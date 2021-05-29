10 распространённых мифов об окружающей среде

Заблуждения об окружающей среде и изменениях, вызванных деятельностью человека, широко распространены. В одних случаях это глубоко укоренившиеся убеждения, от которых практически невозможно отказаться, в других – просто недоразумение. Но, безусловно, ходит немало ошибочных суждений, касающихся окружающей среды, её изменений и будущего.

Независимо от того, признаёт ли человек изменения или нет, они всё равно неизбежно повлияют на его жизнь, как видимыми, так и невидимыми способами.

Даже среди природозащитников существует немало ошибочных убеждений. Они касаются роли тропических лесов, парниковых газов, ископаемого топлива и понятия о том, что является биоразлагаемым, а что – нет. Заблуждения о том, что хорошо или плохо для окружающей среды, распространяются на производство продуктов питания и качество питьевой воды. В данной статье мы опишем десять ошибочных представлений об окружающей среде и действиях человечества, которые влияют на неё.

10. Чистый уголь горит лучше и производит меньше парниковых газов



«Чистый уголь» – не совсем корректное название. Уголь, добываемый из недр Земли, не является чистым, хотя многие так считают. Как будто внезапно появился новый штамм полезного ископаемого, который чисто горит, избавляя угольную промышленность от надоедливых экологических проблем.

Понятие «чистый уголь» стало модным для поддержки угледобывающей промышленности в конце 20-го века в ответ на правила, разработанные для борьбы с кислотными дождями. Это относится к технологиям, предназначенным для улавливания выбросов, выделяемых в процессе горения, с последующим их возвращением в землю. Фактически чистый уголь становится слишком дорогим для угольной промышленности, когда он применяется в качестве источника энергии. Применение технологий чистого сжигания является дорогостоящим, во многих случаях невозможным из-за возраста предприятия, а часто – просто нерентабельным.

При сжигании угля в атмосферу выделяется несколько токсичных газов, в том числе ртуть, диоксид углерода, оксид серы. Просто невозможно сжигать топливо без образования множества токсинов, которые либо необходимо нейтрализовать, либо позволить им попасть в окружающую среду с опасными последствиями. Добыча так называемого чистого угля сама по себе вредна для окружающей среды и опасна для горняков. Вера в то, что это панацея для удовлетворения энергетических потребностей без ущерба для среды, сама по себе ошибочна. Чистого угля не существует. Есть много способов очистки после его добычи и сжигания. Их использование или неиспользование является вопросом общественной воли.

9. У Земли закончится кислород, если тропические леса будут уничтожены



Распространены неправильные представления о роли тропических лесов в мире, большинство из которых сосредоточены на роли экосистем в качестве воздуха на Земле. Распространённое заблуждение заключается в том, что тропические леса создают большую часть кислорода в мире. Исчезновение их приведет к тому, что в мире закончится кислород, и его будет недостаточно для поддержания жизни. Часто упоминается, что амазонские тропические производят 20% от всего объёма кислорода в мире. Такое мнение неверно, и одновременное исчезновение тропиков окажет незначительное влияние на снабжение планеты кислородом. Однако это не означает, что уничтожение тропических лесов – это хорошо для окружающей среды.

Это приведет к значительному увеличению выбросов углекислого газа, а также замедлит способность других лесов и биомассы поглощать выпущенный углекислый газ. Тропические леса, хотя и производят кислород, все же в большей мере служат ловушками углерода, и в случае их уничтожения эта способность будет потеряна. Все газы, которые они ранее улавливали, будут выброшены в воздух. Утрата тропиков будет незначительной с точки зрения снабжения Земли кислородом, но катастрофической с точки зрения выброса углеродных газов в атмосферу.

8. «Биоразлагаемый» значит «экологически чистый»



Не обязательно. Биоразлагаемый означает разложение на исходные составляющие. Мертвое дерево в лесу, нетронутое руками человека, поддаётся биологическому разложению, при этом выделяются парниковые газы. Другие биоразлагаемые материалы выделяют другие газы, включая метан и углекислый газ, которые способствуют увеличению выброса парниковых газов. Многие так называемые биоразлагаемые пластмассы вообще не разлагаются. Они распадаются на составные переработанные полимеры, из которых были сделаны, а не их исходные химические основы.

Согласно исследованию, проведенному в интересах парламента Германии, многие пластмассы, помеченные как биопластики (сделанные из органического сырья), вообще не разлагаются микроорганизмами в морской воде. Они распадаются на более мелкие кусочки пластика, а не на органический материал. Почти все полимеры, помеченные как биоразлагаемые, будут продолжать существовать в окружающей среде как пластик, а не превращаться в безвредные органические вещества. Пластик во всех его проявлениях остаётся вредным для окружающей и представляет собой серьезную проблему для организаций, занимающихся утилизацией отходов.

7. Бумажные пакеты лучше для окружающей среды, чем пластиковые



Бытует мнение, что бумажные пакеты, поскольку они сделаны из биоразлагаемого и часто перерабатываемого материала, лучше для окружающей среды, чем пластиковая альтернатива. Это верно лишь отчасти. Бумага легко рвётся. Особенно во влажном состоянии. Это первая причина, по которой бумажные пакеты были заменены на пластиковые, которые обладают прочностью и долговечностью. Но, как уже отмечалось, биоразлагаемые продукты, включая бумагу, выделяют парниковые газы. И при производстве и переработке бумаги они также образуются, что способствует изменениям окружающей среды. Конечно, если повторно использовать пакеты, бумажные или пластиковые, это лучше для природы. К сожалению, большинство этого не делает. Многие магазины предлагают пункты приёма пластиковых пакетов для вторичной переработки. Но каждый день из большинства магазинов уносится больше новых пакетов, чем возвращается старых. Лучшее решение с экологической точки зрения – использование тканевых сумок или даже возврат рыночной корзины как причудливого напоминания о прошлом. Сколько раз пакет будет использоваться повторно – это ключ к тому, насколько он экологичен, независимо от того, из какого материала сделан.

6. Биотопливо лучше для окружающей среды



На первый взгляд кажется, что биотопливо, возобновляемый источник энергии, представляет собой экологически чистую альтернативу ископаемому. Оно действительно горит более чисто, выделяя меньше токсичных газов. Однако его эффективность зависит от завода, на котором оно было изготовлено.

Европейские исследования показали, что некоторые виды лишь незначительно чище, чем ископаемое топливо. Также выяснилось, что около половины смесей биотоплива более опасно для окружающей среды, чем топливо на основе нефти.

Часто упускаемый из виду аспект действия топлива на среду заключается в стадии роста биомассы, используемой для производства. Обильное удобрение хозяйственных культур для производства топлива приводит к увеличению стока в ручьи и поглощению грунтовыми водами, особенно нитратов. Биотопливо, произведенное из отработанных масел для жарки, является одним из самых экологически чистых. В то время как топливо из сои, картофеля, некоторых зерновых оказалось более вредным для окружающей среды, чем топливо на основе нефти.

5. Мировое потребление угля растёт



В развивающихся странах, а также в Китае и Индии, потребление угля действительно продолжает ежегодно увеличиваться. Однако в мировом масштабе оно достигло пика 2013 году и с тех пор медленно, но неуклонно снижалось. В азиатско-тихоокеанском регионе такие страны, как Вьетнам и Индонезия, увеличили потребление быстрыми темпами, равно как и Индия и Китай. В Западной Европе и США в 2019 году потребление угля снизилось на 15%. Причина?

Альтернативные источники и более дешевый природный газ. Потребление угля в США снизилось по сравнению с общим пиком в 2005 году более чем на 50% в 2019 году. В то же время потребление и производство угля в Китае резко выросли. К 2019 году Китай лидировал в мире как по потреблению, так и по производству. В этом году более 47% мировой добычи угля приходилось на Китай, причём большая часть его потреблялась внутри страны. В западных странах как производство, так и потребление продолжают сокращаться, что приводит к общему сокращению потребления угля в мире. Это хорошо для окружающей среды, поскольку уголь считается наименее экологически чистым из всех видов топлива, как из-за газов, так и из-за опасности для окружающей среды, связанной с его производством.

4. Вода в бутылках безопаснее, потому что она проверена государственными органами



Такие инциденты, как те, которые затронули питьевую воду во Флинте, штат Мичиган, заставили многих поверить в то, что бутилированная вода более безопасна и контролируется правительствами на предмет качества и чистоты. Однако на самом деле обычно она не проверяется правительствами большинства стран, а даты срока годности на бутылках указываются производителями добровольно. В среднем для производства одного литра бутилированной воды требуется около 1,3 л воды, не считая той, что используется в других областях цепочки поставок, таких как упаковка. Есть некоторые правительственные органы, которые устанавливают правила для бутилированной воды по всему миру, но это не делает её более безопасной, чем водопроводная.

Фактически, в США требования Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в отношении бутилированной воды заключаются в том, что она должна соответствовать стандартам для водопроводной. Подобные же правила существуют и в Индии, в то время как Австралия ограничивает количество фторидов в бутилированной воде. Во многих развивающихся регионах мира вода в бутылках более безопасна, хотя в более богатых странах это не так. Влияние мировой промышленности на окружающую среду является значительным. Производство, упаковка, отгрузка и распространение – все это отрицательно влияет на окружающую среду. Это также вносит значительный вклад в растущую проблему пластиковых отходов во всём мире.

3. Органические продукты не содержат гербицидов и пестицидов



Инициативы по органическому сельскому хозяйству, предусматривающие выделение постоянно растущих участков земли, происходят в Европе, Азии, Африке и Соединенных Штатах. Привлекательность органических продуктов в том, что они не содержат гербицидов и пестицидов, присутствующих в традиционном сельском хозяйстве. Фактически же многие из них попадают в почву во время выращивания или из перерабатывающих предприятий, через которые проходят продукты по пути на рынки. Еще одно заблуждение относительно органического земледелия состоит в том, что оно более благоприятно для окружающей среды, чем обычное. В основе этой веры лежит использование только натуральных удобрений и методов борьбы с вредителями. В шведском исследовании данные показали, что органическое сельское хозяйство на самом деле более вредно для окружающей среды с точки зрения выбросов парниковых газов.

Органическое земледелие даёт меньше урожая, чем обычное, на той же площади земли. Чтобы быть конкурентоспособным, органическое сельское хозяйство требует более крупных полей. В шведском резюме, опубликованном в научном журнале Nature, установлено, что органическое сельское хозяйство производит на 50% больше парниковых газов, чем обычное. Тем не менее, органическое сельское хозяйство продолжает расширяться в Европе, юго-восточной Азии и других странах. В 2016 году индийский штат Сикким объявил о завершении перевода своей сельскохозяйственной системы на 100% органическую.

2. Парниковый эффект разрушает окружающую среду



Парниковый эффект – одна из самых непонятных областей окружающей среды. Для многих людей, обеспокоенных глобальным потеплением и изменением климата, это бугимен. По правде говоря, жизнь на Земле не могла бы существовать без парникового эффекта. Он заключается в улавливании солнечной радиации в парниковых газах, которые повторно излучают тепло на поверхность. Среди многих газов, которые участвуют в парниковом эффекте, есть водяной пар, также известный как облака. Тем не менее, есть много других парниковых газов, которые способствуют этому явлению. Одни из них возникают в природе, другие создаются человеком.

Основная проблема парникового эффекта заключается в увеличении количества газов, которые улавливают солнечное тепло и удерживают его в атмосфере. Увеличение выбросов парниковых газов, особенно двуокиси углерода, является основной причиной явления, известного как глобальное потепление.

Увеличение выбросов парниковых газов в основном является результатом сжигания топлива, как ископаемого, так и биотоплива. В результате меняется окружающая среда, что влияет на вегетационный период, погодные условия, уровень моря и полярные ледяные шапки. Устранить парниковый эффект невозможно.

1. Гидравлический разрыв пласта не наносит вреда окружающей среде



Гидравлический разрыв пласта произвел революцию в нефтяной и газовой промышленности в конце XX века. Обычно скважины бурятся в горных породах либо горизонтально, либо вертикально, и вода, песок и химикаты нагнетаются в полость, освобождая природный газ для поступления в устье скважины. Для этого процесса требуется большое количество воды, которая загрязняется во время использования. Он также потенциально загрязняет подземные воды токсичными химическими веществами, включая канцерогены. Исследования связывают гидроразрыв с подземными толчками и потенциальными землетрясениями. Тем не менее, нефтяная промышленность заявляет, что этот процесс безопасен для окружающей среды. Это объясняют тем, что природный газ горит более чисто, чем уголь, что снижает выбросы углерода.

Опасения по поводу воздействия гидроразрыва привели к его запрету во Франции, Германии и Болгарии. Он был остановлен на несколько лет в Соединённом Королевстве по причине того, что он может вызвать разрушительные последствия. Исследования показали, что он отрицательно влияет на питьевую воду в нескольких областях, где его широко используют. Что касается окружающей среды, целью гидроразрыва является получение ископаемого топлива, которое при сжигании усиливает парниковый эффект. И процесс, и продукт вредны для окружающей среды, хотя широко распространены в США и Канаде, а также в Китае.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2222605277125413822/

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