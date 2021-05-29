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8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть

Солнце погибнет вовсе не в результате взрыва — оно будет меняться постепенно, пока не будет разрушено.

Мы оформили описание этого процесса в увлекательную подборку.

Повышение температуры поверхности Земли

1. Примерно через 1,1 млрд лет Солнце начнёт меняться. Поскольку водородное топливо в ядре будет израсходовано, горение будет происходить, в основном, на поверхности, из-за чего звезда станет светить намного ярче, и возросшее излучение окажет разрушительное воздействие на нашу планету.

Средняя температура поверхности Земли повысится примерно до 75°С. Океаны испарятся и планета станет безжизненной пустыней.

Весь водород преобразуется в гелий

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть, и как это будет присходить

2. Когда Солнце использует весь водород для создания энергии, оно преобразует его в гелий, и в конце концов, гелия станет намного больше. Гелий — элемент неустойчивый, поэтому он начнёт разрушаться. Ядро Солнца станет еще плотнее и горячее, звезда увеличится в объёме в полтора раза и станет вдвое ярче, чем сейчас.

В течение следующих 700 млн лет оно будет продолжать расти, а после этого немного остынет. С пустынной поверхности Земли Солнце будет выглядеть как огромный оранжевый шар, висящий в туманном небе.

Солнце потеряет около 1/4 от всей массы

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть, и как это будет присходить

3. В возрасте около 1,2 млрд лет Солнце потеряет примерно четверть массы, и тогда изменятся орбиты планет: Венера окажется примерно на той же орбите, где сейчас Земля, а сама Земля отодвинется ещё дальше.

Солнце превратится в красного гиганта

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть, и как это будет присходить

4. В конце концов, Солнце превратится в красного гиганта — увеличится примерно в 166 раз, и его «корона» достигнет того места, где раньше как раз была орбита Земли. Меркурий и Венера к этому моменту уже будут поглощены светилом. На Земле же станут плавиться и течь горы, и образуются колоссальные раскалённые потоки и моря лавы. Огромное красное Солнце затмит половину неба.

На других планетах зародится жизнь

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть, и как это будет присходить

5. Хотя «внутренние» планеты неизбежно погибнут, на отдалённых мирах может зародиться жизнь. Например, расплавятся льды спутника Юпитера Европы, да и Плутону наконец-то хватит солнечного света и тепла.

Разрушение углерода и кислорода

6. Когда солнце достигнет своего максимального размера, его ядро раскалится до температуры 100 млн °С, и это вызовет синтез гелия. Атомы гелия начнут разрушаться, выделится колоссальное количество энергии. Солнце опять начнёт уменьшаться в размерах, хотя первоначального уже никогда не достигнет. Это будет продолжаться в течение следующих 110 млн лет. После этого, в результате ядерной реакции, появятся новые элементы — кислород и углерод. Когда их накопится в ядре Солнца достаточно много, оно снова вдвое увеличится в размерах. Наконец, снова останется гелиевое ядро, углерод и кислород разрушатся, но энергии хватит, чтобы началась непосредственно гибель.

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть, и как это будет присходить

Все внутренние планеты исчезнут

7. Солнце будет неуклонно увеличиваться в размерах, пока гелия и водорода уже не останется. Оно станет в 180 раз больше и в тысячи раз ярче, чем сейчас. Огромное количество вещества будет выброшено в космос, и почти половина массы будет потеряна. Внутренние планеты к тому времени станут не более, чем воспоминанием.

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть, и как это будет присходить

От Солнца останется только ядро

8. Тонкая оболочка оставшегося гелия, окружающего углеродно-кислородное ядро, будет нестабильной, и Солнце начнёт пульсировать, теряя при каждом импульсе всё больше массы, пока не останется только ядро — сфера размером примерно с Землю. Она будет очень горячей, но это — всего лишь остаточное тепло. Ядро будет становится холоднее, пока не остынет окончательно.

8 этапов, через которые пройдёт Солнце, перед тем, как погибнуть, и как это будет присходить

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