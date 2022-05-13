Петр Исаев: что случилось с настоящим «Петькой» комдива Чапаева

Фильм «Чапаев», впервые показанный в 1934 году, сразу завоевал сердца зрителей. Легендарный Чапаев, бесстрашная Анка-пулеметчица и преданный командиру Петька. По сценарию он - деревенский парень, на вид простоват и искренне верит в гениальность и идейность своего комдива. Каким он был на самом деле? И был ли у него прототип в реальной жизни?

Петька из фильма

Ординарец Петька - самоотверженный воин и надежный друг. Этот образ возник благодаря книге Дмитрия Фурманова и экранизации братьев Васильевых. Писатель рассказывал о том, что персонажи Петьки и Анки не имеют реальных прототипов, что это вымышленные собирательные образы. Но все же позже нашлись их прообразы. По крайней мере, принято так считать.

Петр Косых и Петр Камешкерцев

Совершенно неожиданный след Чапаева и его закадычного друга Петьки нашли историки в архивах Карагандинской области. Имеющиеся документы говорят о том, что в 1938 году президиум горисполкома постановлением от 16 сентября распорядился выдать денежную пенсию в размере 400 рублей Косых Евдокии Власовне - «матери героически погибшего сына Петра в 25-й Чапаевской дивизии». Документ более 70 лет пролежал невостребованным и был найден директором архива совершенно случайно.

Выписка из постановления гласит: «У Косых Е. В. имелось двое сыновей - Косых Семен Иванович и Косых Петр Иванович, которые в 1918–1919 г.г. служили: Семен Иванович - командиром отделения и Петр Иванович - ординарцем товарища Чапаева.

В 1919 году 5 сентября при налете казачьих банд на штаб 25-й Чапаевской дивизии город Лбищенск Косых Семен Иванович был сильно ранен, после чего вскоре умер. Косых Петр Иванович героически погиб вместе с товарищем Чапаевым в реке Урал». Подлинность документов не вызывает никаких сомнений.

Выдвигается и еще одна версия, которая тоже имеет право на существование. Потомки легендарного Чапаева рассказывают, что был у их именитого прародителя боевой друг Петр Камешкерцев и некоторые его черты прослеживаются в герое фильма. Но потомков этого человека найти не смогли, поэтому сведений о нем слишком мало, для того чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию.

Петр Исаев

Все же самой распространенной версией остается предположение, что прототипом любимого героя стал Петр Исаев. Его биография весьма интересна и имеет ряд противоречивых фактов.

Родился он, по одной версии, в 1880 году, по другой, - в 1884-м. А вот место рождения не вызывает сомнений - это село Корнеевка, расположенное в Саратовской области (это подкрепляется документами, хранящимся в Доме-музее В. И. Чапаева в городе Пугачев).

Петр Исаев вовсе не был наивным и простым, каким является герой фильма. До Первой мировой войны он закончил обучение в Саратовском реальном училище и был более образованным, чем комдив Чапаев, посещавший лишь церковно-приходскую школу. Свой военный путь Исаев начал старшим унтер-офицером музыкальной команды, а завершил командиром 326-й роты Белограйского полка в звании штабс-капитана. Под его началом и служил фельдфебель Василий Чапаев.

Февральская революция позволила им обоим стать членами полкового комитета. А вот Октябрьская поменяла многое: Чапаева избрали командиром полка, а Исаева ждала незавидная участь. В то время солдаты закололи штыками не успевших скрыться офицеров. Чапаев встал на защиту верного товарища и назначил Петра своим адъютантом. Впоследствии Исаев не раз спасал от смерти комдива, часто подсказывал ему грамотные тактические и военные решения.

Во время Первой мировой Исаев получил ранения и вернулся домой, где организовал антибольшевистское восстание, а после в Семеновке вновь встретился с Чапаевым.

Версии смерти Петра Исаева

До сих пор существует несколько версий смерти Петра Исаева. Интересно, что каждая из них находит как подтверждения, так и опровержения.

Согласно первой версии, он героически погиб вместе со своим командиром 5 сентября 1919 года в станице Лбищенская в момент вражеской атаки. Вторая это опровергает это и гласит, что Исаева не было в тот день рядом с Чапаевым и он застрелился сразу, как узнал о его гибели.

Третья версия больше напоминает легенду - якобы Петр застрелился через год на поминках Чапаева, выкрикнув громкую фразу: «Нет Василия Ивановича, и мне не жить».

Если же верить тому, что рассказывают его дочери, Петр Семенович после гибели Чапаева продолжил путь с дивизией дальше. Участвовал в военных действиях под Казахстаном, где и был тяжело ранен. Из госпиталя он сбежал домой. Тяжелые ранения дали о себе знать - Исаев не смог полноценно восстановиться и скончался от брюшного тифа в 1929 году.

Установить точную дату смерти так и не удалось, а вот могила знаменитого адъютанта сохранилась - находится она в Челябинской области, в селе Кундравы. На ней установлен памятник с надписью: «Исаев Петр Семенович. Порученец Чапаева». Интересно, что отсутствуют даты рождения и смерти. Вот такой загадочной судьбы был человек.

Так был ли прототип

Противоречивые версии наталкивают на мысль о том, что образ Петьки все же имел собирательный характер. Несмотря на то что большинство источников и свидетельств современников склоняют нас к личности Петра Исаева, отрицать причастность Камешкерцева и Косых все же не стоит. Официальные документы и рассказы родственников позволяют предполагать, что и их черты мы видим в герое известного советского фильма.

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А вы знали об этом?

Каждый хотя бы раз в жизни слышал крылатое выражение «Сирота казанская». Обычно так говорят о человеке, который прибедняется, прикидывается несчастным, чтобы пробудить в окружающих жалость и сочувствие. В толковом словаре Владимира Даля о данном выражении говорится следующее:«Казанский сирота» — плут, прикидывающийся бедняком, от бывших мурз казанских». Любопытно , откуда появилось выражение «Сирота казанская» и как оно связано с Иваном Грозным. В 1552 году русский царь Иван IV Грозный захватил Казань, и большая часть земель перешла под власть государства Российского. Поверженным князьям из Казани не оставалось ничего иного, как принять новые реалии, и постараться завоевать доверие нового правителя. Многие из них не хотели терять титулы и состояние, другие же стремились к высоким должностям, почестям и наградам, а третьи хотели получить богатые дары, которые Иван Грозный обещал татарам, решившим принять православие.Когда казанских князей представили царю, они вели себя униженно, очень скромно, всячески пытались угодить. Кто-то жаловался на жизнь, кто-то на отсутствие богатства.Такое поведение мурз и породило устойчивое выражение «Сирота Казанская». Существуют и другие версии происхождения этого выражения.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43116756716).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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