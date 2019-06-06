Героическая победа Суворова в проигранной войне с Наполеоном

Одна из величайших страниц в историю Русской армии была вписана суворовскими чудо-богатырями на альпийских снежных горных кручах. Альпийские, точнее, Итальянский иШвейцарский походы Суворова были военными операциями в рамках войны Второй коалиции. Эта война продолжалась 4 года — с 1798 по 1802.

К 1798 году Франция уже 6 лет как была республикой. После долгих и ужасных лет буйств революции, к 1795 году в стране устанавливается относительно спокойное и устойчивое правление — Директория. Однако революционная республика, настроившая против себя всю монархическую Европу, вновь смогла вести захватнические войны.1796 году Северная Италия была оккупирована французскими войсками под руководством бригадного генерала Наполеона Бонапарта. Он разгромил австрийские войска и также захватил Ионический архипелаг.В 1798 году, продолжая наращивать свои военные успехи, Франция нанесла удар по британским владениям на Ближнем Востоке. Все это послужило ускорением для создания нового антифранцузского блока. В него вошли Великобритания, Австрия, Неаполитанское королевство, Россия и Османская империя.

Любопытно, что австрийский император Франца II лично попросил Павел I вернуть Александра Васильевича Суворова, который в это время был в отставке, в армию и возглавить русские войска . Направившись в Швейцарию, Суворов разработал смелый план, по которому русское войско должно было в кратчайшие сроки дать генеральное сражение французам. Тем самым полководец рассчитывал одним сильным ударом сломить все сопротивление в Швейцарии. Но швейцарский поход Суворова развивался по-другому. Виной тому были австрийцы, которые предали Россию и своих обязательств не выполнили.

Итальянский поход получился дерзким и очень успешным. Суворов почти полностью очистил Италию от французских солдат, заставил французскую армию отступить. Однако австрийское правительство испугалось чрезмерного усиления влияния России здесь и поэтому задумало удалить русскую армию на новый театр военных действий. Генерал-фельдмаршалу Александру Суворову было предписано перейти через Швейцарию в Южную Германию, где присоединиться к армии под командованием генерала от инфантерии Александра Римского-Корсакова. Эта задумка была, мягко говоря, опрометчивой и предательской, поскольку , не дожидаясь подхода войск Суворова , австрийцы предательски вывели свои войска из Швейцарии, где находилась почти 100-тысячная французская армия генерала Массена. 15 сентября французы наголову разбивают корпус Римского-Корсакова — Суворов остается с почти в два раза превосходящей численно французской армией один на один.Но суворовцы справились и победили численно превосходящее французское войско .Сам Массена едва не попал в плен, оставив свой оторванный эполет в руках унтера Ивана Махотина. В нечеловеческих условиях, под угрозой полного уничтожения армия Суворова продвигались по Швейцарии в сторону Австрии.

Мало того, австрийцы не предоставили Суворову точных карт местности и указали неверную дорогу. Следуя по ней, 20-тысячная русская армия 13 (24) сентября 1799 года взяла перевал Сен-Готард, рассеяв французов. Спускаясь же с Сен-Готарда, русские войска на следующий день штыковой атакой прорвались через узкую теснину к знаменитому Чёртову мосту. Русская армия была сильно истощена, не хватало продовольствия и одежды.Бой за Чертов мост был один из самых тяжелых, когда русские солдаты под огнем французов ремонтировали взорванный мост из досок от разорванного сарая, а егеря заходили к французам в тыл через ледяную горную реку.

Солдатам Суворова приходилось постоянно сражаться с превосходящими французскими войсками. В итоге все закончилось благополучно: непобежденный Суворов вывел в Австрию около 80% состава армии. «Альпийские горы за нами - Бог пред нами: Ура! Орлы русские облетели орлов римских!», - заявил он войскам после окончания похода.Из 20 тысяч суворовских чудо-богатырей погибло и замёрзло больше четверти. Из взятых ими в плен 2800 французов не дошло около половины.А самый трудный переход через высокогорный перевал Паникс в долину Рейна, когда разыгравшаяся снежная буря позволила оторваться от преследования французов, но всю артиллерию пришлось бросить в пути ,вошел в историю как беспрецедентный подвиг русского солдата !

Павел I, узнав о предательстве союзников, которые сделали все для уничтожения русской армии, разорвал все дипломатические отношения с Австрией и Англией и повелел отозвать русские войска.Победы Суворова в Италии и Швейцарии были блистательными и гениальными. Именно после этого похода генерал-фельдмаршалу А.В. Суворову было присвоено звание генералиссимуса.

В Швейцарском походе прославились генералы Багратион, Милорадович, Каменский 2-й. Своему второму сыну Константину, участвовавшему в походе, Павел I пожаловал титул Цесаревича. Однако с точки зрения самой войны, в которой, кстати, победила Франция, они не принесли каких-либо глобальных результатов. По сути, Швейцарский поход не был военной победой — это был блистательный выход из окружения, гениально успешная эвакуация. Победы Суворова в Швейцарии принесли русскому полководцу славу одного из величайших полководцев в истории, однако на ход войны не повлияли. Через несколько дней после успешного окончания Швейцарского похода Наполеон и его сторонники совершают переворот 18 брюмера. Наполеон становится императором Франции, и вскоре начинает куда более масштабную войну. Весной-летом 1800 года его войска возвращают себе контроль над Италией. А вскоре он покорил еще больше европейских территорий и напал на Россию.