274649361047/

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