Роковая красота “русской Мессалины”

В XIX веке весь Петербург был наслышан о красоте сестёр Потоцких - Софьи и Ольги. Генерал Павел Киселёв, ставший супругом старшей сестры, считал себя настоящим счастливцем - на него с завистью взирали многие кавалеры Софьи. У этой пары было всё - богатство, молодость и даже красота. Однако по доброте душевной Киселёв с супругой взяли под опеку юную Ольгу Потоцкую. В отличие от своей сестры, она не отличалась серьёзным нравом. Уже совсем скоро по столице поползли слухи о романтической связи генерала со свояченицей. Какой же была эта женщина?

Красавицы-сёстры

Ольга Потоцкая родилась в 1802 году в Тульчине. Её отцом был известный польский магнат Станислав Потоцкий (умер через 3 года), матерью - константинопольская авантюристка София Глявоне, которой восхищались многие европейцы. Рассказывали, что в молодости Глявоне была столь ошеломительно красива, что сам князь Григорий Потёмкин одарил её двумя огромными имениями. Старшую дочь этой пары, Софью, достаточно рано выдали замуж, найдя ей превосходную партию - Павла Киселёва. Вскоре после свадьбы мать девушки умерла, оставив дочери огромное наследство.

Русская школа «Портрет Ольги Нарышкиной, урожденной Потоцкой» / Национальный музей в Варшаве, Польша

На тот момент Ольге уже исполнилось двадцать лет. Согласно обычаям того времени, оставлять юную девушку одну было нельзя, а потому Софья с мужем решили взять родственницу под свою опеку. Надо признать, что старшая сестра не гнушалась использовать красавицу Ольгу в корыстных целях. Она узнала, что в Ольгу без памяти влюблён граф Милорадович, после чего предложила сестре периодически навещать его. Не думаю, что эти встречи предполагали что-либо, помимо дружеских бесед, однако репутация Ольги была явно “подмочена” - всё-таки в ту пору не поощрялись визиты девиц к одиноким мужчинам. К слову, Милорадович сыграл далеко не последнюю роль в отстаивании прав сестёр на имущество покойного отца.

И всё бы ничего, но как раз в ту пору отношения старшей сестры с супругом стали довольно прохладными. В жизни семьи был непростой период - совсем недавно пара потеряла своего единственного сына Владимира. Очень скоро об отношениях генерала со свояченицей не говорил только ленивый. Конечно, Софья слухам верить не хотела, но быстро подыскала сестре жениха. Им стал бравый красавец, генерал Лев Нарышкин. Что интересно, уже после венчания Ольги Киселёв признался жене, что любит её младшую сестру, после чего женщина приняла решение жить отдельно от супруга. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Роковая дама

Замужество для Ольги Потоцкой оказалось прекрасной возможностью ещё ярче блеснуть в обществе. Её супруг часто устраивал званые вечера, на которых его жена очаровывала многих кавалеров. Жертвой чар красавицы стал и граф Фёдор Пален. Об этой истории интересно рассказывал Филипп Вигель:

“Еще летом в Одессе я увидел столь известную Ольгу Потоцкую. Красота её была во всем блеске, но в ней не было ничего девственного, трогательного; я подивился, но не восхитился ею… дабы не отстать от привычки властвовать над властями, (она) задумала пленить Палена, и к несчастью, в том успела. Пален пал к ногам Ольги Нарышкиной, умоляя её развестись с мужем и выйти за него, она расхохоталась и указала ему на дверь”.

Никола-Себастьян Фросте «Портрет Ольги Нарышкиной» / Алупкинский (Воронцовский) дворец-музей, Крым

Пленительная “Мессалина”

Известный российский историк Лев Лурье и вовсе называл Потоцкую “русской Мессалиной”, поскольку после переезда в Одессу она заводила романы со многими вельможами, не опасаясь гнева мужа. Более того, есть мнение, что на протяжении многих лет любовником Ольги был князь Михаил Воронцов. Не исключено, что именно он выдал красавицу замуж за своего двоюродного брата Льва Нарышкина, чтобы иметь возможность ещё чаще видеться с ней. Несмотря на столь неоднозначную репутацию, Ольга производила поистине магическое действие на многих представителей противоположного пола. Было в этой женщине нечто манящее и роковое. Поэт Василий Туманский писал:

“...как мила, как пленительна Ольга! …сколько милой приветливости, притом же сколько ума и сколько скромности. Я ничего не видел очаровательнее её лица в турецкой чалме. В голубом, как туман, прозрачном платье, когда она танцует вальс, без стыда можно встать перед нею на колени. Прибавь к этому необыкновенную живость в речах, взглядах, улыбок…”

В 1838 году её муж отправился на лечение в Европу и она вместе с единственной дочерью Софьей поехала с ним. Спустя 8 лет Лев Нарышкин скончался, и Ольга, похоронив мужа в Санкт-Петербурге, стала жить у дочери в Крыму, к тому моменту Софья уже была замужем за Петром Шуваловым. Чуть позже Ольга переехала в Париж. Там её часто навещал Павел Киселёв, семья которого распалась именно из-за Ольги. “Прощай, всё кончено”, - именно эти слова она произнесла ему накануне своей смерти. Ольга Потоцкая умерла в октябре 1861 года и, как говорили знакомые, для Киселёва её кончина стала поистине страшным ударом. Она стала той самой роковой женщиной, которую генерал любил всю свою жизнь.

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А вы знали об этом?

В 1946 году Джин Тирни ,актриса и красавица , познакомилась с Джоном Фицжеральдом Кеннеди, будущим президентом. Она чуть было не вышла за него замуж. Их роман длился год, но закончился ничем. В 1947 году он заявил Джин, что любит ее, но никогда не сможет на ней жениться. Родители Джона не позволили своему сыну-католику взять в жены актрису, да еще разведенную. Тирни годами боролась с приступами маниакальной депрессии из-за неудач в личной жизни. Она не могла забыть свой роман с Кеннеди долгое время. В 1960 году Тирни прислала Кеннеди открытку, поздравив его с победой на президентских выборах.

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