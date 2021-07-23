Травы-обереги для защиты дома

Наши предки всегда старались предупредить проблемы, защититься от несчастных случаев и болезни. Большое значение они предавали защите своего жилища. Для этого пользовались травами-оберегами.

Василёк



Василек

Этот замечательный цветок — символ полей, засаженных рожью, оказывается, имеет свойство отпугивать нечистую силу. А ещё он может не впустить в дом людей с дурными намерениями. Они сами будут обходить вас стороной. Нужно положить засушенные растения василька под порог или поставить букетик цветов в вазочку.

Зверобой



Зверобой продырявленный. Такое название имеет из-за мелких точечных дырочек на листочках

Зверобой защищает от несчастных случаев, сглаза и порчи. Кто у нас самый уязвимый в этом плане? Конечно, дети. Поэтому предки всегда клали мешочек с сушёной травой зверобоя под подушку ребёнку и даже зашивали веточку в одежду, чтобы защитить вне дома.

Крапива

Крапива, как и василёк, предупреждает появление людей со злыми помыслами у вашего порога. Они не только не смогут зайти в ваш дом, но даже и смотреть в его сторону не будут. Листья крапивы сушили со стеблями, перевязывали шерстяной нитью и раскладывали на чердаке, в подвале, между оконных рам.

Полынь

Полынь может защитить от сглаза, порчи, отпугнуть нечистую силу.

Репейник

Букеты из полыни вешали над входной дверью и окном, таким образом, перекрывали пути проникновения злой силы. Полынь хорошо очищает помещение, уберутся и те сущности, которые уже успели проникнуть в дом. У славян было поверье, где полынь, туда беда не придет, а люди будут здоровы и счастливы. О полыни и её свойствах я уже немного рассказывала в заметке: «Как славяне относились к травам? Магические травы славян».



Цветок репейника

Обращали ли вы внимание на то, как красиво цветет репейник. Замечательный раскидистый куст и удивительные по своей красоте соцветия. Оказывается, наши предки тоже использовали это растение для защиты дома. Цветущий репейник помогал от пожаров, воров и всяких злых людей. Раскладывали цветущие веточки на чердаке, на подоконнике, вешали над входной дверью.

Укроп



Цветущий укроп

Укроп считается очень сильной защитой от ведьм и колдовства. Собирают созревшие зонтики вместе со стеблями. Их измельчают, укладывают в мешочки и развешивают по дому.

Чертополох



Чертополох

Чертополох отпугивает от дома недоброжелателей, злых и лихих людей. Большей силой обладает корень цветущего растения. Корень перевязывают красной шерстяной нитью, и раскладываю в места, недоступные для постороннего глаза.

Мята



Мята перечная

Растение мяты защищает дом от проникновения «вредных сущностей». Мяту можно взять с собой в дорогу. Мешочек с сушеной мятой кладут в чемодан — он защитит ваше имущество от воров. Можно положить листик мяты в кошелёк — по поверью, деньги не будут переводиться.

БарвинокБарвинок успокоит «беспокойную сущность» в доме. Он имеет очень интересное свойство — помогает «договориться» с домовым.

Можжевельник



Можжевельник

Можжевельником рекомендуют окуривать помещение. Таким образом, «выкуривается» плохая энергетика и в семье восстанавливаются добрые отношения.

Вербена

Вербена великолепная защитница от порчи и негативной энергии. Настоем травы окропляют жилище. Можно окропить и человека, это поможет снять с него чужое воздействие. А ещё Вербена помогает сохранить семью, вернуть страсть в отношения. Для этого букетик вербены нужно поставить в спальне супругов.

Душица

Оказывается, душица хороша не только в травяном чае, но тоже способна вернуть романтику в отношения между супругами. Веточки душицы для этого нужно положить в наволочку или под матрац. Для усиления эффекта можно добавить Лаванду. О применении душицы в травяных чаях упоминала в публикации: «Какой чай пили на Руси? Славянские традиции здоровья».

Лаванда



Цветущая лаванда

С помощью цветущих веточек лаванды очищают дом от негативной энергии. Можно поставить в вазочку, сейчас это очень популярно. Если регулярно окуривать дымом сухих веточек лаванды, то по поверью, беды обойдут дом стороной.

Кукушкины слёзы

Ещё один сильный оберег для семьи. Сухие цветы в мешочке кладут в спальне супругов. Это приносит мир и взаимопонимание в семью.

Сон-траваСон-траву клали под угол дома при строительстве. Этим защищали его от злых сил. Если дом уже построен, то можно положить пучок травы под порог.

Клевер

Клевер

Клевер, как и зверобой, помогает уберечь ребёнка от негатива, сглаза и порчи. Если добавить в пучок мать-и-мачеху, можно создать крепкую связь со своим ребёнком.

Виноград



Листья винограда

Очень полезно носить листики винограда с собой. Их можно сложить в специальный маленький мешочек. Так вот, такие листья способствуют быстрому карьерному росту.

Оберегающий талисман своими руками

Самый простой обережный талисман, который можно сделать своими руками — это мешочек с травами. Я уже немного рассказала о нём выше. Такой мешочек можно сшить из натуральной ткани: хлопчатобумажной, льняной, мешковины. Размер мешочка вы можете сделать по своему желанию. В зависимости от того, для каких целей будете его использовать — дома или возьмете с собой на работу или в дорогу. В доме такой мешочек можно положить под матрац, подушку, повесить над кроватью, в кухне над плитой. Вы сами почувствуете, где вам захочется его разместить — просто остановитесь и прислушайтесь к себе.

Кукла Кубышка Травница



Кубышка Травница

Можно воспользоваться еще одним вариантом травяного оберега — куклой Кубышкой Травницей. Это куклу мне приходилось делать чаще всего, потому что она пользуется наибольшим спросом. У меня, кстати, есть подборка в галереи. В ней представлены некоторые мои работы. Кому интересно, можно посмотреть здесь.

Изготовить такую куклу достаточно просто, может справиться даже ребенок. Кому интересно, у меня есть мастер класс на эту тему. В основе такой куклы мешочек, который наполняется травой. Кукла считается оберегом дома и здоровья домочадцев. Вот публикации «Летние народные календарные куклы»есть более подробная информация о ней.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2263239325166078879/

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