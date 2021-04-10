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Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

Известная икона Божьей Матери "Услышательница" зографская ещё именуется «Епакууса», что с греческого переводится как «отвечающая на молитвы».

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

 

История названия иконы

Согласно православному преданию, в Зографском монастыре подвизался инок Косьма (Косма). В юности ему сватали невесту, но стремление юноши-болгарина к Богу было сильней мирских радостей, и он сбежал на Святую гору, чтобы стать монахом. Он знал греческий язык, и на Афоне его охотно приняли. Косьма был благочестивым, ревностным иноком. Однажды на Благовещение в церкви Ватопедского монастыря он увидел прекрасную женщину, которая свободно ходила посреди монахов и делала распоряжения.

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

Сердце его смутилось, ведь женщинам запрещено бывать на Афоне. Откуда же она взялась и почему её не прогнали? Но когда Косьма вернулся к себе в Зографский монастырь и рассказал об увиденном духовному отцу, тот не удивился, а стал расспрашивать о внешности и поведении женщины. И только из разговора со старцем Косьма с изумлением узнал, что видел саму Пресвятую Небесную Царицу - Богородицу.

Как-то раз, оставшись в одиночестве в храме, Косьма вознес Богоматери пламенную молитву. Он просил указать путь спасения. Как только инок помолился, Божья Матерь откликнулась.

Он услышал Её голос, просивший Сына Иисуса Христа научить инока спасительному пути. И тут же послышался ответ, указавший путь безмолвия.

Косьма внял Божественному наставлению и, взяв у настоятеля благословение, ушёл в пустыню. Став отшельником, он жил в пещере и проводил жизнь в тяжелых подвигах. Косьма владел даром прозорливости. Однажды к нему в гости пришли двое подвизавшихся из Хилендарского монастыря. На прощание они услышали от Косьмы предостережение: он посоветовал им разбить тыквенный сосуд с вином, который монахи припрятали в лесу. Отшельник прозрел, что в сосуд заползла змея. Монахи послушались святого и подивились его предвидению, прославляя и благодаря Бога и святого Косьму за спасение жизни.

Расскажем и другой случай прозорливости Косьмы и его ясного внутреннего зрения. В одну из Страстных седмиц, незадолго до Пасхи, он увидел в воздухе, как душу хиландарского игумена истязают демоны, и отправил в монастырь вестника с просьбой молиться об усопшем. В Хиландаре подивились и не поверили, ведь только что игумен был жив и даже намеревался служить литургию. Но оказалось, что игумен на самом деле внезапно скончался у себя в келье.

Господь во всем помогал отшельнику. Однажды Косьма тяжело заболел и, ослабленный плотским страданием, возжелал рыбы. Вдруг к пещере, где жил святой, с небес опустился орёл и положил рыбу. Косьма вознёс Богу благодарственные молитвы, приготовил рыбу, но перед трапезой услышал голос, повелевший частично оставить её подвизавшемуся неподалёку пустыннику Христофору, владельцу рыбы. Назавтра Христофор пришел навестить отшельника, и тот с большим удивлением узнал, что вчера орёл унёс рыбу этого пустынника.

Незадолго до смерти Косьма был удостоен явления Господа Иисуса Христа, который предупредил его о предстоящем испытании – три дня Косьма был истязаем демонами по попущению Божию. С христианским терпением выдержав испытание, он принял Причастие и мирно преставился Богу

Отшельник Косьма был причислен к лику святых. Икона, у которой преподобный Косьма слышал голос Богоматери и получил Божественное откровение, была названа «Услышательницей», потому что Небесная Заступница услышала мольбы инока и не замедлила откликнуться.

Копии иконы «Услышательница»

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

 

В Киевской области, в селе Фасовая Макарьевского района, находится старый список с зографской иконы. В 1999 году икона была явлена миру: жительница этого села, одна из прихожанок, передала Свято-Николаевскому храму образ Богородицы. Во время литургии произошло чудесное обновление образа: он был прежде потемневшими и блеклыми от старости, а теперь все краски обновились, стало видно несомненное сходство с зогафской «Услышательницей». На иконе художник изобразил лилию в руке у Богоматери, видимо, для того чтобы подчеркнуть Её чистоту и непорочность.

Ещё есть копия в недавно открытом православном храме Ашхабада. Она была создана в начале XX века на Афоне и в середине прошлого столетия попала в Свято-Николаевский собор Ашхабада (по неисповедимому Божьему промыслу и там, как в селе Фасовая, Богородица через икону "Услышательница" явила чудеса в Никольском соборе), где хранилась до июня текущего года.

Помощь молящимся у чудотворной иконы

Известно много случаев, когда по вере молящихся Богородица посылала им помощь и защиту от бед. Считается, что у иконы «Услышательницы» следует молиться страдающим онкологическими заболеваниями, болезнями позвоночника и другими проблемами со здоровьем, бездетным семьям и людям, пристрастившимся к алкоголю. Богоматерь через икону «Услышательница» из села Фасовая по Своей милости помогла в исцелении от пьянства человеку, сестра которого молила об этом, посещая Свято-Николаевский храм. Известен и другой случай чудесной помощи: была послана дочь священнику, у которого несколько лет не было детей. Он и матушка горячо молились у чудотворной иконы Божьей Матери «Услышательница», и Она вскоре откликнулась на их мольбы.

Одну девушку, собиравшуюся в Грецию, священник благословил образом Богородицы «Услышательница». Приехав туда, девушка познакомилась с молодым мужчиной, который решил побывать на Афоне. После знакомства молодые люди полюбили друг друга и поженились.

Женщина из Ашхабада очень хотела навестить дочку в Москве, но у неё не было денег на поездку. Она помолилась у ашхабадской иконы "Услышательницы" и, выйдя из храма, встретила человека, который помог ей разрешить денежные затруднения.

Православный житель Туркмении вылечился от страшной травмы по милосердию Богоматери. Отец, бывший прихожанином Свято-Никольского храма Ашхабада, где тогда находилась икона "Услышательница", привёл сына, повредившего в аварии позвоночник. Юноша приложился к образу, а вскоре стал самостоятельно посещать храм.

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

Так в чем помогает икона Божьей Матери "Услышательница"? В поисках супруга, семейных проблемах и проблемах со здоровьем, затруднениях на работе и иных ситуациях. По велению души можно в этих и других случаях читать молитвы у иконы Божьей Матери «Услышательница». Богородица никогда не отвергает искренних молитв.

Как молиться у иконы Божьей Матери "Услышательница"?

Нужно отличать веру от суеверия и помнить, что православные христиане молятся тому, кто изображен на иконе, а не самой иконе.

Существует акафист у иконы Божьей Матери "Услышательница" и молитва из него. Текст вы можете видеть на картинке ниже.

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

 

Также у иконы можно читать другие молитвы Божьей Матери («Богородица, Дево, Радуйся», «Достойно есть», «Честнейшую Херувим») и молиться своими словами.

Место нахождения иконы

Где в настоящее время находится чудотворный образ? Сейчас, как и на момент чудесных событий, давших ему название, образ Богородицы «Услышательница» пребывает в монастыре Зограф на Афоне.

День празднования

День празднования иконы Богоматери «Услышательница» - 5 октября (22 сентября по старому стилю). Этот день одновременно и день памяти преподобного Косьмы Зографского.

Храмы, названные в честь иконы "Услышательницы"

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

 

В июне 2017 года в Ашхабаде, столице Туркменистана, открыт и освящен четвёртый православный храм. Он получил имя в честь чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Услышательница». В нём также есть копия иконы. По свидетельствам видевших ашхабадскую «Услышательницу», от неё исходит чудесное благоухание.

Иконография образа

Ниже представлены фото иконы Божьей Матери «Услышательница». Богородица изображена до пояса. У неё на руках младенец Иисус со свернутым свитком в одной руке и поднятой для благословения другой.

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

Иконографический тип иконы - "Одигитрия" (Богоматерь, держащая на руках младенца). «Услышательница» похожа на другую икону Божьей Матери - «Акафистная» Хилендарская, на которой Богоматерь также держит Богомладенца с благословляющей десницей и свитком. Но, в отличие от «Услышательницы», на «Акафистной» Божья Матерь изображена в полный рост, восседающей на троне. Упомянутый образ Божьей Матери «Акафистная» пребывает в Хилендарском монастыре на Афоне.

Икона Божьей Матери "Услышательница": в чем помогает, молитва

 

В каких случаях нужно молиться Божьей Матери?

Всякий раз, чувствуя тревогу за любимых людей или душевную боль, находясь в опасных или затруднительных обстоятельствах, в болезнях, можно молиться Божьей Матери.

Она услышит мольбу о помощи не только у иконы, но и в любом месте, где бы ни находился молящийся. Сердце Той, Которая видела смерть возлюбленного Сына и Господа Иисуса Христа, открыто всякому горю и любому человеку, призывающему Её святую помощь.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2188607172562389067/

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