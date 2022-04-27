«Фиксы»: зачем цыгане вставляют золотые зубы на самом деле

Было время, когда золотые вставные зубы были в моде. Но цыгане всегда были вне моды. Многие представители кочевого народа носят золотые зубы и сегодня. А связана эта традиция с древними цыганскими поверьями.

Богатство в цыганском фольклоре

Как утверждает Ефим Друц, автор издания «Цыгане», в цыганском фольклоре, как и в любом другом, можно найти бесчисленное количество сказок и быличек о случайно свалившемся на человека богатстве. Впрочем, Друц считает, что в этом не стоит усматривать стремление к сытой и праздной жизни. Чаще всего нечаянное богатство, владельцами которого становятся сказочные герои, — это награда добрым людям за пережитые страдания, символ надежды на изменение судьбы к лучшему. Между тем, в реальной жизни цыгане действительно старались привлечь к себе достаток. И этим они мало отличались от представителей других народов.

К примеру, с древности у каждого цыгана имелся особый мешочек для хранения мелких вещей – путей. Среди предметов там присутствовали и магические амулеты и талисманы. Так, цыгане верили, что красное перо приносит богатство. Символами богатства считались и камни: черный опал, карбункул, алмаз, изумруд, рубин, лунный камень. Кстати, нередко цыгане «заряжали» денежные талисманы именно в свете луны.

Цыганское золото

Луна в цыганских поверьях тесно связана с серебром – они приносят удачу и благополучие. Талисманы на богатство также изготавливались из беличьего меха, кроличьих лапок, магнитов, серебряных монет. Считалось, что если перевернуть серебряную монетку в кармане, глядя ночью на молодую луну, то непременно разбогатеешь.

Однако среди цыган всегда особенно ценилось золото. Недаром у цыган была поговорка: «Золото и в грязи блестит». Цыгане верили в то, что золото действует как магнит, притягивая к своему владельцу все больше и больше этого драгоценного металла. Недаром цыганское богатство всегда вкладывалось в украшения – золотые серьги, браслеты, кольца, колье, часы. В прошлом цыганки носили вместо обычных колье — монисто (нашейное украшение) из золотых монет. Такие же монеты из золота пришивались и к традиционным женским косынкам дикхло. Мужчины же носили золото в широких кожаных поясах. Иногда, подвыпив, цыгане высыпали золото грудой, бахвалясь друг перед другом.

Впрочем, по цыганским поверьям, для того, чтобы привлечь богатство, достаточно было всегда иметь при себе хотя бы крохотный кусочек золота. Ученые считают, что возникновение подобных примет связано с кочевым образом жизни цыган. Цыгане постоянно переезжали с места на место, поэтому закапывать клады им было не с руки. Даже во время стоянки было неразумно оставлять ценности без должного присмотра в открытом шатре. Именно по этим причинам цыгане предпочитали носить все самое ценное с собой. Отсюда и такая любовь цыганок к золотым украшениям и кожаные пояса у цыганских мужчин. Благодаря поверьям и кочевой жизни среди цыган стали популярны и вставные золотые зубы: они привлекали богатство, да и потерять их было сложно.

Признак профессионализма и страховка

Хотя страсть цыган к золотым изделиям и зубам из драгоценных металлов объяснялась и тем, что золото считалось у представителей этого кочевого народа показателем достатка. Украшения из золота, которые носили женщины, воспринимались их соплеменницами как признак удачливости и профессионального мастерства. Как известно, цыганки зарабатывали на жизнь хиромантией, то есть гаданием по руке. Также они владели искусством внушения, с помощью которого попросту выманивали деньги и ценные вещи у прохожих. На вырученные средства они и покупали серьги, браслеты, колье, вставляли золотые зубы. У мужчин золотые «фиксы» считались не только признаком состоятельности, но и сильной потенции.

Примечательно, что, как писал немецкий этнограф Грельман в XVIII веке, на слова которого ссылается Николай Бессонов, автор издания «Цыганский альбом», цыгане даже в зимние холода не покупали теплую шубу, но охотно приобретали поношенную тонкую куртку с золотыми галунами. Цыганки могли ходить в старой юбке, но с массивными золотыми кольцами и браслетами на руках и такими же серьгами в ушах. Как утверждает Бессонов, даже если цыганские семьи голодали и мерзли, они не расставались с золотом, надеясь в конце концов крупно разбогатеть. Золото стало для них приоритетом. Впрочем, в самых крайних случаях, когда уже стоял вопрос о жизни и смерти, цыгане могли заложить золотые украшения для того, чтобы дотянуть до лучших времен.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Неожиданная причина: зачем понадобилось выселять крымских татар? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43041794790/)

Секс в средневековье https://otari.mirtesen.ru/blog/43849306930/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!