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Храм тигров — самый полосатый, рычащий и… умиротворенный

Если вы любите тигров, и аж руки чешутся, так хочется их погладить — вам нужно ехать в Таиланд. 

Там вы сможете увидеть настоящий храм тигров.

Сай Йорк в 1994 году был создан лесной буддийский монастырь с целью охраны дикой природы и леса. 

А еще он должен был стать приютом для диких животных.

Храм тигров
Храм тигров
Храм тигров
Храм тигров

Первого тигренка принесли в 1999 году местные жители, но, к сожалению, он вскоре погиб. Затем принесли еще нескольких тигрят, родителей которых застрелили браконьеры. Приносили и «домашних» тигров, которые стали слишком большими и опасными.

Храм тигров
Храм тигров
Храм тигров

Большую часть времени тигры проводят в клетках, но в 2011 году был открыт тигриный остров, где животные живут на свободе. Кормят полосатых вареным куриным мясом и сухим кошачьим кормом, чтобы они не знали запаха крови. Что характерно, ни один монах не был не только не съеден тиграми, у монахов нет даже царапин. За животными ухаживают также волонтеры.

Храм тигров
Храм тигров
Храм тигров

Желающие могут покормить маленьких тигрят из бутылки, поиграть с тигрятами постарше, под присмотром сопровождающего можно погладить взрослую особь, можно поучаствовать в купании хищника. Несколько раз в день можно возле небольшого водопада поиграть с «кошечками», используя для этого банты на длинном шесте.

Храм тигров
Храм тигров
Храм тигров

Сейчас монастырь строит большой заповедник, в котором звери смогут жить на свободе.

Все средства, собранные за входные билеты, идут на питание животных и окончание строительства заповедника. Желательно, чтобы каждый посетитель принес, в качестве благотворительного взноса, какое-либо питание для тигров.

Храм тигров
Храм тигров
Храм тигров

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